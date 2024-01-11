Yasak aşk mı! Duygusal bir şey yoksa, bırakayım yaşasın

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Konuyu takip edenlerin artık çok iyi bildiği gibi William ile ilgili bir yasak aşk söylentisi 2019 yılından bu yana ortada dolanıyor.

Buna göre William, karısı Kate'i, üçüncü bebekleri Louis'ye hamile olduğu sırada aile dostları Marki David Cholmondeley'in karısı Rose Hanbury ile aldattı.

Hatta söylentiler bir ara daha da ileri noktaya taşındı. Norfolk'ta Rose ve David'e komşu olarak yaşadıkları evden de bu yüzden ayrıldılar Kate ile William.

YILLARDIR BİTMEYEN SÖYLENTİ

Kısaca özetlersek William, bir zamanlar babası Charles'ın annesi Diana'ya yaptığını yaptı ve evlilik dışı bir ilişki yaşadı. Komşusu ve ailesi dostu David Cholmondeley'in eski bir model olan karısı Rose ile Kate'i aldattı.

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Ama William'ın arasının bozuk olduğu kardeşi Harry ve karısı Meghan Markle'a yakınlığıyla bilinen yazar Omid Scobie'ye bakarsanız bu dedikodularda doğruluk payı yok.

Geçen yılın sonlarında çıkardığı Endgame adlı kitabında da bu konuya değindi Scobie. Hatta konuk olduğu röportajlarda bu konu kendisine sorulduğunda "sadece bir dedikodu" olduğunu bir kez daha tekrarladı.

Scobe'nin savunduğuna göre William'ın Rose ile yasak bir ilişki yaşadığı doğru değil. Ama bu türden tüm dedikodularda olduğu gibi sadece ülke içinde değil tüm dünyada yayıldıkça yayılmasının önüne geçmek de imkansız.

Omid Scobie bu konuda Entertainment Tonight'a verdiği röportajda şunları söyledi: " Bir dedikoduyu kendi haline bırakırsanız siz daha ne yapacağınıza karar veremeden dünyanın çevresini 20 kez dolaşır bile."

DEDİKODULARIN SONU GELMEYECEK

Yazara göre bir başka ayrıntı daha var. Ne olursa olsun bu dedikoduların asla sonu gelmeyecek!

Scobie'nin bu konuda vurguladığı başka bir ayrıntı var.

Buna göre İngiliz kraliyet ailesi bu söylentinin William'ın saygınlığını zedelemesinden çok korkuyor. Sonuç olarak William, ülkenin gelecekteki kralı.

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Bu yüzden de ona yönelebilecek olumsuz etkiyi azaltmak için dikkatleri Harry ile Meghan'ın üzerine çekmeye çalışıyor zaman zaman.

KARDEŞİNİ 'OTOBÜSÜN ALTINA ATIYORLAR'

Onun yorumuna göre aile, William'ı korumak için 'Harry'yi otobüsün altına atıyor.' Üstelik sadece William'ın yasak ilişkisi konusunda değil her konuda böyle.

Her ne zaman aileyle ilgili olumsuz bir konu yayılacak olsa hemen Harry ile Meghan başka bir olumsuzlukla öne çıkarılıyor.

Meghan Markle'a yakınlığıyla bilinen Scobie'ye göre Harry ile Meghan, bu tür kriz anlarında dikkatleri dağıtmak ve bakışları başka yöne çekmek amacıyla aile tarafından kullanılıyor.

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William'ın, karısı Kate'i aile dostu Davi Cholmondeleyin karısı Rose ile aldattığı yıllardır bitmeyen bir söylenti.

Bu tür söylentileri deyim yerindeyse tüm dünyaya yalan Deuxmoi adlı internet sitesine göre de William'ın evlilik dışı ilişkisi gerçekten de olabilecek bir şey.

DEDİKODU SİTESİNDEN TÜYLER ÜRPERTEN SÖZLER

Her ne kadar site isim vermese de sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda yer alan şu sözler akıllara hemen William ile Kate'i getirdi:" İngiliz kraliyet ailesi üyelerinin evlilik dışı ilişkileri Londra'da herkesin bildiği bir sır. Bu durum bütün partilerde ve basın kuruluşlarının toplantı masalarında konuşulur. "

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Sitenin paylaşımında konuyla ilgili satırlar şöyle devam etti: " Aldatılan eş de bunu bilir ama umursamaz. İşin içine duygular karışmadığı sürece kocasının cinsel ihtiyaçlarını başka kadınlarla gidermesini tercih eder."

İşte bu "iğneleyici" satırlar yayınlandığı 2022 yılında da akıllara hemen William ile Kate'i getirmişti. Kate'in kocasının bu tür ihanetlerine, gelecekteki kraliçelik rolünü ve üç çocuğunu düşünerek tepkisiz kaldığı da yıllardır ortada dolanan söylentiler arasında.

Rose Hanbury'nin kocası David Cholmondeley, Kral Charles'ın en yakın çalışma arkadaşlarından biri aynı zamanda.

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