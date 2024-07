Güzel yıldızın eşi konuştu... Karımın öpüşme sahnelerini izleyince hiç kıskanmıyorum...

Haberin Devamı

İçinizi bir kıskançlık mı kaplar yoksa bunun, eşinizin işinin bir parçası olduğunu düşünüp üzerinde çok fazla durmadan geçip gider misiniz?

İşin doğrusu, Hollywood'da da ülkemizde de bu tür sahnelerde oynamayı tercih etmeyenler var. Zaten bunu da açık açık söylüyorlar, sözleşmelerinde de bu şart yer alıyor.

Ama bir de senaryoya inanırsa, bunun anlatılan hikaye için gerekli olduğunu düşünürse öpüşme ya da sevişme sahnelerinde oynamaktan hiç çekinmeyen yıldızlar da var.

İşte bunlardan biri de Scarlett Johansson. Güzel oyuncu, kariyerinin başından beri senaryo gereği bu tür yakınlaşma gerektiren sahnelerde kamera karşısına geçti.

Peki ya güzel yıldızın şu anda evli olduğu eşi Colin Jost. onun bu sahnelerini izlerken ne hissediyor?

Colin Jost, karısı Scarlett Johansson'un öpüşme sahnelerini izlediğinde kıskançlık hissine kapılmadığını söyledi.



Öncelikle şunu söyleyelim kendi ifadesine göre Jost, eşi Scarlett Johansson'un bu tür sahnelerini izlerken hiçbir kıskançlık duygusu hissetmiyor. Bunu da The New York Times'a Johansson ile birlikte verdikleri röportajda ifade etti zaten.

Saturday Night Live adlı sohbet programının yazarlarından biri olan Colin Jost, eşinin daha önceki filmlerinde yer aldığı öpüşme sahnelerinden oluşan bir kolajı bir ödül töreninde izlediğini anlattı.

"Scarlett, Amerikan Sinematek Ödülleri'ni kazandığında ikimiz de oradaydık. Orada Scarlett'in öpüşme sahnelerinden oluşan bir kolaj izledik. 'Tamam' dedim içimden 'Hepsini bir pakette toplamış olmaları güzel bir şey. Bu benim Scarlett'in yeni filmi Fly Me to the Moon'da Channing Tatum ile olan öpüşme sahnesini kolayca izlememi sağladı" diye konuştu.

Colin Jost, karısının öpüşme sahnelerini izlerken kıskanmadığınız da ekledi.

"Eğer o sahneleri izleyince kıskanırsam bu benim bir sorunum olduğunu, başımın belada olduğunu gösterir" dedi.

Jost şakayla karışık eşi Scarlett Johansson'un ilişkilerini "hassas bir ekosistem" olarak gördüğünü de sözlerine ekledi.

Jost'un söylediğine göre Johansson, ilişkilerini 'hassas bir ekosistem' olarak görüyor.





Bu arada şunu da not düşelim Johansson'un eşi Jost, Fly Me To The Moon adlı filmde konuk oyuncu olarak yer aldı. Apollo 11'in 1969 yılında Ay'a yaptığı seyahate odaklanan filmde Johansson başrolü Channing Tatum ile paylaşıyor.

Colin Jost, eşinin bu kadar ünlü olmasına rağmen günlük hayatında sıradan biri gibi yaşadığını da anlattı röportajda.

"Sette olmadığı zamanlarda normal insanların yaptıklarını yapıyor. Süpermarkete gidiyor.. Dikkat çekmemeye çalışıyor" diye konuştu.

Jost karısını "harika bir anne" olarak da tanımladı.

Kocasına göre Johansson 'harika bir anne'.







Scarlett Johansson ile Colin Jost, 2020 yılında sessiz sedasız bir biçimde evlendi. Çiftin bu evlilikten Cosmo adında 3 yaşında bir oğlu bulunuyor.

Johansson ilk evliliğini 2008 ile 2011 arasında Kanadalı oyuncu Ryan Reynolds ile yaptı.

Ardından da 2014 ile 2017 arasında Fransız gazeteci Romain Dauriac ile evlendi. Güzel oyuncunun bu evlilikten dünyaya gelen kızı Rose şu anda 6 yaşında.

