Huzur bulmak için aldı, başına dert oldu: Ağaçlarıyla birlikte ağlayan ünlü oyuncu hırsızlıkla bile suçlanmıştı

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İşte bunun son örneklerinden biri de ünlü bir oyuncunun başında...

Genellikle rol aldığı TV dizileriyle tanınan bu ünlü, bundan yıllar önce kazandığı parayla bir çiftlik satın aldı. Amacı da hem arada sırada kaçıp doğanın kollarına sığınmaktı hem de emekli olduğunda orada yaşamak...

Ama ünlü oyuncunun huzuru bulmak için satın aldığı bu çiftlik dönem dönem onun başına dert olmayı sürdürüyor.

Son dönemde dizisi final yapınca kazandığı para kesileceği için buraya satmak zorunda kalabileceğine dair endişesini kimseden saklamadı bu oyuncu.

Ondan önce kuraklık yüzünden çok sevdiği ağaçları ve tarlaları büyük zarar gördü. Ne yazık ki bu kadar da değil.

Bir dönem de kendi arazisini sulamak için iki yıl içinde galonlarca su çaldığı suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Hatta bu yüzden tazminat bile ödedi.

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Gelin bir bakalım kim bu ünlü ve başına neler geldi..

ADI ANILDIĞINDA AKILLARA HEMEN ÇİFTLİĞİ GELİYOR

Onu bir süredir takip edenlerin hemen anladığı gibi Tom Selleck bu sözünü ettiğimiz ünlü.

Son dönemde 14 yıldır oynadığı Blue Bloods adlı dizinin final yapması nedeniyle yapımın oynadığı TV kanalına yönelttiği eleştirilerle konuşuluyor Tom Selleck.

Onunla ilgili ilk olarak basına yansıyan ayrıntı, dizi bittikten sonra da artık 80 yaşına merdiven dayanan oyuncunun çiftliğine çekilip avokado yetiştirmeyi planladığı oldu.

Fakat bundan bir süre sonra Selleck, anılarını bir araya getirdiği kitabının tanıtımları sırasında eğer düzenli bir gelir akışı olmazsa çiftliğini döndürmekte zorlanacağını ve elinden çıkarmak zorunda kalacağını söyledi.

Şu ana kadar böyle bir gelişme olmadı. Selleck'in ortalamanın üzerinde bir geliri olduğu düşünüldüğünde buna birikimleri de eklendiğinde bu korkusunun büyük olasılıkla gerçekleşmeyeceğini görmek mümkün.

Tabii yine de ne olacağını zaman gösterecek.

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BU SKANDAL HİÇ UNUTULMADI

Ama ünlü oyuncu ve çiftliğiyle ilgili konuşulan başka bir konu var ki o da aslında aylardır zaman zaman gündeme geliyor.

Üstelik bu olay bundan yıllar önce meydana gelmesine rağmen! Oyuncu ne zaman çiftliğinden söz etse bu ayrıntı da önüne geliyor.

Biz de bir bakalım neler olduğuna.

Ünlü oyuncu Tom Selleck, çiftliğindeki avokado ağaçları başta olmak üzere tüm diğer bitkilerin bakımı için su çalmakla suçlandı.

Bu da Selleck'in çiftliğiyle ilgili bir büyük skandal olarak tarihe geçti.

Ünlü oyuncunun çiftliğinin bulunduğu California, Ventura'daki Calleguas Belediyesi, ünlü oyuncunun kendi çiftliğinde kullanmak üzere iki yıl boyunca 1. 4 milyon galon su çaldığını ileri sürdü.

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Belediyenin iddiasına göre Selleck, büyük kuraklık sırasında bölgede bulunan bir yangın musluğundan izinsiz su alarak arazisini suladı.





BELEDİYE BU İŞ İÇİN ÖZEL DEDEKTİF TUTTU... OYUNCU PARA CEZASI ÖDEDİ

Hatta bununla da yetinilmedi... Belediye, tam 22 bin dolar masraf ederek bir dedektif tuttu ve Tom Selleck'in gerçekten yasa dışı bir şekilde çiftliğine fayda sağlamak için su çalıp çalmadığını araştırdı.

Tabii bu iddialarda suçlanan tek kişi Selleck olmadı. Karısı Jillie de aynı suçlamalara maruz kaldı.

O dönemde Callegues Belediyesi'nin su işlerinden bir yetkili bölgedeki yüzbinlerce çiftçinin kullandıkları suyu azaltmak için önlem aldıklarını belirti.

