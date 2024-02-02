Çocuklarının hastaneye gitmesini istememiş: Beni bu halde görüp üzülmesinler!

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Ne tür bir operasyon geçirdiği ya da Kate'in sağlık sorunu hala tam olarak bilinmiyor. Ancak Kate sonunda önceki gün hastaneden çıktı. Bu durum da hayranlarının yüreğine su serpti elbette.

Sonuçta işin hastanede yatış serüveni bittiğine göre demek ki işler yolunda gidiyordu. İşin bu kısmını bütün dünya öyle ya da böyle gördü.

HASTALIKTAN SONRA ZİYARET BİLMECESİ

Kate'in London Clinic'te tedavi altında olduğu süreçte dikkat çeken başka bir nokta daha vardı. Birbirlerine bağlı oldukları çok bilinmesine rağmen Middleton ailesinden hiç kimse hastane ziyaretine giderken ya da gelirken görüntülenmedi.

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Kocası William ise "her gün Kate'i ziyaret ediyor" denildiği halde sadece bir kez objektiflere takıldı. Bu durum da büyük merak konusu oldu.

Bir iddiaya göre aile, mahremiyeti korumak için basından ricada bulunmuştu ve hastaneye giriş çıkış süreçlerinde görüntülenmeme konusunda basınla anlaşmıştı.

Ama böyle bir durum olsa da tek bir kare için binlerce sterlin kazanabilecek paparazzi bile ortaya çıkmadı.

Bu nedenle ikinci bir iddia ortada dolaşmaya başladı. Buna göre aile üyeleri farklı bir kapıdan hastaneye girip çıkıyordu.

Kate artık evine gittiğine göre bu konu da ileride tartışılmak üzere bir kenara kaldırıldı. Ama bir nokta daha var...

ÜÇ KARDEŞ ANNELERİNİ ZİYARETE GİTMEDİ

Kate'i hastanede yattığı süre içinde üç çocuğu George, Charlotte ve Louis de hiç ziyaret etmedi. En azından bir kez babaları William ile birlikte hastaneye gitmelerini bekledi herkes oysa ki. Fakat bu da olmadı.

Aileyle ve Kate'in operasyonuyla ilgili her ayrıntıyı didik didik eden kraliyet uzmanları bu konuyu da atlamadı tabii.

Onlara göre üç kardeş gerçekten de annelerini hastanede ziyaret etmemişti. Ama bunun da bir nedeni vardı. Daha da ötesinde bu Kate'in isteğiydi.

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Kensington Sarayı'ndan bir kaynak 10 yaşındaki George, 8 yaşındaki Charlotte ve 5 yaşındaki Louis'nin gerçekten de belli ki önemli bir operasyon için bıçak altına yatan anneleri Kate'i ziyaret etmediğini söyledi.

Entertainment Tonight'a konuşan bu kaynak, Galler Prensesi Kate'in çocuklarının normal hayatlarını sürdürebilmeleri için onların hastaneye ziyarete getirilmemesini istediğini söyledi.

ENDİŞEYE KAPILMAMALARI İÇİN

Yine bu kaynağa göre yaşları küçük olan üç çocuğu belki ilerideki hayatlarını da olumsuz etkileyebilecek bir endişeden korumak için bu kararı William ile ortak almıştı.

Üç kardeş genellikle sağlıklı olan ve kendileriyle oyunlar oynayan annelerini hastane yatağında yatarken görmedi sonuç olarak.

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Galler çocuklarına, annelerinin evde olmamasının nasıl açıklandığı bilinmiyor. Fakat Kate sık sık resmi görevler için evden uzakta kaldığından üç kardeşin bu durumu çok da sıra dışı görmediği düşünülüyor.

Annelerinin hastanede olduğu süreçte George, Charlotte ve Louis'yle dadıları Maria Teresa Borrallo ile babaları William ilgilendi.

ÇOCUKLAR ANNE VE BABALARINDAN UZAK KALMAYA ALIŞKIN

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Carole Middleton da torunlarının bakımına destek oldu. Zaten anneanne Carole ile dede Michael'in torunlarıyla aralarının gayet iyi olduğu biliniyor.

Bu arada her ne kadar çocuklar hastane ziyaretine gitmemiş olsa da Kate'in onlarla Facetime üzerinden görüştüğü de belirtiliyor. Aileye yakın kaynaklara göre bu da zaten Kate ile William'ın evden uzaktayken sık yaptıkları bir şey.

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Bu arada Kate Middleton'ın ne tür bir operasyon geçirdiğini sadece küçük bir çevre biliyor. İleri sürülenlere göre yakın çalışanları bile bu konuda detaylı bir bilgiye sahip değil. Prens William ile Prenses Kate bu durumu olabildiğince özel tutmaya kararlı sonuçta.

BU YIL DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI YOK

Kate'in başına gelen bu durum aile içindeki önemli bir olayı da etkiledi. O da Prenses'in annesi Carole'ın doğum günü kutlamasıydı.

31 Ocak 1955 doğumlu olan Carole Middleton, yeni yaşını her sene ailece toplandıkları özel etkinliklerle kutlardı. Hatta bazen yurt dışında bile kutladıkları olurdu. Fakat bu sene durum değişti.

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Carole kutlamayı da bir yana bırakıp kızının yanında olmaya karar verdi.

Diğer yandan İngiliz kraliyet ailesinde sağlık sorunu yaşayan tek kişi Kate değil... Kral Charles de geçen hafta büyüyen prostatı nedeniyle bir operasyon geçirdi. O da bir süre görevlerinden uzak kalacak.

Gelini Kate ile aynı hastanede operasyon geçiren Charles, onun aksine hastaneden taburcu olurken kamera karşısına geçti. Hatta basın mensuplarına el sallayarak evinin yolunu tuttu.

KARDEŞİ DE BİR SÜRELİĞİNE İŞLERİNE ARA VERDİ

Kral Charles'ın en küçük kardeşi Prens Edward'dan gelen yeni bir haber de İngiliz kraliyet ailesiyle ilgili endişeleri artırdı.

Babası Prens Philip'in ölümünden sonra onun taşıdığı Edinburgh Dükü unvanını alan Edward, kısa bir süre görevlerine ara vereceğini duyurdu.

Her ne kadar ailenin çok göz önünde bulunmayan daha sessiz çalışan bir üyesi olsa da ondan gelen bu haber endişe yarattı. Çünkü Edward bir süredir aşırı zayıf görüntüsüyle dikkat çekiyordu.

Son olarak İngiliz kraliyet ailesinin eski üyesi, Prens Andrew'nun eski eşi Sarah Ferguson ile ilgili bir haberi hatırlatarak konuyu toparlayalım.

Bir süre önce meme kanserine yakalanan ve bir operasyon geçirdikten sonra sağlığına kavuşan Ferguson bu kez de cilt kanserine yakalandığını açıkladı.