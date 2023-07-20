Yaşıtlarına büyükanne rolleri geliyor... 60 yaşına merdiven dayayıp genç kalan yıldızın sırrı açığa çıktı!

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HERKES GENÇ KALMAK İÇİN YARIŞIYOR O ASLA YAŞLANMIYOR

Ama Hollywood’un bir yıldızı var ki onu ne yıllar yenebildi ne de o böyle genç görünme kaygıları yüzünden kendini üzdü. 60 yaşına merdiven dayamasına rağmen adeta takvimleri geri çeviren ve yaşlanması beklenirken adeta her geçen gün biraz daha genç ve dinç görünen bu isim Meksikalı oyuncu Salma Hayek’ten başkası değil.

56 yaşındaki Meksikalı yıldızın taşıdığı genler bakımından şanslı olduğunu herkes biliyor ancak yine de böylesine genç ve güzel kalmak için neler yaptığı da çok merak ediliyor

Meksika’da pembe dizilerle başladığı oyunculuk kariyerini 1990’ların başından beri Amerika’da sürdüren Salma Hayek artık Hollywood’un en büyük yıldızlarından biri. 2002’de efsane ressam Frida Kahlo’yu canlandırdığı performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ına aday gösterilen yıldız isim bunu başaran ilk Meksikalı kadın oyuncu olarak da tarihe geçmişti.

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YAŞITLARI BÜYÜKANNE ROLLERİ OYNAMAYA MECBUR KALIRKEN O SÜPER KAHRAMAN OLDU

30 yılı aşkın kariyeri boyunca her türden filmde oynayan Hayek, yaşıtlarına artık anne hatta büyük anne rolleri önerilirken Marvel filmi Eternals’da bir süper kahramanı canlandırarak kendinden çok söz ettirmişti. Sıcak ve samimi kişiliğiyle tanınan yıldız oyuncu sosyal medyayı da en aktif şekilde kullanan Hollywood yıldızlarının başında geliyor.

Üstelik Salma Hayek sadece kırmızı halılarda verdiği bol makyajlı fotoğraflarında değil ev haliyle ve makyajsız çekilen fotoğraflarında da asla yaşını göstermiyor

Ve 56 yaşındaki yıldız bir yandan gündelik hayatını, ev halini, makyajsız fotoğraflarını paylaşırken bir yandan da bikinili pozlar verip bu yaşta sahip olduğu form ve enerjiyle herkesi şaşkına çeviriyor. Hal böyle olunca hayranlarının da magazin basınının da en çok merak edip sorduğu şey bu gençlik ve güzelliği nasıl koruduğu oluyor.

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YÜZÜNE BIÇAK DEĞMEDİ, GÖREN BUNA İNANAMIYOR

Ünlü oyuncu vücuduna özellikle de yüzüne bıçak değdirmediği konusunda ısrarcı. Hayranları fotoğraflarını gördüğünde buna inanmakta zorlansa da Hayek uzun yıllardır bu konuda birçok açıklama yapmıştı. O da birçok ünlü isim gibi oyuncuların jest ve mimiklerini bozan botoks ve dolgu gibi uygulamalara karşı çıkanlardan.

Yıldız oyuncu geçen aylarda verdiği bu pozu Instagram'dan paylaşmış, hayranları fotoğrafın yeni çekildiğine inanmayıp yıllar öncesinden olduğunu sanmıştı

Bu şekilde düşünen Meryl Streep, Julia Roberts ve Kate Winslet, Rachel Weisz gibi yıldızlarla aynı fikirde olduğunu söyleyen Salma Hayek “Botoksa inanmıyorum. Yüzünüzü hareket ettiremiyorsunuz. Üstelik hayatınızın sonuna kadar yaptırmanız gereken bir şey ve her seferinde dozunu artırmak zorunda kalıyorsunuz” demişti.

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BOTOKS VE DOLGUYA KARŞI: ASLA YAPTIRMAM

Peki 56 yaşındaki yıldız isim nasıl hâlâ böyle genç ve güzel görünüyor? Salma Hayek, güzelliğin içten geldiğini ve dışa yansıdığını söylüyor. Ve bu iç güzelliğini sağlamak için de sık sık meditasyon yapıyor. Meditasyonun sadece cildine ve genç kalmasına etki etmekle de kalmıyor.

Asla botoks ve dolgu yaptırmayan Salma Hayek'in güzellik sırları başka yerde saklıymış...

Salma Hayek bunu yapmadığı zaman yüzünün sarkmaya başladığını söylüyor ve ekliyor “Bir süre meditasyon yapmayı bıraktığım anda belindeki fıtık, boynumda ve kalçamdaki problemler, eklemlerim, kemiklerim perişan oluyor ve tüm vücudum adeta çöküyor”. Yaşı gereği artık fiziksel durumuyla ilgili sıkıntılar yaşamaya başlayan Hayek’in sosyal medya hesabından paylaştığı bitmeyen enerjisi, neşeli halleri, çılgın dansları ve yüzme pozlarının sırrı da böylelikle ortaya çıkmış oluyor.

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GENÇLİK SIRRINI PAYLAŞTI

Yüzünün hiçbir operasyon, botoks ya da dolgu gibi kozmetik müdahaleler olmamasına rağmen genç ve güzle kalmasının da elbette bir sırrı var. Salma Hayek bunu da radyo frekans makineleriyle yaptırdığı seanslara borçluymuş. Ancak burada da Salma Hayek’in şanslı bir durumu olduğunu belirtmek lazım

Salma Hayek kullandığı yöntemin en çok kendisinde etkili olduğunu söylüyor

Bu tür radyo frekans cihazlarıyla uygulanan yöntemler her zaman iyi sonuç vermiyor. Cilde verilen radyo frekans dalgaları cildi sıkılaştırıyor, kırışıkları açıyor ve genç bir görünüme yardımcı oluyor. Ancak bu yöntem herkeste aynı sonucu vermiyor.

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"BU YÖNTEM EN ÇOK BENDE İŞE YARIYOR"

Bu bir “non-invasive” yöntem. Yani tanı ya da tedavi amacıyla derinin delinmesini, kesilmesini ya da vücuda bir cihaz ya da araç yerleştirilmesini gerektirmeyen; canlının bütünlüğünü bozmayan bir yöntem / teknik. Böylelikle herkeste ya da her ciltte işe yaramayabiliyor, botoks / dolgu gibi uygulamalarla aynı sonucu vermeyebiliyor.

Salma Hayek 2009'dan beri Fransız milyarder iş insanı François-Henri Pinault ile evli ve 15 yaşında da bir kızı var

Salma Hayek genlerine borçlu olduğu güzelliği korumak konusunda işte bu yüzden şanslı. Sık sık yaptırmaya çalıştığı bu işlemin kendisinde mucizevi sonuçlar yarattığını itiraf ediyor. “Bu işlem kimsede bende işe yaradığı kadar işe yaramıyor” diyen Salma Hayek işlem odasından çıktığı zaman kendisini görenlerin ona “Aman tanrım! 20 yaşında gibi görünüyorsun” dediğini anlatıyor…