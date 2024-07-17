Ã‡alÄ±ÅŸmaktan da trafikten de bunalÄ±p Ã¼lkeyi terk etmiÅŸti... ArtÄ±k Ã§ocuÄŸunu burada bÃ¼yÃ¼tÃ¼yor

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Ä°lk anda pek yÃ¼ksek olasÄ±lÄ±k gibi gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor ama bu bir gerÃ§ek.

Ã–zellikle de son zamanlarda Hollywood'da ÅŸÃ¶hret ve servet sahibi olduktan sonra hayatÄ±nda yeni bir sayfa aÃ§anlarÄ±n sayÄ±sÄ± azÄ±msanamayacak dÃ¼zeyde.

Ãœstelik bu "hayatÄ±nda yeni bir sayfa aÃ§ma" iÅŸini de Ã¶yle yakÄ±nlardaki Ã§iftliklere taÅŸÄ±narak yapmÄ±yor bazÄ±larÄ±. ABD'yi terk edip Avrupa'ya taÅŸÄ±nÄ±yor.

O DA KALBÄ°NÄ° KIRAN HOLLYWOOD'A BELÄ°RSÄ°Z BÄ°R SÃœRELÄ°ÄžÄ°NE VEDA ETTÄ°Â

Bunlar arasÄ±nda en Ã§ok bilinenlerden biri Amber Heard.

Eski eÅŸi Johnny Depp ile olaylÄ± bir ÅŸekilde boÅŸanan Heard, Ã¶zel hayatÄ±yla ilgili bÃ¼tÃ¼n can sÄ±kÄ±cÄ± detaylarÄ±n gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serildiÄŸi davalarÄ±n ardÄ±ndan bavulunu toplayÄ±p kÄ±zÄ±nÄ± da alÄ±p Ä°spanya'ya yerleÅŸti. SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re de uzun bir sÃ¼re orada yaÅŸamayÄ± sÃ¼rdÃ¼recek.

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TÄ±pkÄ± onun gibi ABD'yi geride bÄ±rakÄ±p Ä°spanya'ya taÅŸÄ±nan baÅŸka bir Ã¼nlÃ¼ daha var.

Ki o Amber Heard gibi kÃ¶tÃ¼ anÄ±larÄ±ndan kaÃ§madÄ±. Tam tersine kocasÄ±nÄ± ve oÄŸlunu da alÄ±p kendine Ä°spanya'nÄ±n Marbella kentinde yeni bir hayat kurdu.

ZATEN DÄ°LÄ°NÄ° DE ORTAMINI DA BÄ°LDÄ°KLERÄ° BÄ°R ÃœLKE

Bu Ã¼nlÃ¼ de rol aldÄ±ÄŸÄ± Umutsuz Ev KadÄ±nlarÄ± (Desperate Housewives) adlÄ± diziyle yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ± parlatan Eva Longoria.

49 yaÅŸÄ±ndaki Longoria ile 56 yaÅŸÄ±ndaki yapÄ±mcÄ± kocasÄ± Jose Baston minik oÄŸullarÄ± Santiago'yu da yanlarÄ±na alÄ±p zaten yazlÄ±k bir konutlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Ä°spanya'ya taÅŸÄ±ndÄ±.

Her ikisi de Latin kÃ¶kenli olan ve Ä°spanyolcayÄ± akÄ±cÄ± ÅŸekilde konuÅŸan Longoria ve Baston, Ã¶nceki gÃ¼n plaj keyfi yaparken objektiflere takÄ±ldÄ±.

Beyaz bikinisi iÃ§inde, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yarÄ±m asÄ±ra yaklaÅŸan zaman dilimine meydan okuyan Eva Longoria gÃ¼n boyu oÄŸluyla denize girdi, kumsalda oyunlar oynadÄ±.

Bazen oÄŸlu yorulunca da onu kucaÄŸÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±. Longoria zaman zaman da kocasÄ± Jose Baston ile sohbet etti.

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Longoria, beyaz bikinisi iÃ§inde geÃ§in giden yÄ±llara meydan okuduÄŸunu bir kez daha gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

Eva Longoria, Jose Baston ve oÄŸullarÄ± Santiago, Marbella'da plajda gÃ¼zel bir gÃ¼n geÃ§irdi.





OÄžLUNUN GELECEÄžÄ° Ä°Ã‡Ä°N TAÅžINMA KARARI ALDIÂ

Eva Longoria, ABD'den, orada yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n kalbi olarak bilinen Los Angeles'tan Ä°spanya'ya taÅŸÄ±nma nedenini geÃ§en nisan ayÄ±nda Page Six'e verdiÄŸi rÃ¶portajda anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Longoria'nÄ±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re bu taÅŸÄ±nma kararÄ±nÄ± almalarÄ±nÄ±n en Ã¶nemli nedeni beÅŸ yaÅŸÄ±ndaki oÄŸullarÄ± Santiago.

Longoria, oÄŸlunun Hollywood'un bilindik Ã§emberine sÄ±kÄ±ÅŸÄ±p kalmamasÄ± iÃ§in onun uzakta daha farklÄ± bir Ã¼lkede yaÅŸamasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼. KocasÄ± da onunla aynÄ± fikirde olunca onlara dÃ¼ÅŸen, tasÄ± taraÄŸÄ± toplayÄ±p taÅŸÄ±nmak oldu.

