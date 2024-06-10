Kendini kraliyet ailesine adamıştı... Artık kimin ne dediği umurunda bile değil... Tek derdi iyileşmek!

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Aradan geçen yıllar içinde gelin gittiği kraliyet ailesiyle iyice kaynaşınca bu özelliği daha da ön plana çıktı.

Zaten milyonlarca kişinin yorumuna göre, belki bir kraliyet ailesinde dünyaya gözlerini açmamıştı ama daha doğarken bu işe uygun bir tabiat bahşedilmişti ona.

Evlendiği prensle birlikte yılları devirdi, görevleri ve aile içindeki konumu değişti. Ama o hiç değişmedi... Belki kapalı kapılar ardında zorluklar yaşasa da dışarıya asla belli etmedi, hep soğukkanlı durdu.

En eleştirel bakanlar bile fazla tutucu giyimi dışında onda eksik bir nokta bulamadı. Tam da ailede geçerli olduğu gibi "ne şikayet etti ne beklentiye girdi.."

Tam tersine kendisinden beklenenleri tek bir yanlış adım atmadan yerine getirdi.

Bu yılın başlarında ise hayatını tamamen değiştiren bir hastalığa yakalandı. Şimdi yakın çevresine dayanarak yayılan haberlere göre ise artık hayata biraz daha farklı bakıyor. Yıllardır yapmadığını yapıyor ve bu kez kendini ön plana koyuyor.

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"İNSANLARIN ONUN HAKKINDAKİ FİKİRLERİ UMURUNDA DEĞİL"

Kısa öyküsündeki ipuçlarına bakarak herkes Kate Middleton'dan söz ettiğimizi anladı zaten.

Galler Prensi William'ın eşi Galler Prensesi Kate Middleton, bu yılın ilk ayında ciddi bir ameliyat geçirdi. Ardından da kansere yakalandığını ve önleyici tedavi göreceğini açıkladı. Geçtiğimiz mart ayından bu yana da ortada yok.

Herkes onunla ilgili iddialar ortaya atsa da hakkında öldüğüne dair söylentiler bile yayılsa da Kate, asla ortaya çıkmıyor, kendini göstermiyor.

Her ne kadar bazı hayranları onu merak ediyor olsa da Kate'e yakın kaynakların iddiasına göre Galler Prensesi, hayatının şu aşamasında başkalarının kendisi hakkında düşündüklerini zerre kadar önemsemiyor.

Bunun yerine kendini iyileşmeye ve çocuklarına olabildiğince normal bir hayat vermeye adadı.

42 yaşındaki üç çocuk annesi Kate Middleton'a yakın bir kaynak Life &Style dergisine Prenses'in kapalı kapılar ardındaki yaşamına dair bazı açıklamalarda bulundu.

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'KENDİNİ BASKI ALTINA SOKMUYOR'

Söz konusu kaynak "Kate birileriyle görüşmek ya da bir şeyler yapmak konusunda kendisini baskı altına sokmuyor. Çünkü bunun iyileşme sürecini zora sokacağını biliyor. Gerçekten de başkalarının hakkında ne düşündüğünü umursamıyor" diye konuştu.

Aynı kaynağa bakılırsa Kate; üç çocuğuyla birlikte olabildiğince fazla zaman geçirmeye çalışıyor. Çocukları George, Charlotte ve Louis için bu koşullarda olabilecek en normal hayatı yaratmaya çalışıyor.

Onlar okuldayken iyice dinleniyor. Üç çocuk çocuğu eve döndüğünde ise onların karşısına en iyi ve en zinde haliyle çıkmaya çalışıyor.

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Söylenenlere göre Kate Middleton, tedavisi süresince her ayrıntıyı doğru bir şekilde yerine getirmeye çalışıyor. Şu anda odak noktasında iyileşip sağlığına kavuşmak var.

YAZ TATİLİNDE ÇOCUKLARINA ODAKLANACAK

Life&Style'a konuşan kaynak kocası Prens William'ın kimi zaman endişeye kapıldığını ancak Kate'in onu "Her şey yoluna girecek" diye teskin ettiğini belirtti.

Hatta ileri sürülenlere göre Kate katılamadığı etkinlikler sayesinde gişimi kuşamı için çok para harcanmadığı, bunun da tasarruf sağladığı konusunda şaka bile yapıyor kimi zaman.

Yine aynı kaynağa göre Kate Middleton ve kocası William, bu yaz aylarında üç çocuklarına odaklanacak. Elbette herhangi bir yere seyahat edemeyecekler ama yine de Kate, çocuklarının olabildiğince rahat bir yaz tatili geçirmesi için elinden geleni yapacak. Kendini iyi hissettiği zamanlarda da onlarda birlikte olacak.

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Geçtiğimiz hafta da İngiliz basınında yer alan haberlere göre Kate ile William, okulları tatil olduktan sonra üç çocuklarıyla birlikte Norfolk'taki konutları Anmer Hall'da olacak. Çocuklarının kendisi için endişelenmesini istemeyen Kate Middleton da bu konuda elinden geleni yapmayı sürdürecek.

GÖREVLERİNE DÖNMESİ İÇİN DAHA ZAMAN GEREK

Kate Middleton ile ilgili olarak geçen hafta bir iddia ortaya atılmıştı. buna göre Galler Prensesi, 14 Haziran'daki Trooping The Colour geçidinde kendini iyi hissederse balkona çıkacaktı.

Fakat yapılan resmi açıklamaya göre böyle bir gelişme yaşanmayacak. Hatta bunun tam tersi başka bir iddia daha var. Ona göre Kate Middleton, bu yıl resmi görevlerine dönmeyecek. Bu konu için konuşulan en erken tarif gelecek yılın ortaları.

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Hatta başka bir iddiaya göre de Kate tamamen iyileştiğinde de yıllardır herkesin alıştığı şekilde görevlerinin başına dönmeyecek.

Bütün bu ayrıntıların nasıl şekilleneceğini ise zaman, Kate'in sağlık durumu ve onu tedavi eden doktorlarının yönlendirmesi belirleyecek.