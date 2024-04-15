Poz verirken karnını içine çekiyordu... Bu kıyafetler bana yakışmıyor... Çıplak gezsem daha iyi

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Ama ona sorarsanız giysiler onu hep hayal kırıklığına uğrattı. Bu yüzden de çıplak gezmek daha iyi!

Bu ünlü, anlattığına göre ayna karşısına çıplak olarak geçtiğinde kendini beğeniyor. Ama üzerine giysileri geçirdiği zaman iş değişiyor.

Kim mi bu iddiada bulunan kişi? Bir süredir yeni projeleriyle ve yaptığı ilginç açıklamalarla konuşulan Kelly Brook'un ta kendisi..

ZAYIFKEN DE ŞİŞMANLAYINCA DA KENDİSİYLE HEP BARIŞIKTI

İnternetten tanışıp aşık olduğu Jeremy Parisi ile mutlu bir yuva kuran 44 yaşındaki Kelly Brook, şimdi de yaptığı ilginç itirafla gündemin ilk sırasına yerleşti.

Brook, giysilerle ilgili bazı sorunları olduğunu hatta bazı giysilerin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirterek kimi zaman çıplak gezmenin daha iyi olduğunu söyledi.

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Kelly Brook, bugüne kadar fiziksel görünümü özellikle de yıllar geçtikçe daha kıvrımlı hale gelen bedeni, alıp verdiği kiloları konusunda her zaman açık davrandı.

Hatta kilo aldığında bazı fotoğrafçıların kırmızı halıda poz verirken "karnını içine çek" diye kendisini uyardığını bile saklamadı.

Bunun yanı sıra kilo aldıktan sonra sosyal medyada paylaştığı bikinili pozları nedeniyle acımasızca eleştirilse de buna bile aldırmadı.

Hatta kelimenin tam anlamıyla inadına bikinisini de giydi, iddialı pozlarını da verdi.

'ÇIPLAK GEZMEYİ TERCİH EDERİM'

Kelly Brook, metro.co.uk adlı siteye yaptığı açıklamada da kimi zaman elbiselerle sorun yaşadığını, giydiği bazı kıyafetlerin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Ardından da "Çıplak gezmeyi tercih ederim" diye ekledi.

Uzun süredir Heart Radio'da program sunan Kelly Brook, her zaman istediği gibi görünmese de üzerine çok da yakışmayan kıyafetler yüzünden kendini suçlamadığını da belirtti.

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Bu konudaki düşüncesini şöyle ifade etti Kelly Brook: "Çıplak olarak ayna karşısına geçiyorum ve kendimi beğeniyorum. Sonra üzerime bir kıyafet giyiyorum ve onun beni çok da iyi göstermediğini hissediyorum" diye konuştu.

Brook, kendisini her zaman çıplak olarak daha çok beğendiğini de sözlerine ekledi. Giydiği kıyafetlerin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyleyen Brook " Bu da benim suçum değil" diye konuştu.

Bu konudaki sözlerini de şöyle sürdürdü: "Bu tasarımcıların suçu. Elbiselerin kesimleri doğru değil."

'BU HALİMLE İYİYİM'

Oyunculuğun yanı sıra modellik de yapan Kelly Brook kariyerinin başında fazla kilolu bulunduğu için bazı işleri kaçırdığını da saklamadı hiçbir zaman.

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Bir ara kilo vermek için çok uğraşsa da sonunda kendini olduğu gibi kabul etti. Bunu da birkaç röportajında şu sözlerle açıkladı Brook: "Gerçekçi olmayan hedefler belirlemiyorum. 44 yaşına geldim, 21 yaşındaki gibi görünmek istemiyorum. Bu halimle iyiyim."

Kelly Brook bunun yerine yaşının kadını gibi görünmek istediğini söyledi:" 44 yaşında biri gibi görünmek istiyorum. Sağlıklı, enerjik..."

KOCASININ AŞKI SAYESİNDE KENDİNE GÜVENİ YERİNE GELDİ

Kelly Brook, aslında Jeremy Parisi ile tanışıncaya kadar kilolarıyla çok mücadele etti. Ama evlendikten sonra söylediğine göre kocasının sevgisi sayesinde kendine güven ile ilgili sorunlarını yendi.

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Ünlü yıldız zaten bu konuda daha önce samimi açıklamalar da yaptı. Gösteri dünyasının kadın yıldızlara yönelik zayıflık baskısından nasibini fazlasıyla alan Brook, zayıfken kendini "sefil" gibi hissettiğin,i aynaya baktığı zaman fiziksel görünümünde bir sürü eksiklik bulduğunu söyledi.

Söylediğine göre Jeremy Parisi ile tanışıp bir de evlendikten sonra onun da desteğiyle kendine güveni yerine geldi. Özetle seven ve sevilen her kadının yaşadığını o da yaşadı.

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OYUNCULUĞU BIRAKTI: 'ZATEN ÇOK İYİ BİR OYUNCU DEĞİLDİM'

Brook, geçtiğimiz ay oyunculuğu bırakacağı açıklamasıyla konuşulmuştu.. Brook, aslında kendisinin çok da iyi bir oyuncu olmadığı inancında olduğunu da saklamadı. Hatta oyunculuğa veda konusunda "Ben evli bir kadınım... Başkasının sevgilisi gibi rol yapmak istemiyorum" diye konuşmuştu.