Onu görür görmez birlikte çocuk yapmak istedim

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ONU TANIYANA KADAR BEBEK SAHİBİ OLMAYI AKLINDAN BİLE GEÇİRMEDİ

Fakat bazı kadınlar için çocuk sahibi olmak, hayattaki öncelikli hedefleri arasında bile yer almaz. Onların önceliği başkadır. Ta ki karşılarına birlikte bir çocuk sahibi olmayı isteyecekleri biri çıkana kadar. Elbette bu söylediklerimiz sadece kadınlar için değil erkekler için de geçerli.

İşte bunlardan biri de bu konuda itirafta bulundu. Şu andaki sevgilisiyle tanışıncaya kadar bir bebek dünyaya getirmeyi aklının köşesinden bile geçirmediğini itiraf etti.

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BEBEK SAHİBİ OLMAYI HİÇ DÜŞÜNMÜYORDU

Rol aldığı The Big Bang Theory adlı yapımla tanınan Kaley Cuoco da bu ikinci gruba giren isimlerden biri. 37 yaşındaki Cuoco, ilk iki evliliği başarısızlıkla sona erdikten bir süre sonra Ozark dizisiyle tanınan meslektaşı Tom Pelphrey aniden hayatına girdi.

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Emmy Magazine'e konuşan güzel oyuncu, anlattığına göre Pelphry'yi tanıyıncaya kadar anne olmayı hiç düşünmüyordu. Yani bir bebek sahibi olmak Cuoco'nun hayatında kendine koyduğu hedeflerden biri değildi.





'AMAN TANRIM! SENİNLE BİR BEBEK YAPMAK İSTİYORUM'

Röportajda anlattığına göre Couco'nun fikri Tom'u gördüğü anda Bunu da şu sözlerle dile getirdi oyuncu: "Tom geldi ve her şey değişti."

Onu görür görmez, Phelphrey'den bir bebek sahibi olmak istediğini fark etmiş güzel oyuncu. İçinden de şöyle geçirmiş: "Aman Tanrım, seninle bir bebek sahibi olmak istiyorum!"

İşin güzel yanı Tom Phelphrey de tıpkı Cuoco gibi aynı şeyleri hissetmiş. Onunla bir aile kurmayı arzu etmiş.





İKİSİ DE BEKLEMEK İSTEMEDİ

37 yaşındaki Kaley Cuoco, ilk bakışta çok hızlı gibi görünen bu kararın, aslında hiç de öyle olmadığını anlattı. Kendisi 40'a merdiven dayamışken, Tom Phelphrey de 40 yaşına girmişken çok fazla beklemek istememişler ikisi de. Sonunda da çiftin hayalleri gerçek olmuş.

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Kaley Cuoco ile Tom Phelphry, geçtiğimiz mart ayında Matilda adını verdikleri bir kız bebek sahibi oldu.

Cuoco; gençlik yıllarından başlayarak anneliğe uzanan serüvenini şöyle anlattı röportajda: " Genç bir kız olarak anne olmayı hayal ettim. Ama sonra kariyerime odaklandım. Mesleğimi, kariyerimi seviyordum. Sadece hayatımı yaşamak istiyordum. Annelik, hayatımda olabileceğini düşündüğüm bir durum değildi."

Ama hiç beklemediği, üzerinde çok fazla düşünmediği olay başına geldi. Önce meslektaşı Tom Phelphry'e aşık oldu... Sonra da bebek geldi. İşin ilginci de onu görür görmez bir bebek sahibi olmayı düşünmesi elbette.

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Kaley Cuoco ile kızı Matilda'nın babası Tom Phelphrey, meslekleri sayesinde tanıştılar. Aslında ikisi de aynı menajerlik ekibiyle çalışıyordu. Günün birinde Tom Phelphrey'in rol aldığı Ozark dizisinin galasına giderken Couco menajerine eşlik etti. İşte çift, o gece tanıştı.

Kaley Cuoco'nun anlattığına göre de görür görmez birbirlerinden etkilendiler. Güzel oyuncunun sözleriyle anlatmamız gerekirse: Tanıştıkları anda sanki melekler şarkı söylüyordu."

Cuoco o gece tanıştığı ve sonra aşk yaşamaya başladığı Phelphrey'i gördüğü anı "Büyülüydü, harmkaydı" diye tanımladı. Çift, geçen yılın nisan ayından bu yana romantik ilişki yaşıyor.

İKİ EVLİLİĞİNDE DE BAŞARISIZ OLDU

Kaley Cuoco 2013 ile 2016 yılları arasında Ryan Sweeting ile evliydi. 2018 ile 2022 arasında ise Karl Cook ile bir evlilik yaşadı. Ondan ayrıldıktan kısa süre sonra da Tom Phelphry ile romantik ilişkisine başladı.

