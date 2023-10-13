Marmaris'te şık bir törenle evlenmişlerdi: Bebeğim doğdu ağlamıyordu... Benden alıp yoğun bakıma götürdüler

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YAŞADIĞI TRAVMAYI İLK KEZ AYRINTILARIYLA ANLATTI

İşte bunlardan biri de eski futbolcu Rio Ferdinand ile 2019 yılında Türkiye'nin gözde tatil yörelerinden Marmaris'te evlenen Kate Ferdinand.

32 yaşındaki Ferdinand, beşinci bebeğini dünyaya getirirken yaşadıklarını ilk kez bütün ayrıntılarıyla anlattı.

Kızı Shae'nin doğumu sırasında bazı zorluklar yaşadığını daha önce de söyleyen Ferdinand, o anlarda yaşadıklarını bütün samimiyetiyle dile getirdi.

Kendisinin hazırladığı Blended adlı podcast yayınında içini döken Ferdinand, o doğumun kendisinde nasıl bir travma yarattığını, henüz dünyaya gelmiş bebeğinin ölümün kollarından nasıl kurtarıldığını anlatırken duygu dolu anlar yaşadı.

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Kate Ferdinand daha önce de kızı dünyaya geldikten hemen sonra yoğun bakıma alındığını ve bu yüzden ne kadar korku dolu anlar ve birbirinden farklı duygular yaşadığını söylemişti. Ama bu konudaki ayrıntıları ilk kez bu kadar açık şekilde ifade etti.

BEBEK DOĞDU AMA AĞLAMADI

Kate Ferdinand'ın anlattığına göre aslında doğumun sezaryenle yapılması planlanmıştı. Fakat işler onların hazırlandığı gibi gitmedi.

Epidural anestezi ile doğuma alındığını söyleyen Ferdinand, bu yüzden belden aşağısını hissetmediğini ve bu durumun da kendisinde panik atak yarattığını sözlerine ekledi.

Ferdinand "Hiç panik atak geçirmedim ama panik atağın böyle bir his olduğunu hayal ediyorum" diye konuştu.

O anlarda eşi Rio Ferdinand'ın kendisiyle konuşmaya çalıştığını söyleyen Kate "Ben kimseyle konuşamıyordum. Odadaki herkes mutluydu ama ben bir şey hissetmiyordum. O anda 'Şimdi heyecanlanmam mı gerek?' diye düşündüm. O sırada bana neler olduğunu bilmiyorum" diye konuştu.

İşte o anlarda Kate'in paniğini artıracak başka bir gelişme oldu. Kızı dünyaya geldi ama her bebeğin doğduğu zaman ilk yaptığı gibi ağlamadığını fark etti. Bir süre sonra bebek ağlamaya başladı.

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'O ANDA BEBEĞİMLE BAĞLANTI KURAMADIM'

Gerisini ise şöyle anlattı: "Bebeği bana verdiklerinde kendimi boşlukta hissettim. Onunla bağlantı kuramadım. "

Kate Ferdinand daha sonra bebeğin ağlamaya başladığını söyledi. Ebeye "Onu besleyebilir miyim?" diye sorduğunda aldığı yanıt onu daha çok endişelendirdi. O sırada ebe bebeği kendisinin besleyeceğini söyledi. Bu da yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunun göstergesiydi.

Kate'in anlattığına göre sağlık görevlileri bebeğin daha fazla oksijen alabilmesi için ona müdahale etmeye başladı. Sonra da minik bebek yeni doğan bakım ünitesine götürüldü.

O anları da şöyle anlattı Kate Ferdinand "Odada yalnız başıma oturuyordum. TV'de Aşk Adası adlı programı izlemeye başladım. Bebeğim yoktu, kocam yanımda değildi. Bu tamamen farklı bir deneyimdi. Doğum yapmıştım ama yanımda kimse yoktu."

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Ardından ne kadar büyük bir pişmanlığa kapıldığını gizlemedi Kate Ferdinand " Ben TV izliyordum ve bebeğim yoğun bakımdaydı."

KORKUNÇ BİR SUÇLULUK DUYGUSU HİSSETTİM

Bebeğini görmesi için yoğun bakım odasına girmesine izin verildiğinde hissettiklerini ise şöyle ifade etti Ferdinand "Onu kucağıma alamadım. O sırada orada olmak istemiyordum."

Bebeğinin iyi olmadığını görmenin zor olduğunu belirten Ferdinand onun yanında olmak istemediği için korkunç bir suçluluk duygusuna kapıldığını da sözlerine ekledi. O duygunun kendisini çok sarstığını söyledi.

Beş gün hastanede kaldıktan sonra Kate ile bebeğinin taburcu olmasına izin verildi. O andan sonra da bebeğine olan duyguları değişti.

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Bunu da şöyle anlattı Kate Ferdinand "Bebeğmi daha fazla beslemek istiyordum, onun sürekli yanımda olmasını istiyordum. İlk birtaç hafta boyunca sadece onun benim yanımda olmasına ihtiyacım vardı."

Kate Ferdinand'ın böylesine zor bir doğum deneyimi yaşamasının nedeni bebeğin konjenital pnömoni ile dünyaya gelmiş olması. Bunun ne olduğunu kısaca anlatmak gerekirse... Konjenital pnömoni bebeğin doğuştan akciğer iltihabıyla dünyaya gelmesi. Zatüree olarak da bilinen hastalık, bebeğin rahat nefes almasını engeller. Yoğun bakım ve müdahale gerektirir.

İLK EŞİNİ GENÇ YAŞTA KAYBETTİ

Kate ve Rio Ferdinand'ın birlikteliklerinden iki tane çocuğu var. İlki Cree adında bir erkek, ikincisi de Shae adını verdikleri ve geçen temmuz ayında dünyaya gelen kız bebek.

Rio Ferdinand'ın eski eşi Rebecca Ellison'dan da 16 yaşında Lorenz, 14 yaşında Tate ve 12 yaşında Tia adında üç tane çocuğu bulunuyor. Rio Ferdinand'ın eski eşi Rebecca 2015 yılında meme kanseri nedeniyle hayata veda etmişti.

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MARMARİS'TE EVLENMİŞLERDİ

Rio Ferdinand, ilk eşi Rebecca Ellison'ı kaybettikten dört yıl sonra o zamanki adıyla Kate Wright ile hayatını birleştirdi. Çift, düğün için Marmaris'i seçti.

Kate Ferdinand'ın düğün öncesi bekarlığa veda partisi de yine Marmaris'te yapıldı. Çift, düğünleri için İngiltere'den gelen konuklarını ağırladı. Rio Ferdinand'ın, genç yaşta hayata veda eden eşi Rebecca'dan dünyaya gelen üç çocuğu da babalarını bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.





