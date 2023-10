Ünlü oyuncu tacizci kocasından boşanıp çiftliğe yerleşmişti: Etekleri uçuşan elbiseyi çıkardı, elinde toz beziyle ev temizliyor

Haberin Devamı

UÇUŞAN ETEKLERİYLE HAFIZALARA KAZINDI

Bu sözünü ettiğimiz ünlü yıldızı bir dönemin sinema tutkunları çok iyi bilir. Çünkü rol aldığı birçok filmle bir ya da birkaç neslin hafızasında silinmez bir yer elde etti.

Hemen bakalım kimmiş bu kötü bir evliliğin ve olaylı boşanmanın ardından tasını tarağını toplayıp çiftliğe yerleşen, o noktadan sonra televizyon bile izlemeyen ünlü oyuncu.

Kelly LeBrock tabii ki. Ya da giydiği kırmızı elbisenin eteklerinin uçuştuğu sahnesiyle unutulmazlar arasına girmesine neden olan Kırmızılı Kadın (Woman In Red) filminin yıldızı. Büyük olasılıkla bu filmi izleyen bir değil birkaç nesil onu hemen hatırladı.

Haberin Devamı

Bugün 63 yaşında olan Kelly LeBrock, 25 yıl önce hakkında onlarca taciz iddiası bulunan eşi Steven Seagal'dan zorlu bir şekilde boşandıktan sonra o evlilikten dünyaya gelen üç çocuğuyla birlikte bir çiftlikte yaşamaya başlamıştı.

BİR YARDIM BALOSUNDA ORTAYA ÇIKTI

En son iki yıl önce Tomorow's Today adlı yapımda rol almak için kamera karşısına dönen LeBrock, geçtiğimiz günlerde de bir yardım etkinliğinde kamera karşısına çıktı.

1980'li yılların efsane oyuncularından biri olan LeBrock, Los Angeles'ta nörolojik hastalıklar yüzünden zorluklar yaşayan hastalar yararına düzenlenen bir etkinlikte kamera karşısına geçti.

Bir dönem hafızalara kazınan Kırmızılı Kadın ve Weird Science gibi yapımlarla hatırlanan Kelly LeBrock, gece için siyahlara büründü.

Üzerindeki bluzun püskülleri ve başındaki şapka da ünlü oyuncunun 25 yıldır Hollywood'un uzağında bir çiftlikte sürdürdüğü yaşamın esintilerini yansıtıyor gibiydi.

Haberin Devamı

'TIRNAKLARIM TOPRAKLA KİRLENSİN İSTEDİM'

Kelly LeBrock, henüz 36 yaşındayken yani sinemada pek çok şey yapabileceği bir dönemde çocuklarını da alıp gözlerden uzak bir yaşam kurdu.

Verdiği bir röportajda 1996 yılında, ikinci evliliğini yaptığı Steven Seagal ile boşanmasının ardından yaşananların, bu kararı vermesinde çok önemli bir etken olduğunu anlattı LeBrock.

"Boşanma haberimiz basında çok geniş yer buluyordu. Ve ben bir "Hollywood kızı" değilim. Hiçbir zaman olmadım. İlgi çekmekten asla hoşlanmadım.

Tırnaklarımın arasında toprağın kiri olsun istedim, açık havada, doğada olmak istedim" diye konuştu.

Haberin Devamı

ELİNDE TOZ BEZİ, EVİNDE TELEVİZYON BİLE YOK

Hollywood kariyerini elinin tersiyle itip yeni bir hayat kurmasında Seagal ile evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğunun da etkisi büyük anlattığına göre.

Kelly LeBrock, boşanmış bir anne olarak Hollywood'un, çocuklarını büyüteceği yer olmadığını düşünüp tası tarağı toplayıp o pırıltılı dünyanın uzağında yeni bir yaşama başladığını sözlerine ekledi.

Kelly LeBrock bütün bunların etkisiyle oyunculuk kariyerine veda edip insanlardan uzakta California'nın Santa Ynez Vadisi'nde bir çiftlikte yaşamaya başladı.

25 yıl pırıltılı dünyanın uzağında kalan LeBrock, röportajda bu süre içinde evinde bir televizyonu bile olmadığını söyledi.

Haberin Devamı

Sonra da şunları ekledi: "Boşanmış bir anne olarak yapabileceğim en iyi şeyi yaptım. Üç harika çocuğum var. Kariyerime her zaman dönebilirim. Ama çocuklarım için bu durum geçerli değil."

ŞÖHRET HERKESE GÖRE DEĞİL'

Bazı insanların hem kariyer hem de çocuk büyütme konusunda aynı başarıyı gösterebildiğini söyleyen Kelly LeBrock, kendisinin öyle biri olmadığını ifade etti: "Ben zaten şöhret olmuştum ve onunla işim bitmişti.

LeBrock sözün burasında şöhretle ilgili düşündüklerini de anlattı: " Çok genç yaşta ünlü oldum ve bu benim için iyi olmadı. Bir travmaya yol açtı. Ünlü olmak herkese uygun bir durum değil" diye konuştu oyuncu.

Haberin Devamı

ESKİ GÜNLERİNE DÖNME İSTEĞİ YOK

İki yıl önce bir yapım için kamera karşısına geçse de söylediğine göre bu onun eski günlerine döndüğü ya da dönmek istediği anlamına gelmiyor.

