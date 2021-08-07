Elbette bu, Kate'in Harry'nin yerini almasÄ± olayÄ± taht sÄ±ralamasÄ±yla ilgili deÄŸil. KraliÃ§e 2. Elizabeth ve Prens Charles'Ä±n ardÄ±ndan tahtÄ±n varisi olan eÅŸi Prens William, kral olunca Kate Middleton'Ä±n gÃ¶rev tanÄ±tÄ±mÄ± ve unvanlarÄ± da deÄŸiÅŸecek. Ama basÄ±na yansÄ±yan iddialar bu durumda ilgili deÄŸil.





Ä°ngiliz basÄ±nÄ±ndaki haberlere gÃ¶re Cambridge DÃ¼ÅŸesi Catherine ya da halk arasÄ±nda hiÃ§ deÄŸiÅŸmeyen adÄ±yla Kate Middleton, eskiden Prens Harry'nin yÃ¶neticisi olduÄŸu iki kurumun baÅŸÄ±na getirilecek. Prens Harry, eÅŸi Meghan Markle ve oÄŸlu Archie ile birlikte ABD'ye taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, askeri unvanlarÄ± da dahil birÃ§ok gÃ¶revini bÄ±raktÄ±. Bu gÃ¶revlerin ve unvanlarÄ±n da aile iÃ§inde daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ± gerekiyor. Askeri unvanlar ÅŸimdilik KraliÃ§e'de kalsa da bazÄ± kurumlarÄ±n yÃ¶neticilikleri aile Ã¼yeleri arasÄ±nda paylaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.



KATE'Ä°N HÄ°MAYESÄ°NE GEÃ‡Ä°YOR

Ä°ÅŸte son iddialara gÃ¶re Prens Harry'nin himayesinde bulunan Rugby Football Union (Rugby BirliÄŸi) ve Rugby Football League (RugbyÂ Ligi) bundan bÃ¶yle Kate Middleton'Ä±n himayesine geÃ§ecek. Bu durum gerÃ§ekleÅŸirse bu iki kurumun bÃ¼tÃ¼n etkinliklerine KraliÃ§e 2. Elizabeth'i temsilen Kate Middleton katÄ±lacak. Her ne kadar ne Buckingham SarayÄ± ne de her iki kurum henÃ¼z bu konuda bir yorum ve aÃ§Ä±klama yapmamÄ±ÅŸ olsa da bu iddialarÄ±n gerÃ§eklik payÄ± iÃ§erdiÄŸi konuÅŸuluyor.



HARRY, ABD'YE GÄ°DÄ°NCE UNVANLARI DA ALINDI

Ä°ngiltere'de KraliÃ§e 2. Elizabeth'in torunu Sussex DÃ¼kÃ¼ Prens Harry ile eÅŸi DÃ¼ÅŸes Meghan Markle'Ä±n Kraliyet ailesindeki Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶revlerine dÃ¶nmeme kararÄ± aldÄ±klarÄ± ve bu nedenle gÃ¶revlerinin baÅŸka aile Ã¼yelerine verileceÄŸi bildirildi. Buckingham SarayÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Prens Harry ve eÅŸinin, KraliÃ§e'ye gÃ¶revlerine dÃ¶nmeyeceklerini teyit ettiÄŸi belirtildi. Bunun Ã¼zerine KraliÃ§e'nin, Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶revlerin bÄ±rakÄ±lmasÄ± durumunda kamu hizmetinin mecbur kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sorumluluklarÄ±n gereÄŸinin yerine getirilemeyeceÄŸini kaydettiÄŸi vurgulanan aÃ§Ä±klamada, bu nedenle DÃ¼k ve DÃ¼ÅŸesin sahip olduÄŸu onursal askeri unvanlar ile Kraliyet ailesi Ã¼yeleri olarak yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±ndaki himaye gÃ¶revlerinin yeniden daÄŸÄ±tÄ±lmadan Ã¶nce KraliÃ§e'ye iade edileceÄŸi duyuruldu.