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Sonra da "Bu insanların kullandığı suyun bölgenin içinde kalması ve güven altına alınması gerekiyor" dedi.

Tom ve Jillie Selleck ise sonunda 21 bin dolar gibi bir ceza ödeyerek anlaşma yapmak zorunda kaldılar.

İşte bu "su çalmayla" ilgili iddialar hatta ABD basınına göre skandal, o zamandan bu yana Tom Selleck ile birlikte anılıyor.

Ünlü oyuncu zaman zaman verdiği röportajlarda bu çiftliğine ne kadar önem verdiğini ve yaşanan kuraklığın sonuçlarını görmenin kendisini ne kadar üzdüğünü anlatmayı hep sürdürdü.





1988 YILINDA KENDİSİNE ŞÖHRETİ GETİREN DİZİDEN KAZANDIĞI PARAYLA SATIN ALDI

Aslına bakılırsa Tom Selleck, çok uzun zamandır bu çiftliğin sahibi. 1988 yılında Magnum adlı dizi final yaptıktan sonra satın almıştı.

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Önümüzdeki yılın ocak ayında 80 yaşına girecek olan Selleck, bu çiftliği elinde tutabilmek için çalışmak zorunda olduğunu söyledi.

Selleck'in bu konudaki sözleri şöyle: "Bir oyuncu olarak bir işi bitirdiğiniz zaman bunun son işiniz olabileceği hissini asla kaybetmezsiniz. Ben de böyleyim" diye konuştu.

Çalışmamanın hiçbir özrü olmayacağını belirten Selleck, "Sadece işe gidersiniz ve çalışırsınız. İş denilen şeye büyük bir saygım var ve bunu yapmaya devam etmek istiyorum" dedi.

Durum böyleyken Tom Selleck'in bir umudu vardı. O da Blue Blood adlı dizinin yayınlandığı kanalın final yapma kararını geri çekmesiydi. Ama böyle olmadı. Oynadığı kanal final yapma kararı aldı.





ONUN İÇİN ANLAMI BÜYÜK

Her fırsatta söylediği gibi çiftliği Tom Selleck için çok anlam ifade ediyor.

Selleck, bir süre önce verdiği bir röportajda "İnsani ilişkilerim ve çiftliğim aklımı başımda tutuyor" diye konuşmuştu.

Selleck, am 26 yıldır bu çiftliği kelimenin tam anlamıyla "kalbinde taşıyor." Burası onun evi. Toprakları üzerinde dolaşmayı; bitkilerin açılmasını izlemeyi seviyor söylediğine göre.

Hatta bir süre önce kuraklık nedeniyle avokado ağaçlarının zarar görmesi onu çok üzdü. Sonradan yağan yağmurlarla birlikte toparlanması da ünlü oyuncuyu mutlu etti.





GERÇEK BİR ÇİFTÇİ KADAR TOPRAĞINA DUYARLI

Tom Selleck, belki çok ünlü bir oyuncu ama bir yandan da toprağına bağlı bir çiftçi de sayılır.

Selleck, People dergisine verdiği röportajda dizi çekimlerinden bulduğu her fırsatta çiftliğine gittiğini söyledi. Özellikle de arazisi üzerindeki kır çiçeklerinin açılışını izlemenin en büyük zevklerinden biri olduğunu da saklamadı ünlü oyuncu.

Selleck: "Onları yıllardır ekiyorum, hepsi döngüler halinde çiçek açıyor. Havanın en soğuk olduğu zamanlarda biri çiçek açıyor, sonra bir diğeri geliyor. Bunun kulağa aptalca geldiğini biliyorum ama onların nasıl büyüyüp çiçek açtıklarını izliyorum."

Tom Selleck, çiftliğini Hollywood'un bir dönemine damga vuran efsane oyuncu Dean Martin'den satın almıştı. Martin, 1995 yılında, 78 yaşında hayata veda etti.

İKİ EVLİLİKTEN İKİ ÇOCUK

Tom Selleck her anlamda istikrarlı bir hayat sürdürdü. 1983 yılında Londra'da sahnelenen Cats müzikalinde rol alan Jillie Mack ile tanıştı.

1987 yılında evlendi ve çiftin evliliği hala sürüyor. Evlenmelerinden bir yıl sonra da kızları Hannah dünyaya geldi.

Bu arada yeri gelmişken Selleck'in Jacqueline Ray ile yaptığı ilk evliliğinden şu anda 58 yaşında olan Kevin adında bir oğlu bulunduğunu da hatırlatalım.