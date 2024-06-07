Bu yıl yaz tatili biraz buruk geçecek... Çocuklarının güzel anıları olsun diye

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Üç çocukları George, Charlotte ve Louis'nin yaz tatiline girmesine de az bir zaman kaldı.

Fakat bu yıl Galler ailesi için diğerlerinden daha farklı ve biraz da buruk bir yaz olacak. Çünkü herkesin bildiği gibi Kate Middleton için 2024 yılı hiç iyi başlamadı.

Önce bir büyük karın ameliyatı ardından da kanser tedavisi derken Galler ailesi için zorlu bir süreç başladı.

Ama Kate ile William, bütün anne ve babalar gibi yaşanan bu olumsuzluklardan çocuklarının olabildiğince az etkilenmesi için ellerinden geleni yapmaya hazırlanıyor. Özellikle de yaz tatilinde.

BU YAZ TATİLİNİ DE ÇOCUKLARI İÇİN UNUTULMAZ KILMAYA ÇABALIYOR

Closer Weekly dergisine konuşan Galler çiftine yakın bir kaynak, hastalığına ve tedavi sürecine rağmen Kate'in bu yaz tatilini de üç çocuğu için unutulmaz kılmak için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu söyledi.

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Söz konusu kaynak "Yaz aylarında Kate, çocuklarının sadece çocuk olmasını ve kendilerini biraz daha özgür hissetmelerini istiyor" diye konuştu.

Kaleme aldığı The King adlı kitabıyla tanınan Christopher Anderson da, çocukları George, Charlotte ve Louis'nin yaz tatillerinin hem Kate hem de William için çok önemli olduğunu vurguladı.

Fox Digital'e konuşan Anderson, özellikle de yaz tatillerinde Galler çiftinin çocuklarını, basının inceleyen gözlerinden uzak tutup olabildiğince normal haftalar geçirmelerini istiyor.

ŞU SIRA ESKİSİ KADAR SAĞLIKLI DEĞİL AMA ÖNCELİĞİ ÇOCUKLARI

Christopher Anderson, Prenses Kate ile Prens William'ın bugüne kadar yaz tatillerinin çoğunu çocuklarıyla geçirdiklerini söyledi.

Özellikle de Kate'in sağlıklı zamanlarında atletik fiziğinin de etkisiyle çocuklarının etkinliklerine, oyunlarına katıldığını ve onlarla vakit geçirdiğini belirtti.

Yazar Anderson, gördüğü önleyici kanser tedavisinin Kate'in eskisi kadar hareketli olmasını engelleyebileceğini ama Prenses'in bu koşullarda bile elinden geldiği kadar çocuklarıyla birlikte olacağını sözlerine ekledi.

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'BIRAKIN BEN SİZİN İÇİN ENDİŞELENEYİM'

Onun vurguladığı başka bir ayrıntı daha var... Kate Middleton, üç çocuğunun kendisi için endişelenmesini istemiyor.

Bu konuda şunları anlattı Christopher Anderson: "Kate üç çocuğunun kendisi için endişelenmesini istemiyor. Onlar için endişelenmenin kendi işi olduğunu düşünüyor. Bu yüzden de bu dönemde üç çocuğunu, ata binme, yüzme, kuzenleri ve okul arkadaşlarıyla vakit geçirme gibi etkinliklerle meşgul edecek."

HASTALIĞIN OLUMLU YANI ÇOCUKLARININ YANINDA OLMASI: Fordwich'e göre gördüğü tedavinin birçok olumsuz yanı olsa da Kate'in üç çocuğuyla vakit geçirmesi onun için de çocuklar için de olumlu bir durum.

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ÇEVRE HALKI DA ONU ÇOK YARDIMCI

Kensington Sarayı, Kate'in durumu hakkında bir açıklama yapmamış olsa da hakkında birçok söylenti dolansa da Galler ailesinin yaz mevsimini Norfolk'taki Anmer Hall adlı konutta geçireceği konuşuluyor.

Bir başka kraliyet uzmanı Hilary Fordwich, verdiği demeçte Norfolk'ta yaşayanların Kate'e karşı çok koruyucu olduğunu, onun rahatça iyileşmesi için ellerinden gelen yardımı esirgemeyeceklerini söyledi.

Uzmanın söylediğine göre Kate tedavisi sırasında özel hayatının gizliliğine saygı duyulmasını istedi. Norfolk halkı da onu tek başına ya da ailesiyle birlikte çevrede görse de fotoğrafını çekmeyerek onun bu isteğine saygı gösterdi.