ABLA- KARDEÅž GÄ°BÄ°YDÄ°LER

Her ne kadar son dÃ¶nemde aralarÄ±ndaki gerilimle anÄ±lÄ±yor olsalar da Kate Middleton'Ä±n Prens William ile flÃ¶rt dÃ¶neminden beri Harry ile bir abla- kardeÅŸ iliÅŸkisi iÃ§inde olduklarÄ± biliniyor. William ile Kate evlendikten sonra da bu samimiyet sÃ¼rdÃ¼. Ta ki Harry ile William'Ä±n arasÄ± Meghan Markle yÃ¼zÃ¼nden bozuluncaya kadar. Kate Middleton ile Prens Harry'nin arasÄ±ndan da su sÄ±zmÄ±yordu o dÃ¶nemde. Prens William, Kate Middleton ve Prens Harry'nin birlikte katÄ±ldÄ±klarÄ± tÃ¼m etkinliklerde bu durum daha Ã§ok gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±kÄ±yordu. William, aÄŸÄ±rbaÅŸlÄ± tavÄ±rlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken, Middleton ile Prens Harry'nin neÅŸeli Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yordu.



AYRILMAZ ÃœÃ‡LÃœYDÃœ

Bu durum bir dÃ¶nem kraliyet uzmanlarÄ± tarafÄ±ndan da mercek altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Onlara gÃ¶re Prens Harry aÄŸabeyi Prens William'dan farklÄ± bir kiÅŸiliÄŸe sahip. GeleceÄŸin kralÄ± olarak nitelendirilen Prens William aÄŸÄ±rbaÅŸlÄ±, daha sakin. Prens Harry'nin ise gittiÄŸi her ortamÄ± neÅŸelendiren, kendisi de neÅŸeli olmayÄ± seven bir karakteri var. Bir sÃ¼re Ã¶ncesine kadar Ã§Ä±lgÄ±n gece hayatÄ± hatta zaman zaman yarattÄ±ÄŸÄ± skandallarla gÃ¼ndeme gelen Prens Harry, ailedeki diÄŸer kadÄ±nlarla da Ã§ok iyi geÃ§iniyor. Kuzenleri Zara Philips, Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie ile katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± davetlerde onlarÄ± da gÃ¼lÃ¼mseten ÅŸakalar yapÄ±yordu, AyrÄ±ca Prens Harry'nin zaman zaman etrafÄ±ndaki kadÄ±nlara hoÅŸ sÃ¶zler sÃ¶yleyip iltifat ettiÄŸi, kÄ±yafetleri ya da gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸleri ile ilgili gÃ¶nÃ¼l alan yorumlar yaptÄ±ÄŸÄ± da onu yakÄ±ndan tanÄ±yanlar tarafÄ±ndan biliniyor. Fakat iddialara gÃ¶re ABD'ye taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¶zellikle de Zara Philips ile Harry'nin arasÄ± bozuldu.





'HÄ°Ã‡ SAHÄ°P OLMADIÄžIM KIZ KARDEÅž GÄ°BÄ°'

Prens Harry'nin Middleton ile arasÄ±nÄ±n bir dÃ¶nem Ã§ok iyi olduÄŸu biliniyor. Harry iÃ§in bunun Ã¶zel bir sebebi de var. Prens Harry bir rÃ¶portajÄ±nda ifade etmiÅŸti. KÃ¼Ã§Ã¼k Prens "Kate benim hiÃ§ sahip olmadÄ±ÄŸÄ±m kÄ±z kardeÅŸim gibi" diyerek onunla arasÄ±ndaki yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Kraliyet ailesi yorumcularÄ±na gÃ¶re Prens Harry, Kate Middleton'da Ã§ok erken yaÅŸta yitirdiÄŸi annesinin eksik kalan sevgisini de bulabiliyordu. Bir dÃ¶nem Kate Middleton'Ä±n Prens Harry'ye aÅŸÃ§Ä±lÄ±k dersleri verdiÄŸi hatta onun aÅŸk hayatÄ±yla ilgili geliÅŸmeleri dinleyip nasihatlerde bulunduÄŸu da ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼yordu.





