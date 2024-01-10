Doğum günü şoku! Keşke o anları hafızadan silmek mümkün olsa

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Sıradan bir ailenin kızı olarak kırsal kesimde dünyaya geldi. Sonra üniversite yıllarında ülkenin gelecekteki kralıyla tanıştı.

Birbirlerine aşık oldular ve gerçekten de masallara yaraşır bir törenle evlendiler. Aradan geçen yıllar içinde üç tane çocukları oldu.

Tüm yaşananlar bir masal olsaydı "Sonsuza kadar mutlu yaşadılar" diye biterdi.

Bu çiftin hayatının tamamen mutluluk üzerine kurulu olup olmadığını uzaktan bilmek mümkün değil elbette.

Kate ile William'ın yaşadıkları eğer bir masal olsaydı 'Sonsuza kadar mutlu yaşadılar' diye biterdi.

Bazı iddialara göre onlar da kapalı kapılar ardında bazı ciddi tartışmalar yaşıyorlar. Üstelik bulundukları konum gereği öyle canları istediği zaman canlarının her istediğini de yapamıyorlar.

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Ama diğer yandan hayatlarının çok da tatsız olduğu söylenemez. Sınırsız bir varlık, lüks konutlar, önlerine serili her türlü imkan... Gittikleri her yerde gördükleri büyük ilgi... Bu liste böyle uzar gider.

Üstelik haklarındaki bütün iddialara rağmen Kate ile William'ın iyi geçindikleri de belli oluyor.

ÖNEMLİ BİR GÜNÜ KUTLADILAR

Galler ailesi 9 Ocak'ta önemli bir günü kutladı... Kate Middleton bu dünyadaki serüveninde bir yılı daha geride bıraktı ve 42 yaşına girdi.

Kamuoyunun gözü önünde yapılmadı ama belli ki ailece güzel bir kutlama gerçekleştirildi. Büyük olasılıkla da William, her açıdan "yüzünü güldüren" karısına pahalı hediyeler verip onun gönlünü okşadı.

Üstelik Kate'in onu çok seven kayınpederinin sosyal medya üzerinden herkesin gözü önünde paylaştığı kutlama mesajı da cabası. Kısaca özetlemek gerekirse Kate, yeni yaşına mutlu bir şekilde girdi.

Son üç yıla bakıldığında da bu belki de Kate'in doğum gününü aileyle ilgili can sıkıcı bir olay yaşanmadan geçirdiği ilk doğum günü bile olabilir bu.

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Üç yıl önce tam da Kate'in doğum günü yaklaşırken Prens Harry ile eşi Meghan Markle, kraliyet ailesindeki görevlerini bırakacaklarını açıklayıp ortalığı ve tabii ki aileyi ayağa kaldırdı.

Geçen yıl Harry'nin yine ailesine ağır eleştiriler yönelttiği Spare (Yedek) adlı kitabı yayınlandı. Yani aile Kate'in doğum gününü öyle çok da rahat kutlamadı.

Aslına bakılırsa bu yıl da Kral Charles'ın kardeşi Andrew'nun dünya çapında seks suçlusu Jeffrey Epstein ile bağlantıları yeniden gündeme gelmiş olsa da belli ki aile artık bu olaydan eskisi kadar etkilenmiyor.

HİÇ HATIRLAMAK İSTEMEDİĞİ DOĞUM GÜNÜ

Şöyle bir geriye dönülüp bakıldığında yine de Kate'in hiç hatırlamak istemediği bir doğum günü var. Ama bu, yukarıda saydığımız hiçbir döneme denk gelmiyor.

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Ne olursa olsun bunlar Kate'i doğrudan etkileyen olaylar değil. Hepsinde de kendine göre bir çıkış yolu buldu zaten.

Kate hiç hatırlamak istemediği, hafızasından silmeyi tercih ettiği o doğum gününü bundan yıllar önce yaşadı. Yani 27 yaşına girdiği gün.

Hemen hatırlatalım ki o dönemde William ile henüz evli değildi. İnişli çıkışlı bir romantik ilişkinin içindeydi. Henüz kraliyet ailesine gelin olacağı bile belirsizdi. Gelin bir hatırlayalım Kate'in o en kötü doğum gününü...

SEVGİLİSİNİ GERİDE BIRAKTI, İDEALLERİNİN PEŞİNDEN GİTTİ

27 yaşına girdiği o yılki doğum günü Kate'in hayatındaki en acı günlerden biriydi. Çünkü o gün, o sırada henüz sevgili olduğu William'a gözyaşları içinde "hoşçakal" demek zorunda kalmıştı.

