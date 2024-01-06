Etrafa gÃ¼lÃ¼cÃ¼kler daÄŸÄ±ta daÄŸÄ±ta herkese tepeden bakÄ±yorlar

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TÃ¼m dÃ¼nya onlarÄ±n saraylarÄ±nda, kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ hayatlarÄ±nÄ± merak ediyor. Toplum karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nda da meraklÄ± bakÄ±ÅŸlarÄ± Ã¼zerlerinde topluyorlar.

Giyim kuÅŸamlarÄ±, Ã¶zel hayatlarÄ±, kavgalarÄ±, ihanetleri kÄ±sacasÄ± onlarla ilgili bÃ¼tÃ¼n ayrÄ±ntÄ±lar merak ediliyor ve ilgi uyandÄ±rÄ±yor. Ã–zellikle de Ã§ok gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde olan bu aile Ã¼yeleriyle ilgili birÃ§ok ayrÄ±ntÄ± da milyonlar tarafÄ±ndan biliniyor.

Ä°ÅžTE EN UZUN VE EN KISA BOYLULAR

Peki dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼ndeki bu kraliyet ailesi Ã¼yelerinden hangilerinin diÄŸerlerine "tepeden baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±" biliyor musunuz?

Elbette burada sÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettiÄŸimiz hangi kraliyet ailesi Ã¼yelerinin diÄŸerlerinden uzun boylu olduÄŸu, hangilerinin biraz daha kÄ±sa boylu kaldÄ±ÄŸÄ±. Gelin bir bakalÄ±m dÃ¼nyanÄ±n Ã¶nde gelen kraliyet ailesi Ã¼yeleri arasÄ±nda en uzun boylu prensler ve prensesler kimler...Â

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ESKÄ° EÅžÄ° DIANA UZUN BOYLUYDU

Ã–nce dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde kraliyet ailesi olan Mountbatten Windsor ailesi ile baÅŸlayalÄ±m.Â

Kral Charles, 1.78 santim boyunda. Eski eÅŸi Prenses Diana 1.78 cm'ydi. Åžimdi evli olduÄŸu Camilla Parker Bowles ise 1.73 cm boyunda.

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36 yaÅŸÄ±nda hayata veda eden Prenses Diana, Charles'tan uzun boyluydu. Bu yÃ¼zden de genellikle dÃ¼z topuklu ayakkabÄ± giyerdi.





KATE EN UZUN BOYLU ÃœYELERDEN BÄ°RÄ°

KraliÃ§e 2. Elizabeth ve Prens Charles'tan sonra tahtÄ±n varisi olan Prens William ailenin uzun boylu Ã¼yelerinden. William'Ä±n boyu 1.91 cm. EÅŸi Kate Middleton da ailenin uzun boylu kadÄ±nlarÄ± arasÄ±nda. ÃœÃ§ Ã§ocuk dÃ¼nyaya getirmesine raÄŸmen incecik fiziÄŸiyle dikkat Ã§eken Kate Middleton 1.75 santimetre.

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Ã‡OCUKLAR DA BOY ATTI

Ã‡iftin Ã§ocuklarÄ±na gelirsek... Onlar da kÄ±sacÄ±k zaman iÃ§inde Ã§ok fazla boy attÄ±lar. En bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuklarÄ± Prens George'un boyu ÅŸimdiden 1.60 santime yaklaÅŸtÄ±. KardeÅŸi Charlotte da ondan Ã§ok geride deÄŸil. En kÃ¼Ã§Ã¼k kardeÅŸ Louis bile onlara yetiÅŸmek Ã¼zere. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re o da uzun boylu olacak.

ONLAR BÄ°RAZ DAHA KISA BOYLU

Ä°ngiliz kraliyet ailesinin en kÄ±sa boylu Ã¼yeleri kimler derseniz... Prens Andrew ile eski eÅŸi Sarah Ferguson'Ä±n kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Prenses Eugenie (saÄŸda) 1.65 cm boyunda. AblasÄ± Beatrice ise ondan birkaÃ§ santim daha kÄ±sa. Onun boyu 1.62 santim.

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Åžimdi Ä°ngiltere'den Ä°spanya'ya gidelim ve belki de Avrupa'nÄ±n en uzun boylu kralÄ±na bir bakalÄ±m. AdÄ±nÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± skandallardan sonra babasÄ±nÄ±n tahtÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± Ä°spanya KralÄ± Felipe tam 1.97 santim boyunda.

Eski bir TV haber spikeri ve muhabir olan eÅŸi Letizia ise ondan epey kÄ±sa. Avrupa kraliyet aileleri arasÄ±nda en gÃ¼zel giyinen kraliÃ§e olarak bilinen Letizia'nÄ±n boyu 1.70 santim.

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Ã‡iftin iki tane kÄ±zÄ± bulunuyor. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re kÄ±zlar uzun boy aÃ§Ä±sÄ±ndan babalarÄ±na benziyorlar. BabasÄ±ndan sonra tahtÄ± devralacak olan bÃ¼yÃ¼k prenses Leonor (solda) henÃ¼z 18 yaÅŸÄ±nda ama boyu 1.75 santim.

