Yılın değil on yılların düğünü... Beşinci gün resmen karı- koca olacaklar

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Dünyanın en zengin insanlarından biri olarak bilinen Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah'ın oğlu Prens Abdul Mateen ile nişanlısı Anisha Rosnah Isa Kalebic hayatlarını resmen birleştiriyor.

Geçtiğimiz 7 Ocak'ta başlayan bu bir dizi renkli tören 16 Ocak'ta sona erecek. Evet, yanlış okumadınız... Bir dizi etkinliğin yer aldığı tören tam 10 gün sürecek.

Bu duruma alışkın olmayanlar için kulağa tuhaf gelse de Brunei'de bu durum sıradan. Çünkü düğünler bir değil birçok töreni kapsıyor. Hele bir de evlenen prens olunca düğün daha da görkemli bir hale geliyor.

Bir Instagram fenomeni olarak da tanınan Prens Abdul Mateen ile Anisha Rosnah'nın düğünü günlerce sürecek.

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Aynı zamanda bir Instagram fenomeni olarak tanınan 32 yaşındaki Prens Abdul Mateen ile nişanlısı Anisna Rosnah'ın evlilik törenleri pazartesi günü Kur'anı Kerim okunması ile başladı. Beyazlar içindeki gelin kadın konuklarına ayetler okudu.

Sonra sıra diğer törenlere geldi. Zaten düğünün bu kadar uzun sürmesinin nedeni de geleneksel olarak düzenlenen ve geçmişi yüzlerce yıl öncesine uzanan gelenekler.

Damat Abdul Mateen'in kendisinden önce evlenen ablalarının düğünlerinde de görüldüğü gibi bu bir dizi etkinliğin en renklisi gelin ve damadın birbirlerine macun sürdükleri kısım.

Hassanal Bolkiah, 2007 yılında kızı Majeedah'yı eelendirmişti. Macun sürme töreninde de hem ülkenin hem ailenin büyüğü olarak yer almıştı. Aynı sahneler Abdul Mateen ile Anisha'nın düğününde de tekrarlanacak.

Yüzlerce yıl öncesine uzanan bu geleneğe göre aile yakınları gelin ve damada rengarenk tozlardan hazırlanmış macunlar sürülüyor.

Bunun yeni evli çifti doğurganlık ve zenginlik getirdiğine inanılıyor. Evlilik törenleri şu sıralarda devam eden Abdul Mateen ve Anisna Rosnah için de aynı tören uygulanacak.

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Genç çift, düğünün beşinci günü düzenlenecek dini törenin ardından resmi anlamda karı- koca olacaklar. O gün ilk kez konukların karşısına Bay ve Bayan Bolkiah olarak çıkacaklar.

Bu törenin ardından Brunei'nin başkenti Bandar Seri Begawan'da bir geçit töreni düzenlenecek.

Gelin Anisha, törenlerin ilk gününde ülkesinin modacılarından Teh Firdaus'un imzasını taşıyan bir kıyafet giydi.

Bir sonraki gün ise dünyanın çeşitli bölgelerinden konukların katılımıyla bir düğün yemeği düzenlenecek.

Abdul Mateen ile Anisha Rosnah'ın düğünün bu kısmında geçen yaz evlenen Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin ile eşi Prenses Rajwa'nın da yer alması bekleniyor.

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İleri sürülenlere göre İngiliz kraliyet ailesini temsilen Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate de bu yemekte yer alacak. Şimdilik konuşulanlar böyle.

Anusha, önceki günkü törenlerde dar kesimli klasik bir gelinlik giydi. Geline geleneksel giysiler içindeki çocuklar da eşlik etti.

Bir süredir birlikte oldukları bilinen Abdul Mateen ile Anisna Rosnah'ın nişanı geçen yılın ekim ayında resmen duyuruldu.

Anisha'nın dedesinin Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah'nın danışmanlarından Pehin Dato Isa'nın torunu olduğunu hatırlatalım. Aynı zamanda Prens ile Anisha'nın erkek kardeşinin de yakın arkadaş olduğu konuşuluyor.

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Düğünle ilgili notlara dönersek... Gelin Anisha, törenlerin ilk gününde ülkesinin moda tasarımcılarından biri olan Teh Firdaus'un imzasını taşıyan beyaz bir kıyafet giydi.

Anisha, dün gece düzenlenen törende bu kez kırmızı geleneksel bir kıyafet tercih etti.

Firdaus, gelin Anisha'nın bir fotoğrafını Instagram sayfasında "Brunei kraliyet düğününde rol oynamaktan gurur duyuyorum" diyerek paylaştı.

Gelin Anisha, törenin bir sonraki gününde de yine aynı modacıya ait olan bir gelinlik giydi. Onun da sade ama gayet şık olduğu dikkatlerden kaçmadı. Düğünün konuklarından biri gelin Anisha ile çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

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Brunei kraliyet düğününde de gelin Anisha'ya geleneksel kıyafetler içindeki küçük çocukların eşlik ettiği görüldü.

Prens Abdul Mateen (solda) geçen yıl ablasının düğününe Anisha Rosnah ile birlikte katılmıştı.





Prens ile Anisha'nın düğünü ülke çapında kutlanıyor.