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Uzun sÃ¼redir Ä°spanya'nÄ±n Marbella kentinde bir yazlÄ±k evleri bulunan Longoria ile Baston, bu kararÄ± aldÄ±ktan sonra Los Angeles'taki sekiz yatak odalÄ± lÃ¼ks malikanelerini de satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±.

BaÅŸlarda istedikleri 22.8 milyon dolarlÄ±k fiyatÄ± da ev bir an Ã¶nce satÄ±lsÄ±n diye 18.9 milyon dolara indirdi.

ORADA ZATEN LÃœKS BÄ°R YAZLIK EVLERÄ° VAR

Åžu anda net olarak bilinmese de Eva ile Jose'nin ilk etapta Marbella'daki yazlÄ±k evlerinde kalacaÄŸÄ± sÃ¶yleniyor. Ki orasÄ± da zaten Los Angeles'taki malikanelerini aratmayacak tÃ¼rden bir mÃ¼lk.

Ã‡ifte yakÄ±n bir kaynaÄŸÄ±n belirttiÄŸine gÃ¶re Longoria ile Baston, Santiago'yu doÄŸal gÃ¼zelliklere sahip bir ortamda bÃ¼yÃ¼tmek istiyor.

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'ORASI BENÄ°M CENNETÄ°M' DEMÄ°ÅžTÄ°

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Eva Longoria, bir sÃ¼re Ã¶nce Marbella'daki evini ne kadar sevdiÄŸini de anlatmÄ±ÅŸtÄ±. O mÃ¼lkÃ¼nÃ¼ "Bir vaha... Benim cennetim" diye tanÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ± Longoria.

Eva Longoria ve kocasÄ±nÄ±n Marbella'daki evi de Ã§ok gÃ¶steriÅŸli bir malikane. Longoria bir rÃ¶portajÄ±nda evi hakkÄ±nda "OrasÄ± bir yazlÄ±k ev, annem, kardeÅŸlerim ve onlarÄ±n Ã§ocuklarÄ± hep birlikte gelecekler. Hepsi iÃ§in de yatak odasÄ± var" diye konuÅŸmuÅŸtu.

Longoria, kendisi ve ailesi iÃ§in vazgeÃ§ilmez bir ayrÄ±ntÄ± olan bÃ¼yÃ¼k bir mutfaklarÄ± bulunduÄŸunu da sÃ¶zlerine eklemiÅŸti. GÃ¼zel oyuncu, orada ailece vakit geÃ§irdiklerini sÃ¶yleyip "Mutfak evin merkezi" diye tanÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±.

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ARTIK TAM ZAMANLI OLARAK ORADA YAÅžIYORLAR

Longoria ile kocasÄ± Jose Baston'Ä±n Ä°spanya'daki evinde oÄŸlu Santiago iÃ§in kocaman bir bahÃ§e ile bir yÃ¼zme havuzu bulunuyor.

Eva Longoria o dÃ¶nemde "yarÄ± zamanlÄ±" yaÅŸamayÄ± amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ± Ä°spanya'daki evini bulabilmek iÃ§in tam beÅŸ yÄ±l harcadÄ±. Bu sÃ¼renin sonunda istediÄŸini buldu ve evi satÄ±n aldÄ±.

Ama Eva Longoria ile kocasÄ±nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± son karara gÃ¶re Ã§ift , kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸullarÄ±yla birlikte artÄ±k yarÄ± zamanlÄ± deÄŸil tam zamanlÄ± olarak Ä°spanya'da yaÅŸamaya baÅŸladÄ±lar.Â

'YA Ã‡ALIÅžIYORUM YA TRAFÄ°KTEYÄ°M'

Eva Longoria'nÄ±n Ä°spanya'ya taÅŸÄ±nmasÄ±ndaki bir baÅŸka amacÄ± da Los Angeles'Ä±n karmaÅŸasÄ±ndan uzaklaÅŸmak. Kentin yoÄŸun trafiÄŸinden ve durmadan Ã§alÄ±ÅŸmaktan kurtulacak Longoria kendi ifadesiyle.

Bu konuda bir rÃ¶portajÄ±nda ÅŸÃ¶yle konuÅŸmuÅŸtu Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z: " Los Angeles'ta Ã§ok fazla meÅŸgulÃ¼m. Bu o kadar da gÃ¼zel deÄŸil. Ya setteyim ya toplantÄ±dayÄ±m. Belki de kalabalÄ±k trafikte sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ durumdayÄ±m."

ÃœÃ‡ÃœNCÃœ EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°NDE ARADIÄžINI BULDU

Eva Longoria ilk evliliÄŸini, 2002 ile 2004 arasÄ±nda Taylor Christopher ile yaptÄ±. ArdÄ±ndan 2007 ile 2011 arasÄ±nda Tony Parker ile evli kaldÄ±. Longoria'nÄ±n bu ikinci dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyada bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rmÃ¼ÅŸ ve gÃ¼nlerce sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Åžu andaki eÅŸi Jose Baston ile evliliÄŸi ise 2016 yÄ±lÄ±nda baÅŸladÄ±. Ã‡iftin tek Ã§ocuÄŸu Santiago artÄ±k beÅŸ yaÅŸÄ±nda.

Bu arada Baston'un eski evliliÄŸinden Natalia, Mariana ve Jose adÄ±nda Ã¼Ã§ tane Ã§ocuÄŸu bulunduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m.

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