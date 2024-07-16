Çocuk doğurmamak için kocasını boşamıştı... Yeni aşkının sözünden hiç çıkmıyor!

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Evliliğin bitmesinden sonra ikisi de hayatlarına uzun süre yalnız devam etmedi.

Joe Manganiello, Caitlin O'Connor ile yeni bir aşka yelken açtı. Vergara ise "biraz nazlansa da" sonunda ortopedik cerrah Justin Saliman ile ilişkisini artık kimseden saklamamaya başladı.

Sofia Vergara ile Joe Manganiello'nun ayrılık nedeni de sonradan Kolombiyalı yıldızın açıkladığına göre ilginçti.

ÇOCUK İSTEMEDİ, EVLİLİK BİTTİ

47 yaşındaki Manganiello, bir çocuk sahibi olmak istiyordu. Geçtiğimiz hafta 52 yaşına giren Vergara ise gencecik yaşta yaptığı evliliğinden şu anda 30'lu yaşlarında olan Manolo adında bir erkek çocuk sahibiydi.

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Yaşı artık 50'ye geldiği için de bir kez daha anne olmak istemedi Vergara. Bunu da kocasına söyleyince evlilikleri sona erdi.

Sonuç olarak yedi yıllık evlilik tarihe karıştı. Geride mutlu aşklarının sadece anıları kaldı. Tabii ki her ikisi için de hayat devam ediyor. Manganiello'nun O'connor ile yeni bir hayatı var. Vergara'nın da Saliman ile.

İLİŞKİSİNİ ÖNCE SAKLADI... AMA ARTIK KAÇMIYOR

Sofia Vergara başlarda Justin Saliman ile ilişkisini saklamaya çalışsa da bir süredir artık aşkını açık açık yaşıyor. Hatta Saliman, epeydir Vergara'nın ailesine de arkadaş çevresine de girmiş durumda.

Geçtiğimiz hafta güzel yıldızın 52'nci doğum gününü de birlikte kutladılar. Yeni yaşı için pasta kesip sabahın ilk saatlerine kadar evlendiği gecede Vergara'yı ailesi ve arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Sofia Vergara, bir zamanlar büyük bir aşkla sevdiği Manganiello'dan boşandıktan sonra yaşadığı duygusal çalkantıları hiç kelimelere dökmedi.

İlk dönem kendini gece hayatına bıraksa da sonradan yine eski hayatına döndü. Artık Justin Saliman ile birlikte objektiflere takıldığında da yüzünde yine gülücükler açtığı dikkat çekiyor.

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SEVGİLİSİNİN SÖZÜNÜ DİNLİYOR

Vergara ile ilgili olarak göze çarpan başka bir ayrıntı da giyim tarzındaki değişiklik.

Geçmişte günlük hayatında bile yüksek topuklularını ayağından çıkarmayan Vergara bir süredir güzel kıyafetlerinin altına spor ayakkabılar giyiyor. Bunun nedeni de sevgilisi Justin Saliman'ın sözünden çıkmaması.

Sofia Vergara bundan birkaç ay önce sağ dizinden bir ameliyat geçirdi. Onu ameliyat eden de tanınmış bir ortopedik cerrah olan sevgilisi Justin Saliman'dı.

Hatta güzel yıldız onunla ilişkisini de ameliyat sonrası evde çekilen bir pozlarını sosyal medya sayfasında paylaşarak herkese duyurdu.

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O operasyonun ardından Vergara; belli ki Saliman'ın önerisiyle en azından bir süreliğine yüksek topuklu ayakkabılarıyla vedalaştı.

Sadece önemli günlerde giyiyor, geri kalan zamanlarda ise beyaz renkli şık ve rahat ayakkabılarla tamamlıyor görünümünü.

PARTİ GECESİ YÜKSEK TOPUKLU GİYDİ... SONRA YİNE SPOR AYAKKABIYA DÖNDÜ: Bunun bir örneğini de doğum günü kutlamasında sergiledi. O gece sarı elbisesinin altına yüksek topuklu ayakkabılar giydi. Ama o özel gecenin ardından Saliman ile görüntülendiğinde ayağında yine topuksuz ayakkabıları vardı.

