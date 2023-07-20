Kansere yakalanınca 2 yıl ömür biçilen 65 yaşındaki ünlü oyuncu 27 yaşındaki sevgilisiyle evlendi

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ROCKY FİLMİYLE ÜNLENDİ, IVAN DRAGO'YU KİMSE UNUTAMADI

Canlandırdığı Rus boksör Ivan Drago karakteriyle adını Hollywood tarihine yazdıran 65 yaşındaki İsveçli oyuncu Dolph Lundgren bir süredir 27 yaşındaki nişanlısı Emma Krokdal ile Akdeniz sahillerinde tatil yapıyordu. Çift paylaştıkları aşkın yaşının yoktur dercesine sergiledikleri mutluluk fotoğraflarıyla herkese parmak ısırtıyordu.

Çiftin arasındaki yaş farkı dillere düşse de ortaya çıkan korkunç gerçek bu aşkın gerçek olduğunu herkese acı yoldan olsa da göstermişti. Dolph Lundgren, uzun yıllar hayatı için mücadele etmiş; 2015’te böbrek kanserine yakalanmıştı.

Rocky IV. filmindeki Rus boksör Ivan Drago karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu yıllarca kanserle savaştı, bu zorlu mücadeleyi gizlice verdi

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KANSER OLDUĞUNU YILLARCA GİZLEMİŞTİ

Bu acı haberi yıllar boyunca saklayan ünlü oyuncu böbreğinde ortaya çıkan bir tümörü aldırmış, sonra da bunun kötü huylu olduğu yani kanser olduğunu öğrenmişti. Lundgren uzun yıllar tedavi görerek ve sürekli sağlığı kontrol altına alınarak yaşadı, bu süreçte de konuyu hep gizli tuttu.

Ancak 2020’de kanser geri geldi üstelik bu kez böbreklerindeki tümör karaciğerine de yayılmıştı. Doktorlar Dolph Lundgren’e 8 ayrı yerinde tümör olduğunu ve bunun daha da yayılabileceğini söylediler. Bununla da yetinmemiş, yıldız oyuncuya sevdikleriyle daha çok vakit geçirmesi gerektiği, artık ömrünün sonuna geldiği söylenmişti.

Önceki evliliklerinden iki kızı olan Dolph Lundgren uzun yıllardır Norveçli spor eğitmeni Emma Krokdal'la aşk yaşıyordu... Bu arada Emma Krokdal'ın ünlü oyuncunun büyük kızyla yaşıt olduğunu da belirtelim

DOKTORU ONA SADECE 2 YIL ÖMÜR BİÇMİŞTİ

Doktorların 2, en çok üç yıl ömür biçtiği yıldız isim farklı bir fikir almak için gittiği bir doktorun özenli çabası sayesinde adeta yeniden doğdu. Çok büyük olduğu için alınamayacak durumda olan tümörleri giderek küçüldü. Ve doktorların artık öleceğini söylediği 2022 yılının sonunda onu adım adım mezara götüren kanserli hücreler alındı.

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Dolph Lundgren, 8 yıldır sürdürdüğü bu ölüm kalım mücadelesini ancak birkaç ay önce paylaştı ve yaşadığı zorlu günleri anlattı. Tüm bu yıllar boyunca yanında olan isimse hayatına tam da kanser olduğunu öğrendikten sonra giren büyük aşkı Emma Krokdal’dı. Oyunculuğun yanı sıra dövüş sanatları ustası da olan Dolp Lundgren’in nişanlısı Emma Krokdal da bir spor eğitmeni.

Emma Krokdal, hastalığı boyunca hep Dolph Lundgren’in yanında oldu ve kanser savaşında ona en büyük desteği verdi

HASTALIĞIYLA SAVAŞIRKEN SEVGİLİSİ HEP YANINDAYDI

Çift aslında uzun yıllardır birlikte ancak bir yandan Dolph Lundgren’in kanser mücadelesi vermesi yüzünden 2020’de nişanlanabilmişlerdi. Tam evlilik hazırlıkları yapmaya başladıklarındaysa onları yıkan bir haber daha aldılar. Dolph Lundgren’in tüm bu mücadelesi boyunca Emma Krokdal her zaman onun en büyük destekçisi oldu.

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Emma Krokdal, Dolph Lundgren’in geçen yıl verdiği kanser mücadelesi boyunca çok zor günler geçirdiğini, oldukça boylu poslu ve yapılı olmasıyla bilinen ünlü aktörün gördüğü tedavi yüzünden ağzına yemek koyamayarak nasıl zayıfladığını anlattı.

Çift 2020'de nişanlanmış ancak Dolph Lundgren'in kanseri nüksedince evliliği ertelemek zorunda kalmıştı

KANSERİ EN SONUNDA YENDİ, GECİKEN EVLİLİK GERÇEKLEŞTİ!

Kanser savaşından zaferle çıkan Dolph Lundgren ve nişanlısı Emma Krokdal’dan sürpriz evlilik haberi geldi. Bir süredir Yunanistan’da tatil yapan çiftin 13 Temmuz’da Mykonos’ta evlendiği ortaya çıktı. Evlilik haberini People dergisine demeç vererek doğrulayan çift “Aşkımızı Mykonos’taki villamızda ailemiz ve az sayıdaki yakınımızla düzenlediğimiz küçük bir törenle ölümsüzleştirdik.” Açıklamasında bulundu.

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Çift aslında bu evliliği nişandan hemen sonra gerçekleştirmek istemişti. Ancak Dolph Lundgren, tam da kanserle savaşırken araya giren koronavirüs pandemisi yüzünden bunu başaramadıklarını anlattı. Sadece 2 yıl ömrü kalmışken kanseri ve ölümü yenen ünlü oyuncu sevdiği kadınla hayatını birleştirmek ve ömrünün sonuna kadar onunla kalabilmek için daha fazla beklemeden evlendiklerini söyledi…

Dolph Lundgren ve Emma Krokdal, Mykonos’ta, sadece ailelerinin ve çok az sayıda yakın dostlarının katıldığı küçük bir törenle hayatlarını birleştirdi