Çünkü basit bir hayat istiyor ünlü oyuncu. Bir menajeri bile olmadığını söyleyen LeBrock bu dönem ile ilgili olarak şunları anlattı:"Sadece atıma binmek ve lezzetli yiyecekler tüketmek istiyorum. Hayatımın geri kalan günlerinin keyfini çıkarmak istiyorum. Basit bir hayat istiyorum, oyunculuk yapmak umurumda bile değil" diyerek geleceğe dair beklentilerini de özetledi.

OLAYLI EVLİLİĞİ HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Kariyerine model olarak başlayan Kelly LeBrock daha sonra sinemaya geçti. Rol aldığı Kırmızılı Kadın (The Woman in Red), Weird Science (Tuhaf Bilim) ve Hard to Kill adlı filmlerle bir anda parlak bir oyunculuk kariyeri elde etti.

İlk evliliğini 1984 ile 86 arasında Victor Drai ile yapan LeBrock'un özel hayatının en çok konuşulan bölümü ise Steven Seagal ile ilişkisi ve evliliği oldu.

1987'de evlenen çift üç çocuk sahibi oldu. Fakat evlilikleri 1996'da bitti. Kelly LeBrock, üçüncü evliliğini ise 2007 ile 2008 arasında Fred Steck ile yaptı. LeBrock'un üç tane torunu bulunuyor.

Kelly LeBrock, Hollywood'dan ayrılma nedeni olarak meslektaşı Steven Segal ile yaptığı evliliğik ve boşanmasını göstermişti.

LeBrock o sırada yaşadıklarının ardından deyim yerindeyse bavulunu topladı, üç çocuğunu da aldı ve gösterişli dünyanın çok uzağında bir çiftliğe yerleşti.

Kelly LeBrock ile Steven Seagal, 1987 ile 1996 yılları arasında evli kaldı. Çiftin, Annaliza ve Arissa adında iki kızı ile Dominic adında bir oğlu dünyaya geldi bu evlilikten.

Gözden Kaçmasın Kocam kapılardan sığmıyor... İstediğimiz evi satın alamıyoruz Haberi görüntüle

ESKİ KOCASINDAN 'O ADAM' DİYE SÖZ ETTİ: Hakkında çok sayıda cinsel taciz suçlaması bulunan Seagal hakkında da bir röportajında şunları söyledi LeBrock: "O adam için üzgünüm". Bence o çok üzgün bir insan. Onu "bir Hollywood trajedisi" diye tanımlardım. Çocukken çok fazla zorbalığa uğradığına inanıyorum. Çok hastalıklı ve çok zayıf. Onun için en iyisini diliyorum."





ONLARCACİNSEL TACİZ SUÇLAMASI YAPILDI: Eski eşi Steven Seagal ise onlarca yıldır hakkında ileri sürülen cinsel taciz iddialarıyla sık sık gündeme geliyor. 2018'de iki kadın Seagal'ı cinsel taciz ile suçladı. Fakat ona yönelik iddialar bu kadarla sınırlı kalmadı. Aralarında Jenny McCarthy, Portia de Rossi ve Julianna Marguiles gibi ünlülerin de bulunduğu 11 kadın Seagal'a yönelik benzer suçlamalarda bulundu.





EVLİYKE ÇOCUKLARININ DADISIYLA İLİŞKİSİ VARDI

Steven Seagal, Kelly LeBrock ile tanıştığında Adrienne La Russa ile evliydi. Fakat çocuklarının dadısı Arissa Wolf ile de bir ilişkisi vardı. 1984 yılında evlenen çift yine aynı yıl boşandı.

Seagal, hayatı boyunca dört evlilik yaptı. İlk karısı 1974 ile 1987 arasında evli kaldığı Japon Miyako Fujitani idi. Daha sonra Adrienne La Russa ile 1984 yılında evlenip boşandı.

Kelly LeBrock ile 1987- 1996 arasında evli kalan Seagal, 2009'da Moğol kökenli Erdenetuya Seagal ile hayatını birleştirdi. Seagal'ın tüm evliliklerinden yedi tane çocuğu bulunuyor.

Gözden Kaçmasın Yaşıtları birer birer emekli oluyor... Kariyerinin en çıplak sahnesi için kamera karşısına geçti Haberi görüntüle

'KIRMIZILI KADIN' OLARAK HAFIZALARDA YER ETTİ

Kelly LeBrock'un sinema tarihine geçmesini sağlayan Kırmızılı Kadın (The Woman in Red) adlı 1984 tarihli filmin yönetmeni Gene Wilder. LeBrock ile birlikte Wilder'ın da kamera karşısına geçtiği film Türkiye'de 1988 yılında gösterime girdi.

Senaryosunu Jean Loup Dabadie ve Yves Robert'ın yazdığı filmde Marilyn Monroe'nun Seven Year Itch (Yaz Bekarı) adlı filmdeki ünlü sahnesine bir gönderme de vardı.

UÇUŞAN ETEKLERİN ESİN KAYNAĞI: Yeri gelmişken Marilyn Monroe'nun unutulmaz filmini de bir hatırlayalım. 1955 tarihli bu yapımın yönetmen koltuğunda Billy Wilder oturuyor. Wilder'ın Marilyn Monroe ile birlikte önemli rollerden birini de üstlendiği film, eşi ve çocuğu tatile giden bir adamın, üst katındaki sarışın ve güzel kadınla kaçamak yapmaya çalışmasını anlatan film ülkemizde Yaz Bekarı adıyla biliniyor.