Kaynanam beni istemese ne olur! Önemli olan kocamın duyguları... İki çocuk bile aşk ateşini söndüremedi

Haberin Devamı

İşte tam da böyle bir çiftin öyküsünü anlatacağız şimdi size...

Genç kadın, güzeller güzeli bir top model... Yüz güzelliği bir yana boyu posu endamı diğer yana.

Genç adam da yakışıklı ve aynı zamanda da çok zengin bir ailenin, baba mesleğini devralmış bir üyesi.

Bir gün bu kadın ile erkeğin yolları kesişti ve evlenmek, hayatlarının geri kalanını birlikte geçirmek istediler. Ama işte orada bir sorun çıktı.

Genç adamın annesi, gelin adayını hiç istemedi. Onu oğluna ve ailesine layık görmedi. Hatta bu yüzden sokakta kameralara takılan bir aile gerilimi bile yaşandı.

Ama sonuçta aşk kazandı!

Genç kadın ile adam evlendiler ve geçen zamanda iki tane çocukları dünyaya geldi. Daha da ilginci bu evlilik ve iki çocuk onların aşkını sıradan hale getirmedi.

Hala flört ettikleri dönemde olduğu gibi sokaklarda aşk görüntüleri çiziyorlar.

Haberin Devamı

ALTI YILLIK EVLİLİK AŞK ATEŞİNİ SÖNDÜRMEDİ

Bu öykünün kahramanları top model Karlie Kloss ile kocası Joshua Kushner.

2018 yılında evlenen 32 yaşındaki Karlie Kloss ile 39 yaşındaki Joshua Kushner, geçtiğimiz günlerde New York sokaklarında görüntülendiler.

İki çocuklarını evde bakıcılarıyla birlikte bırakan çift, yine her zamanki gibi el ele tutuşuyorlardı. Yürürken bir yandan da neşeli bir sohbete dalan çift, bir ara da birbirlerine küçük bir öpücük verdi.

Sonra da Karlie Kloss ile Joshua Kushner, yine el ele ve yüzlerinde mutlu bir gülümsemeyle yollarına devam ettiler.

ŞİMDİ ÇOK MUTLULAR AMA BUGÜNLERE GELMELERİ KOLAY DEĞİLDİ

Kloss ile Kushner, bugün iki çocuklarıyla birlikte çok mutlu bir hayat sürdürüyorlar. Ama onların bu günlere gelmesi de çok kolay olmadı.

Vicky Ward'un kaleme aldığı ve 2019'da yayınlana Kushner, Inc: Greed. Ambition.Corruption. The Extraordinary Story of Jared Kushner and Ivanka Trump adlı kitap, son dönemin en gözde modellerinden biri olan Karlie Kloss ile Trump'ın dünürleri Kushner ailesi arasında yaşananları gözler önüne serdi.

Haberin Devamı

Zengin ve nüfuzlu iş adamı, özellikle de eşi, oğlunun bir modelle evlenmesini onaylamadı.

Önceleri bu durum kamuoyu önünde çok konuşulmasa da son zamanlarda sık sık gündeme geliyordu. Sonunda bunu kanıtlayan görüntüler bir kez daha gündeme geldi.

ABD eski başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın eşi Jared Kushner'ın kardeşi olan Joshua ile Karlie Kloss 8 yıllık flört döneminin ardından evliliğe karar verdi.

SOKAKTA TARTIŞIRKEN BİLE GÖRÜNTÜLENDİLER

Ancak, Ward'un kitabına göre Kushner ailesi özellikle de Joshua'nın annesi Seryl, ünlü modeli gelin olarak onaylamadı.

Charles Kushner ve Seryl Kushner, çiftin geçen 2018'deki evlilik töreninden haftalar önce New York'ta sokakta oğulları ve şimdi gelinleri olan Karlie Kloss ile tartışırken objektiflere yakalanmıştı.

Haberin Devamı

İş adamı Charles Kushner'ın şoförü olup bitenleri görüntüleyen fotoğrafçıları uzaklaştırmaya çalışsa da başarılı olamadı.

İki çift uzun uzun tartıştı. Daha sonra Joshua Kushner'ın babası bir süre Karlie Kloss'un kolunu tutup onunla konuştu.

Sonra da yanak yanağa öpüşerek onu aracına bindirdi. Bu arada anne Sheryl ile oğlu Joshua Kushner'in oldukça gergin olduğu dikkat çekti. Baba Charles ise diğerlerinden daha sakin görünüyordu.

Ancak ailesinin tüm karşı çıkmasına rağmen, Joshua Kushner ile Karlie Kloss, 2018 yılının ekim ayında evlendi. Karlie Kloss, mutlu haberi Instagram sayfasından duyurdu.

Haberin Devamı





Karlie Kloss ile eşi Joshua'nın 4 ve 2 yaşlarında iki tane oğlu bulunuyor.





Kloss'un kocası, ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın büyük kızı Ivanka'nın kocası Jared'in kardeşi. Bir başka deyişle Karlie Kloss ile Ivanka Trump iki elti.