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Bunu yapmak durumundaydı çünkü William'ın kararı Kate'i geride bırakıp idealinin peşinden koşmaktı.

Bu olay 2008 yılında gerçekleşti. Üstelik tam da Kate ile William'ın nişanlarının duyurulacağı ile ilgili söylentilerin yayıldığı sırada.

O dönemde Buckingham gerçekten de resmi bir duyuru yaptı. Ama bu nişan ile ilgili değildi. Bu duyuruya göre William Kraliyet Hava Kuvvetlerine katılma kararı almıştı.

Aslında onun bu kararı ailesini de o sırada sevgilisi olan Kate'i de büyük bir şok içinde bıraktı.

O dönemde Prens William'ın iki seçeneği vardı. Ya ordudan tamamen ayrılıp kraliyet görevlerine dönecekti ya da kendisine daha fazla özgürlük imkanı sunan orduya katılacaktı. William ikinci şıkkı tercih etti.

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Ama bu durum Kate için incitici oldu. Çünkü bu şekilde herkesin büyük beklentisi olan William ile nişanlanıp İngiliz kraliyet ailesine katılımı gerçekleşmeyecekti.

KENDİ ARZULARINI GERİ PLANA İTTİ

Kraliyet uzmanı Katie Nicholl kaleme aldığı Kate: The Future Queen (Kate: Geleceğin Kraliçesi) adlı kitabında bu konuya değildi.

Onun satırlarına bakılırsa William'ın bu kararıyla Kate'in hayatı bir anda tepetaklak oldu. Kate o sırada William'ın kendisine evlenme teklif etmesini ve askeri eğitimini tamamlamasını umuyordu.

Ama William'ın bu kararıyla yakın zamanda sevgilisiyle nişanlanamayacağı gerçeğini kabullenmek zorunda kaldı. Bir başka deyişle Kate yine bekleyecekti!

Çünkü William aldığı bu kararla toplamda üç yıl daha kendini askeri eğitime vermek zorunda kalacaktı. Üstelik bu sürenin bir kısmı da Kate'ten uzakta geçecekti.

Kate Nicholl'ün yorumuna göre Kate her ne kadar çok üzülse de yine de William'ın yapmak istediklerini destekledi. Diğer yandan kendi isteklerini baskılamak zorunda kaldı.

Nicholls'a göre William, Kate'ten aralarında bir nişan bile olmadan bir ordu mensubunun karısı gibi davranmasını ve öyle yaşamasını istiyordu. Aslında Kate büyük bir hayal kırıklığı içindeydi.

İLİŞKİLERİ BİR SINAVDAN GEÇTİ

İşte William'ın bu kararının ardından çifti büyük bir sınav bekliyordu. Kate ile William, bir süre İskoçya'da birlikte vakit geçirdiler. Yeni yılı karşıladılar. O sırada Kate de ailesiyle birlikte tatile gitti.

Bunun hemen ardından da hayatlarının başka bir dönemecine sıra geldi. Yeni yılın hemen ertesinde William, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ndeki görevine başlayacaktı.

Bu arada William, her ne kadar Kate'ten ayrı kalacak olsalar da ilişkilerinin uzun mesafeden de süreceğine inanıyordu. Sonuç olarak William'ın bulunacağı Shropshire ile Londra arasındaki uzaklık kara yoluyla sadece üç saatti.

Ama öte yandan Kate endişeliydi Katie Nicholls'un kitabında anlattığına göre. Çünkü bütün arkadaşları evlenip yuvalarını kuruyordu. Üstelik herkes kendisinden de aynı şeyi yapmasını bekliyordu.

Aslında 27'nci doğum günü yaklaşırken Kate'in de hayali buydu yazarın ileri sürdüğüne göre: Evlenmek ve çocuk sahibi olmak. Üstelik bunu 30 yaşına kadar yapmak istiyordu.

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SONUNDA HAYALLER GERÇEK OLDU

Ama öyle ya da böyle Kate ile William bu sınavı da atlattılar. William, her fırsatta Kate'in ailesiyle kaldığı Bucklebury'ye gidip onu ziyaret ediyordu.

Sonunda da Kate'in en kötü doğum gününü geçirdiği 2008'den iki yıl sonra 2010'da ona evlenme teklif etti.

2011 yılında evlendiler. Gerisini de konuyla ilgilenen herkes biliyor zaten. Üç tane çocukları oldu, aile içindeki konumları ilerledi. William şimdi taht sırasını bekliyor.

Ama sonuç olarak 27 yaşına girdiği o doğum günü Kate'in hayatının "tatsız hatıraları" arasında yerini aldı.