Ondan sadece bir yaÅŸ kÃ¼Ã§Ã¼k olan Prenses Sofia ise ablasÄ±ndan birkaÃ§ santim daha uzun. Hatta veliaht prenses olan ablasÄ±nÄ±n yanÄ±nda ondan uzun boylu gÃ¶rÃ¼nmemek iÃ§in dÃ¼z topuklu ayakkabÄ± giyiyor.

Son dÃ¶nemde giderek Ã¶ne Ã§Ä±kan Hollanda tahtÄ±nÄ±nÄ± veliahtÄ± Prenses Catharina Amalia'ya bakalÄ±m ÅŸimdi de... 20 yaÅŸÄ±ndaki Amalia 1.75 cm boyunda. KÄ±z kardeÅŸleri de ondan daha kÄ±sa boylu deÄŸil elbette.

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Bu Ã¶zellikleri de hem annelerinden hem babalarÄ±ndan geliyor. KraliÃ§e Maxima 1.78 cm boyunda, kocasÄ± Willem Alexander ise 1.83 cm. DolayÄ±sÄ±yla Ã¼Ã§ kÄ±zlarÄ±nÄ±n boylarÄ± da uzun.

VELÄ°AHT PRENSES DE KISA BOYLU DEÄžÄ°L

Åžimdi Hollanda'dan uzaklara Ä°sveÃ§'e uzanalÄ±m. Bu sakin Kuzey Ã¼lkesinin kraliyet ailesi de sÄ±k sÄ±k dÃ¼nya basÄ±nÄ±nda yer alÄ±yor. TahtÄ±n ilk sÄ±radaki veliahtÄ± Prenses Victoria, 1.75 santim boyunda. EÅŸi Daniel 1.80 cm boyunda.

KRAL VE KRALÄ°Ã‡ENÄ°N TEK OÄžLU

Ä°sveÃ§ kralÄ± ile kraliÃ§esinin tek oÄŸlu olan Prens Carl Philip de 1.80 boyunda. Onun eski bir TV yÄ±ldÄ±zÄ± olan eÅŸi Prenses Sofia ondan 10 santim daha kÄ±sa boylu, 1.70 cm boyunda.

BOY FARIKINI TOPUKLU AYAKKABILARLA KAPATIYOR

Ä°sveÃ§'in komÅŸusu olan Danimarka'ya da bir gÃ¶z atalÄ±m. 14 Ocak'ta tahtÄ± devralacak olan FrederikÂ uzun boylu kraliyet ailesi Ã¼yeleri arasÄ±nda. Onun boyu 1.83 cm.

EÅŸi Mary de kÄ±sa boylu deÄŸil. Giyim tarzÄ± ve fiziksel gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ nedeniyle Kate Middleton'a kÄ±z kardeÅŸi kadar benzetilen Mary'nin boyu 1.72 santim.

Ã‡iftin dÃ¶rt Ã§ocuÄŸundan en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olan Christian henÃ¼z 16 yaÅŸÄ±nda ama boyu Ã§oktan babasÄ±nÄ± geÃ§ti bile. GenÃ§ prensin boyu 1.90 santimetre.

Baba oÄŸul iki prensin bu uzun boylarÄ±nÄ±n kimden miras olduÄŸuna gelirsek... Anneleri KraliÃ§e Margarethe, Avrupa'nÄ±n en uzun boylu kadÄ±n kraliyet ailesi Ã¼yelerinden biri. KraliÃ§e tam 1.82 santim boyunda.

HÃœZÃœNLÃœ PRENSES HEM UZUN BOYLU, HEM GENÄ°Åž OMUZLU

DÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde dÃ¶ktÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶zyaÅŸlarÄ± ve sonrasÄ±nda yaÅŸananlar nedeniyle "hÃ¼zÃ¼nlÃ¼ prenses" olarak anÄ±lan Prenses Charlene'in bir baÅŸka Ã¶nemli Ã¶zelliÄŸi de var. DÃ¼nyadaki kraliyet ailesi Ã¼yeleri arasÄ±nda en uzun boylu kadÄ±nlardan biri Prenses Charlene.

Eski bir olimpik yÃ¼zÃ¼cÃ¼ olan Charlene'in boyu 1. 77 santim. EÅŸi Prens 2. Albert ise 1.82 cm. Fakat eÅŸiyle birlikte katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinliklerde onun topuklu ayakkabÄ± giymesi nedeniyle ondan daha kÄ±sa gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

Bu arada Charlene'in Ã§ocukluk ve genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda ilgilendiÄŸi yÃ¼zme sporu nedeniyle geniÅŸ omuzlarÄ±yla dikkat Ã§ektiÄŸini de hatÄ±rlatalÄ±m.

Åžimdi biraz da doÄŸuya uzanalÄ±m ve yine dÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok ilgi Ã§eken kraliyet ailelerinden birine ÃœrdÃ¼n kraliyet ailesine bakalÄ±m. Aileye sonradan katÄ±lmasÄ±na raÄŸmen bÃ¼tÃ¼n Ã¼yelerden daha Ã§ok dikkat Ã§eken KraliÃ§e Rania 1.67 santim boyunda. EÅŸi Kral Abdullah da onunla aynÄ± boyda. Fakat Rania topuklu giyindiÄŸinde eÅŸinden daha kÄ±sa boylu gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

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