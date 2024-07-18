AÅŸk dolu yuva bir anda yÄ±kÄ±ldÄ±... SessizliÄŸini ilk kez bozdu...Seni Ã§ocuk iÃ§in terk etmem diye yemin etmiÅŸtim... Ben sÃ¶zÃ¼mÃ¼ tuttum

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ÃœnlÃ¼ler dÃ¼nyasÄ±nda geÃ§en yÄ±lÄ±n en Ã§ok konuÅŸulan boÅŸanmasÄ±nÄ± takip edenlere hiÃ§ yabancÄ± gelmeyen sÃ¶zler bunlar...

Ã‡Ã¼nkÃ¼ KolombiyalÄ± yÄ±ldÄ±z Sofia Vergara, meslektaÅŸÄ± Joe Manganiello ile yedi yÄ±llÄ±k evliliÄŸi bittikten sonra yaptÄ±ÄŸÄ± ilk aÃ§Ä±klamada boÅŸanma nedeninin Ã§ocuk olduÄŸunu ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Vergara, El Pais'e verdiÄŸi rÃ¶portajda bunlarÄ± anlattÄ± anlatmasÄ±na ama eski eÅŸi Joe Manganiello bu konuda yakÄ±n zamana kadar hiÃ§ konuÅŸmadÄ±.

Bir sÃ¼redir genÃ§ oyuncu Caitlin O'Connor ile aÅŸk yaÅŸayan 47 yaÅŸÄ±ndaki Manganiello, boÅŸanma konusundaki sessizliÄŸini ilk kez bozdu.

'YEMÄ°N ETTÄ°M VE YEMÄ°NÄ°MÄ° TUTTUM'

Men's Journal'e verdiÄŸi rÃ¶portajda Sofia Vergara'nÄ±n sÃ¶zlerini yalanladÄ±. Eski eÅŸiyle evliliklerinin bitme nedeninin Ã§ocuk olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

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Ama evlilik Ã¶ncesinde flÃ¶rt ettikleri dÃ¶nemde de bu konuda Vergara ile uzun uzun konuÅŸtuklarÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

"Sofia'ya eÄŸer artÄ±k anne olmak istemiyorsa bunun sorun olmayacaÄŸÄ±nÄ±, bunu anlayacaÄŸÄ±mÄ± sÃ¶yledim" diye konuÅŸtu yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncu.

Bir Ã§ocuk sahibi olamadÄ±klarÄ± iÃ§in Vergara'dan boÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ä±srarla vurgulayan Manganiello, zaten evliliÄŸin ilk bir buÃ§uk yÄ±lÄ±nda bu konuda giriÅŸimleri olduÄŸunu saklamadÄ±.

"Ona eÄŸer bu konuda iÅŸler yolunda gitmezse bile onu terk etmeyeceÄŸim konusunda yemin ettim. Ve gerÃ§ekten de terk etmedim" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini.

'SANKÄ° ORTA YAÅž BUNALIMINA GÄ°RMÄ°ÅžÄ°M GÄ°BÄ° YANSITILDIM'

Elbette bir gÃ¼n baba olmayÄ± istediÄŸini belirten Manganiello yine de Vergara ile evliliÄŸinin bitme nedeninin bu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± bir kez daha Ã§izdi.

ÃœnlÃ¼ oyuncu eski eÅŸi Vergara ile ayrÄ±lma nedenini "Ä°kimiz ayrÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z iÃ§in yollarÄ±mÄ±z ayrÄ±ldÄ±. Bazen bu oluyor" sÃ¶zleriyle aÃ§Ä±kladÄ±.

Bunlara ek olarak Vergara'nÄ±n 'Kocam benden genÃ§ti ve Ã§ocuÄŸu olmasÄ±nÄ± istiyordu. Bu yÃ¼zden evliliÄŸimiz bozuldu" ÅŸeklindeki sÃ¶zlerinin de kendisinde bÃ¼yÃ¼k bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± gizlemedi.

