Kate Middleton Roger Federer’le tenis maçı yaptı, adeta yer yerinden oynadı: Bu kadının yapamayacağı şey yok mu?

Haberin Devamı

Dünyanın dört bir yanındaki spor severler dört gözle 3 Temmuz’da başlayacak Wimbledon Tenis Turnuvası’nı bekliyor. Wimbledon Tenis Turnuvası ya da kısaca Wimbledon, tenis sporunun en eski ve en prestijli turnuvası olma özelliğini koruyor. 1877 yılından beri All England Lawn Tennis ve Croquet Club tarafından düzenlenen Wimbledon, Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve Amerika Açık ile beraber 4 büyük Grand Slam tenis turnuvasından biri. Wimbledon, çim kortta oynanan tek Grand Slam turnuvası; aynı zamanda zorluk derecesi de en yüksek olanı.

Kate Middleton, ev sahipliğini üstlendiği Wimbledon Tenis Turnuvası için düzenlenen özel etkinlikte Roger Federer ve top toplayıcılarla bir araya geldi

Haberin Devamı

Wimbledon İngiliz kraliyet ailesi açısından da en önemli spor etkinliklerinden birisi. Çünkü aile All England Lawn Tennis ve Croquet Club’ın yani Wimbledon’ın hamisi. Ailenin üst düzey üyeleri yıllardır, turnuvadaki karşılaşmaları en ön sıradan takip ediyor ve şampiyonluk ödüllerini kazanan tenisçilere takdim ediyor. Bu hamilik görevi 2016’ya kadar Kraliçe II. Elizabeth’indi. O tarihten beri de All England Lawn Tennis ve Croquet Club’ın ve Wimbledon’ın İngiliz kraliyet ailesi temsilcisi Galler Prensesi Kate Middleton.

Kate Middleton, etkinlikte İsviçreli tenis efsanesi Roger Federer'le hem sohbet etti hem de kısa bir maç yaptı

Kate Middleton hafta sonu Wimbledon’da, tenis sporunun en büyük efsanelerinden Roger Federer’le bir araya geldi. İkili kısa bir tenis maçı yaptı, bol bol sohbet etti ve top toplayıcı çocuklarla sohbet etti. Aslında bu buluşma, turnuva boyunca büyük bir görev üstlenen top toplayıcıları onurlandırmak ve adlarını dünyaya duyurmak için ayarlanmıştı. Profesyonel tenis kariyerini Eylül 2022’de sonlandıran Roger Federer de 1998’de turnuvanın gençler şampiyonu olmuş eski bir top toplayıcısıydı. Kariyeri boyunca 20 Grand Slam kazanan Federer, 8 Wimbledon şampiyonluğuyla bu turnuvayı en çok kazanan erkek oyuncu rekorunu hâlâ elinde tutuyor.

İyi bir tenisçi olan Kate, maçta Roger Federer'den sayı almayı başardı ve efsane sporcu tarafından bol bol övüldü

Haberin Devamı

Muhteşem bir sporcu olmasının yanında beyefendiliği ve centilmenliğiyle tanınan ve Wimbledon’da büyük başarılara ve rekorlara imza atan Roger Federer’in, Kate Middleton’la birlikte bu etkinlikte yer alması sürpriz olmadı; hatta belki de tenis sporuna katkı amacıyla düzenlenen bu etkinlik için en uygun aday Federer’di. İkili, top toplayıcılarla sohbet edip bol bol fotoğraf çektirdikten sonra ufak bir de maç yaptı.

Roger Federer de bir top toplayıcı olarak görev yapmış, kariyerinin ilk şampiyonluğunu da gençler kategorisinde Wimbledon'ı kazanarak elde etmişti

Galler Prensesi Kate Middleton, tenis tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ismi olarak kabul edilmiş Roger Federer’den sayı almayı da başardı. Federer, prensesin bu kadar mahir bir oyuncu olmasına şaşırarak sık sık “Muhteşem!” diye bağırarak tezahüratta bulundu. William ve Kate’in sosyal medya hesaplarından bu etkinliği fotoğrafları ve federer – Middleton maçının videosu da yayınlandı. Bir günde milyonlarca kişinin izlediği maç videosuna gelen yorumların hemen hemen çoğu “Kate Middleton’ın bu hayatta yapamadığı bir şey yok mu?” şeklindeydi.

Kate Middleton ve Roger Federer'in maç videosu milyonlarca kişi tarafından izlendi

Haberin Devamı

Sporla arası çok iyi olan atletik prenses hokey, yelken, rugby ve koşu gibi dallarda oldukça usta olmasıyla tanınıyor. Ancak tenis sporunun Kate Middleton için yeri her zaman ayrı. Öğrencilik yıllarında okul takımında da yer alan ve turnuvalara katılan Kate Middleton 20 yıldan fazladır bu sporla haşır neşir.

Galler Prensesi Kate Middleton oldukça atletik ve iyi de bir spor sever

Prens William ve Kate Middleton’ın gelecekte tahta çıkacak büyük oğulları 9 yaşındaki Prens George’u da ülkenin en iyi tenis okullarından birine yazdırdığı ve küçük prensin de annesi gibi bu spora oldukça yatkın olduğu biliniyor.