HARRY'NÄ°N JESTÄ° SAYESÄ°NDE O YÃœZÃœK PARMAÄžINDA

Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda yer alan iddialara gÃ¶re Kate Middleton'Ä±n, Prenses Diana'nÄ±n niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ takmasÄ±nÄ±n ardÄ±nda da Harry var. Ã‡Ã¼nkÃ¼ aslÄ±nda bu yÃ¼zÃ¼k Diana'nÄ±n mirasÄ±ndan Prens Harry'nin payÄ±na dÃ¼ÅŸen koleksiyonda yer alÄ±yordu. Prens William'Ä±n evlenme teklif ettiÄŸinde Middleton'a verdiÄŸi, etrafÄ± elmaslarla sÃ¼slÃ¼ 12 karatlÄ±k oval safir yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼n deÄŸerinin 300 bin sterlin deÄŸerinde olduÄŸu belirtiliyor. EÄŸer olaylar beklendiÄŸi gibi ilerleseydi o yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ ÅŸimdi Prens Harry'nin eÅŸi Meghan Markle takÄ±yor olacaktÄ±. Ama Harry'nin, aÄŸabeyi William'a yaptÄ±ÄŸÄ± jestle o yÃ¼zÃ¼k Middleton'Ä±n parmaÄŸÄ±nÄ± sÃ¼slÃ¼yor.

Â 'ANNEMÄ°N YÃœZÃœÄžÃœ UYGUN OLMAZ MI?'

Anneleri Prenses Diana'nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra iki kardeÅŸ William ve Harry onun deÄŸerli hatÄ±ralarÄ±nÄ± aralarÄ±nda paylaÅŸtÄ±rdÄ±. Buckingham SarayÄ±'nda uzun sÃ¼re Ã§alÄ±ÅŸan gÃ¶revli Paul Burrell'a gÃ¶re William, annesinin kullandÄ±ÄŸÄ± Ã¼nlÃ¼ bir markaya ait deÄŸerli bir saati seÃ§ti. Harry de babasÄ± tarafÄ±ndan annesine verilen bu deÄŸerli niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼. Ä°ki kardeÅŸ yÄ±llarca bu deÄŸerli hatÄ±ralarÄ± sakladÄ±. William, uzun sÃ¼redir birlikte olduÄŸu Kate Middleton'a evlenme teklif edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± zaman Harry ona bir jest yaptÄ±.Â Harry, William'a, Middleton'Ä± kast ederek "Annemin yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ ona uygun olmaz mÄ±?" diye sordu. William da bunu kabul etti ve iki kardeÅŸ annelerinden kalan hatÄ±ralarÄ± deÄŸiÅŸtirdi. William, safir yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ aldÄ±, Harry de deÄŸerli kol saatini. Ä°ÅŸte iki kardeÅŸ arasÄ±ndaki bu deÄŸiÅŸ- tokuÅŸ nedeniyle Diana'nÄ±n gÃ¶steriÅŸli yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ artÄ±k Kate Middleton'Ä±n parmaÄŸÄ±nÄ± sÃ¼slÃ¼yor.





TAÅžLAR, ANNESÄ°NÄ°N KOLEKSÄ°YONUNDAN

Bu arada Harry, Markle'a evlenme teklif ederken annesinin koleksiyonundan seÃ§tiÄŸi parÃ§alarla niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ tasarladÄ±. Harry de Markle'a dÃ¼ÄŸÃ¼n gÃ¼nÃ¼nde yine Prenses Diana'ya ait aquamarin yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ hediye etti.









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