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Bu konuda da ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi Manganiello: "Sanki bir orta yaÅŸ krizi yaÅŸÄ±yormuÅŸum gibi yansÄ±tÄ±ldÄ±. Dokuz yÄ±llÄ±k bir birlikteliÄŸin sonunda sanki, Sofia'nÄ±n bedeni iÃ§in saÄŸlÄ±ksÄ±z olan bir ÅŸeyi yapmasÄ±nÄ± istemiÅŸim, bu konuda Ã¼ltimatom vermiÅŸim ve bu olmayÄ±nca da gitmiÅŸim gibi resmedildim."

AYRILIK KARARINI ORTAK BÄ°R AÃ‡IKLAMAYLA DUYURDULAR

Joe Manganiello ile Sofia Vergara, geÃ§en yÄ±l temmuz ayÄ±nda evliliklerinin bittiÄŸini bir ortak aÃ§Ä±klamayla duyurdu.

Eski Ã§ift zor bir karar verdiklerini ancak artÄ±k evli olmasalar da birbirlerinin dostu olacaklarÄ±nÄ± ve birbirleri iÃ§in en iyiyi isteyeceklerini belirtti ortak aÃ§Ä±klamada.

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Bu aÃ§Ä±klamanÄ±n Ã¼zerinden sadece iki gÃ¼n geÃ§miÅŸti ki Manganiello boÅŸanma davasÄ± aÃ§tÄ±. Buna gerekÃ§e olarak da ÅŸiddetli geÃ§imsizlik gÃ¶sterildi.

Sofia Vergara ile Joe Manganiello, bu yÄ±l da sessiz sedasÄ±z bir biÃ§imde resmen boÅŸandÄ±.

Manganiello, boÅŸanmanÄ±n ardÄ±ndan Caitlin O'Connor ile birlikte olmaya baÅŸladÄ±. 52 yaÅŸÄ±ndaki Vergara da ortopedik cerrah Justin Saliman ile yeni bir beraberliÄŸe adÄ±m attÄ±.

SESSÄ°ZLÄ°ÄžÄ°NÄ° Ä°LK BOZAN VERGARA OLDU

Vergara ve Manganiello'dan gelen boÅŸanma aÃ§Ä±klamasÄ± geÃ§en yÄ±l bÃ¼yÃ¼k olay olmuÅŸtu. Birbirlerinin gÃ¶zÃ¼nÃ¼n iÃ§ine bakan bu Ã§iftin ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n perde arkasÄ± uzun sÃ¼re merak edildi.

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Sonunda El Pais'ye konuÅŸan Vergara gÃ¼ndem yaratan bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Vergara: EvliliÄŸim yÄ±kÄ±ldÄ± Ã§Ã¼nkÃ¼ kocam benden genÃ§ti ve Ã§ocuk sahibi olmak istedi. Ben ise yaÅŸlÄ± bir anne olmak istemedim. Bu, bebeÄŸe haksÄ±zlÄ±k olurdu."

Belli bir yaÅŸtan sonra anne olmaya genel anlamda karÅŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ± Sofia Vergara. "Bunu yapanlara saygÄ± duyuyorum. Ama bu benim iÃ§in geÃ§erli deÄŸil. Ben 19 yaÅŸÄ±nda anne oldum, oÄŸlum ÅŸimdi 32 yaÅŸÄ±nda. ArtÄ±k babaanne olmaya hazÄ±rÄ±m, anne deÄŸil."

Vergara bu sÃ¶zleriyle bundan sonra artÄ±k yeni bir Ã§ocuk istemediÄŸini de ifade etti. GÃ¼zel oyuncu dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: " Neredeyse menopoz Ã§aÄŸÄ±na geldim. Bu iÅŸlerin doÄŸal yÃ¼rÃ¼me ÅŸekli. OÄŸlum baba olduÄŸunda bebeÄŸini bir sÃ¼reliÄŸine bana getirmesini, sonra geri almasÄ±nÄ± ve hayatÄ±ma devam etmeyi isterim. Benim yapmak zorunda olduÄŸum ÅŸey bu."

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Vergara ile Manganiello, 2015 yÄ±lÄ±nda evlenmiÅŸti. GeÃ§en yaz ise boÅŸanacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±lar.Â

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Manganiello ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndan Caitlin O'Connor ile birlikte kendine yeni bir hayat kurdu.



Â Vergara da bir sÃ¼redir ortopedik cerrah Justin Saliman ile birlikte.

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