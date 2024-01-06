Etrafa gÃ¼lÃ¼cÃ¼kler daÄŸÄ±ta daÄŸÄ±ta herkese tepeden bakÄ±yorlar

GÃ¼ncelleme Tarihi:
TÃ¼m dÃ¼nya onlarÄ±n saraylarÄ±nda, kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ hayatlarÄ±nÄ± merak ediyor. Toplum karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nda da meraklÄ± bakÄ±ÅŸlarÄ± Ã¼zerlerinde topluyorlar.
Giyim kuÅŸamlarÄ±, Ã¶zel hayatlarÄ±, kavgalarÄ±, ihanetleri kÄ±sacasÄ± onlarla ilgili bÃ¼tÃ¼n ayrÄ±ntÄ±lar merak ediliyor ve ilgi uyandÄ±rÄ±yor. Ã–zellikle de Ã§ok gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde olan bu aile Ã¼yeleriyle ilgili birÃ§ok ayrÄ±ntÄ± da milyonlar tarafÄ±ndan biliniyor.
Ä°ÅžTE EN UZUN VE EN KISA BOYLULAR
Peki dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼ndeki bu kraliyet ailesi Ã¼yelerinden hangilerinin diÄŸerlerine "tepeden baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±" biliyor musunuz?
Elbette burada sÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettiÄŸimiz hangi kraliyet ailesi Ã¼yelerinin diÄŸerlerinden uzun boylu olduÄŸu, hangilerinin biraz daha kÄ±sa boylu kaldÄ±ÄŸÄ±. Gelin bir bakalÄ±m dÃ¼nyanÄ±n Ã¶nde gelen kraliyet ailesi Ã¼yeleri arasÄ±nda en uzun boylu prensler ve prensesler kimler...Â
ESKÄ° EÅžÄ° DIANA UZUN BOYLUYDU
Ã–nce dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde kraliyet ailesi olan Mountbatten Windsor ailesi ile baÅŸlayalÄ±m.Â
Kral Charles, 1.78 santim boyunda. Eski eÅŸi Prenses Diana 1.78 cm'ydi. Åžimdi evli olduÄŸu Camilla Parker Bowles ise 1.73 cm boyunda.
Â
36 yaÅŸÄ±nda hayata veda eden Prenses Diana, Charles'tan uzun boyluydu. Bu yÃ¼zden de genellikle dÃ¼z topuklu ayakkabÄ± giyerdi.
KATE EN UZUN BOYLU ÃœYELERDEN BÄ°RÄ°
KraliÃ§e 2. Elizabeth ve Prens Charles'tan sonra tahtÄ±n varisi olan Prens William ailenin uzun boylu Ã¼yelerinden. William'Ä±n boyu 1.91 cm. EÅŸi Kate Middleton da ailenin uzun boylu kadÄ±nlarÄ± arasÄ±nda. ÃœÃ§ Ã§ocuk dÃ¼nyaya getirmesine raÄŸmen incecik fiziÄŸiyle dikkat Ã§eken Kate Middleton 1.75 santimetre.
Ã‡OCUKLAR DA BOY ATTI
Ã‡iftin Ã§ocuklarÄ±na gelirsek... Onlar da kÄ±sacÄ±k zaman iÃ§inde Ã§ok fazla boy attÄ±lar. En bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuklarÄ± Prens George'un boyu ÅŸimdiden 1.60 santime yaklaÅŸtÄ±. KardeÅŸi Charlotte da ondan Ã§ok geride deÄŸil. En kÃ¼Ã§Ã¼k kardeÅŸ Louis bile onlara yetiÅŸmek Ã¼zere. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re o da uzun boylu olacak.
ONLAR BÄ°RAZ DAHA KISA BOYLU
Ä°ngiliz kraliyet ailesinin en kÄ±sa boylu Ã¼yeleri kimler derseniz... Prens Andrew ile eski eÅŸi Sarah Ferguson'Ä±n kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Prenses Eugenie (saÄŸda) 1.65 cm boyunda. AblasÄ± Beatrice ise ondan birkaÃ§ santim daha kÄ±sa. Onun boyu 1.62 santim.
Eski bir TV haber spikeri ve muhabir olan eÅŸi Letizia ise ondan epey kÄ±sa. Avrupa kraliyet aileleri arasÄ±nda en gÃ¼zel giyinen kraliÃ§e olarak bilinen Letizia'nÄ±n boyu 1.70 santim.
Ondan sadece bir yaÅŸ kÃ¼Ã§Ã¼k olan Prenses Sofia ise ablasÄ±ndan birkaÃ§ santim daha uzun. Hatta veliaht prenses olan ablasÄ±nÄ±n yanÄ±nda ondan uzun boylu gÃ¶rÃ¼nmemek iÃ§in dÃ¼z topuklu ayakkabÄ± giyiyor.
VELÄ°AHT PRENSES DE KISA BOYLU DEÄžÄ°L
Åžimdi Hollanda'dan uzaklara Ä°sveÃ§'e uzanalÄ±m. Bu sakin Kuzey Ã¼lkesinin kraliyet ailesi de sÄ±k sÄ±k dÃ¼nya basÄ±nÄ±nda yer alÄ±yor. TahtÄ±n ilk sÄ±radaki veliahtÄ± Prenses Victoria, 1.75 santim boyunda. EÅŸi Daniel 1.80 cm boyunda.
KRAL VE KRALÄ°Ã‡ENÄ°N TEK OÄžLU
Ä°sveÃ§ kralÄ± ile kraliÃ§esinin tek oÄŸlu olan Prens Carl Philip de 1.80 boyunda. Onun eski bir TV yÄ±ldÄ±zÄ± olan eÅŸi Prenses Sofia ondan 10 santim daha kÄ±sa boylu, 1.70 cm boyunda.
BOY FARIKINI TOPUKLU AYAKKABILARLA KAPATIYOR
Ä°sveÃ§'in komÅŸusu olan Danimarka'ya da bir gÃ¶z atalÄ±m. 14 Ocak'ta tahtÄ± devralacak olan FrederikÂ uzun boylu kraliyet ailesi Ã¼yeleri arasÄ±nda. Onun boyu 1.83 cm.
EÅŸi Mary de kÄ±sa boylu deÄŸil. Giyim tarzÄ± ve fiziksel gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ nedeniyle Kate Middleton'a kÄ±z kardeÅŸi kadar benzetilen Mary'nin boyu 1.72 santim.
HÃœZÃœNLÃœ PRENSES HEM UZUN BOYLU, HEM GENÄ°Åž OMUZLU
DÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde dÃ¶ktÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶zyaÅŸlarÄ± ve sonrasÄ±nda yaÅŸananlar nedeniyle "hÃ¼zÃ¼nlÃ¼ prenses" olarak anÄ±lan Prenses Charlene'in bir baÅŸka Ã¶nemli Ã¶zelliÄŸi de var. DÃ¼nyadaki kraliyet ailesi Ã¼yeleri arasÄ±nda en uzun boylu kadÄ±nlardan biri Prenses Charlene.
Eski bir olimpik yÃ¼zÃ¼cÃ¼ olan Charlene'in boyu 1. 77 santim. EÅŸi Prens 2. Albert ise 1.82 cm. Fakat eÅŸiyle birlikte katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinliklerde onun topuklu ayakkabÄ± giymesi nedeniyle ondan daha kÄ±sa gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.
Bu arada Charlene'in Ã§ocukluk ve genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda ilgilendiÄŸi yÃ¼zme sporu nedeniyle geniÅŸ omuzlarÄ±yla dikkat Ã§ektiÄŸini de hatÄ±rlatalÄ±m.
Â