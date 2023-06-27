Karısı kızmasın diye telefonunu elinden bıraktı, ünlü modeli görmemek için başını öne eğmeye çalıştı

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Gösteri dünyasının en ünlü çiftlerinden David ve Victoria Beckham, moda denildiğinde de akla ilk gelen isimlerden. Victoria Beckham zaten David Beckham’la evlendiğinden ve şarkıcılığı bıraktığından beri gönlünü tamamen modaya kaptırmış durumda ve tasarımları büyük ilgi topluyor. İkisi de birer stil ikonu olarak kabul edilen David ve Victoria, dünyanın dört bir yanındaki defilelerin de en gözde konukları arasında yer alıyorlar.

David ve Victoria Beckham çifti dünkü defilenin en ilgi çeken konukları oldular

Fransa’nın en büyük kültür hazinelerinden biri olan ve bir zamanlar kralların ve kraliçelerin konakladığı Versay Sarayı, artık bir kültür sanat merkezi ve ülkede düzenlenen önemli etkinliklerin de baş adresi. Dün, bu muhteşem yapının bahçesinde düzenlenen Jacquemus modaevinin Paris Moda Haftası kapsamındaki defilesi dünya yıldızlarını ve podyumların en gözde mankenlerini ağırladı.

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Monica Bellucci, Eva Longoria, Adele Exarchopoulos gibi dünyanın önde gelen aktrislerini ağırlayan defilenin ağır toplarıysa David ve Victoria Beckham çifti oldu. Büyük Kanal’ın kıyısında yer alan Versay’a bir kayıkla adeta çıkartma yapan Beckham çifti defilede bulunan tüm ünlülerden rol çaldı.

Defilenin en gözde modelleri Gigi Hadid ve Kendall Jenner oldu

Her daim şıklıklarıyla beğeni toplayan Beckham’lar yine giydikleriyle, güneşten korunmak için taşıdıkları şemsiyeyle, havalı güneş gözlükleriyle herkesin ilgi odağı oldular. Defilede birçok ünlü model görev yaptı. Ancak en büyük ilgiliyi Gigi Hadid, Kendall Jenner, Emily Ratajkowski ve Fransız model Tina Kunakey çekti.

Beckham'lar defile boyunca podyumda yürüyen modellerin fotoraflarını çektiler... Ancak Gigi Hadid ufukta görününce David Beckham hemen telefonunu elinden bıraktı hatta Gigi Hadid'e bakmamaya çalıştı

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Jacquemus’nun beyaz ağırlıklı seksi tasarımlarını taşıyan isimler adeta görenlerin yüreğini hoplattı. David ve Victoria Beckham çifti de kanaldan geldikleri defileyi yine suyun kenarında çimlere yayılarak izledi. İkisi de defile boyunca bol bol fotoğraf çekti. Ancak bu süre boyunca David Beckham’ın diğer bütün modellerin fotoğraflarını çekerken tek bir ismi fotoğraflamaması dikkatlerden kaçmadı.

Gigi ve Bella Hadid, Victoria Beckham'ın geçen seneki Paris Moda Haftası defilesinde podyuma çıkmıştı: Hadid kardeşler Beckham'larla arkadaş ancak bu durum Victoria Beckham'ın kocasını kıskanmasına engel olmuyor

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David Beckham, defilede yürüyen seksi modelleri izlerken ve fotoğraflarken oldukça rahat görünüyordu. Ancak podyumda Gigi Hadid belirdiğinde ünlü futbolcu bir anda telefonunu elinden bıraktı hatta bakışlarını yere indirmeye bile çalıştı. Bu davranış David Beckham’ın kıskançlığıyla tanınan karısı Victoria’dan çekindiğine yoruldu.

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Aslında çift hem Gigi Hadid’le hem de kız kardeşi Bella Hadid’le iyi arkadaş. Hatta Hadid kardeşler Victoria Beckham’ın geçen yıl Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilesinin de baş mankenleri olarak görev yapmıştı. Çiftin Hadid kardeşlerle özel hayatlarında da bir araya geldikleri biliniyor.

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Ancak David Beckham daha önce bu buluşmaların bazılarında Hadid kardeşlere fazlaca dikkatli, belki de çapıkın çapkın diye nitelendirilebilecek tarzda bakışlar atmış; bu anlar hem Victoria Beckham’ın dikkatinden kaçmamış hem de paparazziler tarafından fotoğraflanarak manşetlere taşınmıştı.

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David Beckham’ın bu konuda karısı Victoria tarafından usulünce “uyarıldığı” ve ondan beri de bu konuda dikkatli davrandığı varsayılıyor. En azından söz konusu olan Hadid kardeşler olduğunda…