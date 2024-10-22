Büyük çocuk çoktan yuvasını kurdu... Kardeşleri de onun izinde... Ünlü çifte dizi dizi yeni gelin adayları

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Ne zaman basın kaynaklarına bir göz atsanız karşınıza Beckham çiftiyle ilgili çarpıcı ve göz ardı edilmeyecek bir haber çıkıyor.

Üstelik bu durum yıllardır da değişmiş değil.

İngiltere ve ABD'deki evleri, lüks yatları, müzikten moda dünyasına geçiş yapan Victoria'nın defileleri, doğum günleri, evlilik yıl dönümleri derken Beckham ailesini manşetlere çıkaran bir olay her zaman oluyor.

Bu arada Beckham çifti en büyük oğulları Brooklyn'i, ABD'nin en zengin ailelerinden birinden gelen oyuncu Nicola Anne Peltz ile çoktan evlendirdi.

Düğünlerinin aylarca konuşulması bir yana evlilikten sonra geliniyle yaşadığı sorunlar da Victoria Beckham'a bir rahat nefes aldırmadı.

Neyse ki sonunda o sert buz dağları kırıldı ve Beckham ailesi yine birbirleriyle kenetlendi.

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BUNCA İLGİYİ ARTIK ÇOCUKLARIYLA PAYLAŞIYORLAR

Meraklılarının dikkatini zaten çoktan çekmiştir.

Beckham çifti, artık usul usul basındaki yerlerini çocuklarıyla paylaşmaya başladı...

En küçük kızları Harper Seven bile kendine manşetlerde yer buluyor. Brooklyn deseniz zaten anne ve babasının gündem yaratma konusundaki en büyük rakibi.

Fakat geriden gelen iki çocuk Romeo ve Cruz da diğer aile üyelerinin tahtını sallayacak gibi görünüyor. Çünkü ikisi de son dönemde hayatlarındaki yeni aşklarıyla konuşuluyor.





Bir başka deyişle söylersek Victoria ve David Beckham'ın 'dizi dizi gelin adayları' milyonlarca kişinin takibi altında.





ÜNLÜ MODA FOTOĞRAFÇISININ KIZIYLA AŞK YAŞIYOR

Büyük çocuk Brooklyn, Nicola Anne ile çoktan yuvasını kurduğuna göre o durulup oturmuş sayılır. Kardeşleri Romeo ve Cruz'un ise gençlik başlarında duman.

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İkisi de son dönemde yeni aşklara yelken açtı.

Victoria ve David Beckham çiftinin dört çocuğundan ikincisi olan 22 yaşındaki Romeo Beckham, bir süredir yine ünlü birinin kızıyla flört ediyor...

Model Mia Regan'dan ayrıldıktan sonra Gray Sorrenti ile yeni bir aşka yelken açtı Romeo.

Kendisinden bir yaş büyük olan Gray, moda dünyasından ünlü bir ismin kızı. Zaten kendisi de baba mesleğini sürdürmeyi tercih etti.

Gray'in babasının kim olduğuna gelirsek... Ünlü moda fotoğrafçısı Mario Sorrenti.

Ünlü fotoğrafçı özellikle Kate Moss ile yaptığı ortak çalışmalarla tanınıyor. Gray ise Mario Sorrenti'nin Mary Frey ile yaptığı evlilikten dünyaya geldi. Çiftin Gray dışında Arsun adında bir çocuğu daha bulunuyor.

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Gray Sorrenti ile Romeo Beckham, sokaklarda kaygısız bir şekilde aşklarını yaşıyorlar... En samimi anlarının bile görüntülenmesinden herhangi bir rahatsızlık duymuyorlar.





ONUN SEVGİLİSİ KENDİSİNDEN 10 YAŞ BÜYÜK

Görünüşe göre Victoria ve David Beckham da oğulları Romeo'nun gençlik aşkından yana pek dertli değil.

Ama Romeo'nun kardeşi Cruz'un yeni sevgilisi Jackie Apostel ile ilişkisine nasıl baktıkları henüz net olarak bilinmiyor.

19 yaşındaki Cruz, sevgilisi Jackie'yi de çoktan ailesiyle tanıştırdı bile. Hatta annesi Victoria'nın Paris Moda Haftası kapsamındaki defilesini izlemeye onunla birlikte gitti.

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Cruz'un ilişkisinin ağabeyinden daha fazla ilgi çekmesinin nedenine gelirsek...

Onun sevgilisi kendisinden tam 10 yaş daha büyük. Dümdüz söylersek Jackie Apostel 29 yaşında, yani 30'una merdiven dayamış durumda.

Apostel ile ilgili dikkat çeken başka bir ayrıntı daha var: O da genç kadının giyim tarzı ve bazen de tercih ettiği saç şekli açısından Cruz'un annesi Victoria'yı andırması.

Jackie ve Romeo sokaklarda sık sık aşk tablosu sergilerken objektiflere takılıyor.





Jackie Apostel (sağda) sevgilisiyle birlikte katıldığı etkinliklerde kıyafetleriyle ve saç şekliyle hatta sosyal medyada verdiği pozlarla Victoria Beckham'a ikizi kadar benziyor.

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Victoria ve David'in en büyük çocuğu Brooklyn, 2022'den bu yana ABD'li zengin bir iş insanının oyuncu kızı Nicola Peltz ile evli. Hatta genç çift, nikah sonrası birbirlerinin soyadını bile aldı. Victoria, bir ara geliniyle gerilim yaşasa da görünüşe göre bütün bunların hepsi geride kaldı.