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Vergara ile Joe Manganiello'nun ayrılığı kelimenin tam anlamıyla büyük bir olay olmuştu. Sofia Vergara sonradan yaptığı açıklamada Manganiello çocuk istediği için evliliğin sonunun geldiğini itiraf etti.

Ama kendisi onunla aynı fikirde değildi. "Ben artık 51 yaşındayım. Bir yetişkin oğlum var. Anne değil babaanne olma zamanım" diyerek çocuk doğurmaya sıcak bakmadığını ifade eti.

Hiç çocuğu olmayan Joe Manganiello daha sonra 30'lu yaşlarındaki Caitlin O'Connor ile flört etmeye başladı. Hatta son gelen haberlere göre ikisi artık aynı evde yaşıyor.

ARTIK ONUN SALIMAN İLE YENİ BİR HAYATI VAR

Çocuk doğurmak istemediği için evliliğini feda eden Vergara da kendisi de daha önce evlenip boşanmış iki çocuklu Justin Saliman ile kendine yeni ve istediği gibi bir hayat kurdu.

Vergara, artık 50'li yaşlarında bir insan olarak çocuk büyütmek yerine torun sevmek ve hayatın keyfini sürmek istediğini de saklamamıştı.

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TAM HAYALİNDEKİ SEVGİLİYİ BULDU

Justin Saliman'ın eski eşi Bree Turner'dan 13 ve 11 aşlarında iki tane çocuğu bulunuyor. Kendi alanında tanınmış bir ortopedik cerrah olan Saliman ile eski eşi 2018 yılında evliliklerini noktalamıştı. Ayrılığa rağmen eski eşler çocukları için zaman zaman bir araya geliyorlar.

Güzel yıldız bu yılın başlarında verdiği bir röportajda hayal ettiği sevgiliyi de anlatmıştı. Bir İspanyol TV kanalında yayınlanan programa konuşan Vergara "Hayatıma girecek erkek tıpkı benim gibi 50'li yaşlarında olmalı" dedi o programda.

Bir başka arzusu da yeni sevgilisinin çoktan çoluk çocuk işini çözmüş olmasıydı. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü güzel oyuncu "Elbette düzgün bir fiziksel görünümü olmalı. Ama mutlaka bir film yıldızı kadar yakışıklı olmasına gerek yok."

TANINMIŞ VE BAŞARILI BİR ORTOPEDİK CERRAH

Bir başka kriteri de sevgilisi olacak adamın ya kendisine eşit ya da daha fazla serveti olması gerektiğiydi.

Görünüşe göre Justin Saliman bütün bu ölçüleri karşılıyor. Tıpkı Sofia Vergara gibi 51 yaşında Saliman.

Ayrıca her ne kadar gösteri dünyasında kariyer yapmasa da çok başarılı bir ortopedik cerrah olarak biliniyor. Eski evliliğinden iki tane çocuk sahibi.

Bir film yıldızı kadar yakışıklı olmasa da yine de dikkat çeken bir fiziksel görünüme sahip. Özetle tam da Sofia Vergara'nın aradığı sevgilinin tüm özelliklerini taşıyor.

Vergara, Justin Saliman ile ilişkisini açık bir şekilde geçen ay yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla gözler önüne serdi.

Kendisini sağ dizinden ameliyat eden Saliman'ın bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı ve yanına da ilginç bir not yazdı: " Eğer bir diz ameliyatı geçirirseniz o gece sizinle birlikte kalacak yakışıklı bir doktor bulduğunuzdan emin olun. Seni seviyorum."

Manganiello da bir süredir Caitlin O'Connor ile birlikte. Yakın çevresi, yakışıklı oyuncunun genç sevgilisiyle çocuk sahibi olma hayalini gerçekleştireceği konusunda hemfikir.