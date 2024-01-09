Haşarı Louis'nin kalbinden geçen bambaşka: Dünya bir yana ablam bir yana

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Öyle ki ailesiyle birlikte katıldığı her etkinlikte herkesin diken üstünde oturmasına neden oluyor. Şu anda durum biraz değişmiş olsa da etrafındaki hiç kimse onun ne zaman ne yapacağından çok da emin değil.

Ama bu küçük yaramazla ilgili yeni ortaya çıkan bir video, onun aslında yeri geldiği zaman ne kadar da koruyucu bir kişiliğe sahip olduğunu gözler önüne serdi. Ve elbette iki kardeşi arasında en çok kime yakın hissettiğini!

Bu yerinde duramayan küçük çocuk, İngiliz kraliyet ailesinin gözde simaları Galler Prensesi Kate ile Galler Prensi William'ın en küçük çocuğu Louis.

Beş yaşındaki Louis, bugüne kadar ailesiyle birlikte katıldığı bütün etkinliklerde yerinde duramayan tavırlarıyla dikkat çekti.

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Özellikle de büyük babaannesi Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yılı nedeniyle düzenlenen etkinliklerde.

Buckingham Sarayı'nın balkonunda çığlıklar atması, yine aynı dönemde katıldıkları bir geçitte kendisini uyaran annesi Kate'in ağzını eliyle kapatması, sandalyelerin üzerine çıkıp dans etmesi onu izleyenlerin hafızasına kazınan anlardan bazıları.

ABLASINI PAYLAŞMAK İSTEMEDİ

Ama işte tam da Louis'nin bütün yaramazlıklarını sergilediği o etkinlikler sırasında çekilen ve yeni ortaya çıkan bir görüntü aslında Louis'nin ailesine özellikle de ablası Charlotte'a ne kadar da düşkün olduğunu gözler önüne serdi.

Söz konusu video, Louis'nin yerinde duramadığı Platin Jübile etkinliklerinde çekildi. O görüntülerde Zara ve Mike Tindall'la birlikte arka sırada oturan kuzeni Mia, Louis'nin yanında oturan ablası Charlotte'un kolunu çekiştirirken görülüyor.

Charlotte da dönüp ona bakıyor. Ama küçük Louis, Mia'nın ablasını o kadar çekiştirmesinden rahatsız olmuş olmalı ki eğilip Mia'nın Charlotte'a dokunmasını engelliyor.

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Mia, Louis'ye aldırış etmeyince de bu sefer küçük Louis, onu engellemek için kuzeninin saçını çekiyor.

Bu durum da Louis'nin davranışıyla ilgili farklı yorumlara neden oldu. Birçok kişi Louis'nin ablasını kuzeniyle paylaşmak istemediğini savundu. "Onunla kendisi oynamak istiyor" sözleriyle küçük Louis'nin yaptığını yorumladı.

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ÇİÇEĞİ KOŞARAK ABLASINA VERMİŞTİ

Bu arada bu durum Louis ile ablası arasındaki yakınlığın tek göstergesi değil. Louis önceki yıl ailesiyle birlikte Sandringham'ta katıldığı Noel ayini çıkışında kendisine verilen bir çiçeği koyarak ablası Charlotte'a götürmüştü.

O gün de küçük Louis'nin bu davranışı görenlerin yüreğini titretmişti.

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Aslına bakılırsa Louis ile ablası Charlotte'un birbirlerine biraz daha yakın olduğunu söylemek yanlış olmaz. Birçok etkinlikte Charlotte, hem ağabeyi George için hem de kardeşi Louis için bir tür koruyucu ve denetleyici görevini üstleniyor.

CHARLOTTE İKİ KARDEŞİNDEN DE BASKIN KARAKTERLİ

Kimi zaman George'a ne yapması gerektiğini Charlotte hatırlatıyor, kimi zaman toplum karşısında bazı tavırları sergilemesinin önüne geçiyor.

Charlotte, hareketli kardeşi Louis için de bir tür denetleyici konumunda. Annesi Kate, Louis'yi genellikle ablasının ellerine teslim ediyor. Onun sakin durmasını sağlamak da ablasına kalıyor.

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Her iki kardeşinden daha güçlü ve baskın bir karakteri olmasıyla dikkat çeken Charlotte, birçok kişi tarafından "tam kraliçe olacak kız" diye nitelendiriliyor.