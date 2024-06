Herkes balkona çıkmasını beklerken korkutan haber geldi: Kate sandığınızda daha hasta! 

Haberin Devamı

Geçtiğimiz mart ayında da yayınladığı bir videoyla başına gelenleri anlattı.

Önceleri öyle bir olasılık bulunmadığı açıklansa da Kate Middleton, önleyici kanser tedavisi göreceğini, bu kapsamda kendisine kemoterapi uygulanacağını açıkladı.

O videonun yayınlanmasından sonra da Kate'i gören olmadı. Ama hakkındaki iddialar bitip tükenmeden devam etti.

Kayınpederi Kral Charles da kanser olmasına rağmen zaman zaman görevlerini yerine getirse de Kate'in hiç ortada görünmemesi de bu söylentileri artıran en önemli etken oldu.

Kraliyet ailesini yıllardır takip edip gelişmeleri yorumlayan, özellikle de Prenses Diana biyografisiyle tanınan Lady Colin Campbell, Kate'in sağlık durumu hakkında endişe verici açıklamalarda bulundu.

KATE'İN ÇOK HASTA OLDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ

Campbell "Kate'in durumunun herkesin sandığından daha da kötü olduğunu" ileri sürdü.

Lady Colin Campbell "Kate çok hasta" diye konuştu. Bunun nedeninin de Prenses'e uygulanan tedavi olduğunu ileri sürdü.

Aslında onun sözleri, Kate'in neden çok uzun süredir halkın karşısına çıkmadığını ve en az bu kadar süre daha çıkmayacağını açıklar nitelikteydi.

Ki zaten kemoterapi tedavisinin yan etkilerini bilenler de bütün komplo teorilerine kulaklarını tıkayıp bunu dile getiriyordu.

İşte Lady Colin Campbell'in bu konudaki sözleri: "Tedavi çok yorucu. İyileşmek ve çok küçük olan üç çocuğuna bakabilmek için kendini bir kenara bırakması gerekiyor. Bu kadar basit, aktif olamayacak kadar hasta."

ONU BALKONDA GÖRMEYİ BEKLEYEN HAYRANLARININ HAYALİ SUYA DÜŞTÜ

Bu arada geçen hafta ortaya atılan bir iddia da Kate'in, önümüzdeki hafta yapılacak olan Trooping the Colour etkinliğinde eğer kendini yeteri kadar iyi hissederse halkın karşısına çıkacağı yönündeydi.

Fakat Lady Colin Campbell'ın bu sözleri bu durumun gerçek olamayacağını da gözler önüne serdi.

Hem geleneksel bir askeri geçit töreni hem de hükümdarın doğum günü olarak kutlanan Trooping the Colour etkinliğinde Kate büyük olasılıkla Buckingham Sarayı'nın balkonuna çıkamayacak.



Yine de son iddia kendisi orada olamasa da çocukları George, Charlotte ve Louis'nin babaları William ile birlikte ailenin geri kalanıyla o balkonda olacağı yolunda.



Görünüşe göre İngiliz kraliyet ailesi için çok önemli olan Trooping The Colours geçidi, bu yıl her zamankinden çok daha fazla ilgi çekecek.... Dünyada milyonlarca kişi o balkonda kimlerin olacağını görmek için şimdiden heyecanla bekliyor.

Kate büyük olasılıkla Trooping The Colour'da bu yıl olmayacak. Şimdi milyonlarca kişi çocuklarının babaları ve ailenin geri kalanıyla birlikte törende görünüp görünmeyeceğini merak ediyor.