Kalbini yeni sevgiliye açtı ama artık yaşına uygun bir aşk arıyor

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İKİSİ DE OLAYLI AYRILIĞIN ARDINDAN KENDİ YOLUNA GİTTİ

Kanye West çoktan Kim Kardashian’a ikizi kadar benzeyen Bianca Censori’yle evlendi. Hatta yakın zamanda ortaya çıkan belgelere göre bu evliliği Kim Kardashian’dan boşanır boşanmaz yaptı. West’in yeni eşinin eski karısı Kim Kardashian’a benzerliği ve çiftin tuhaf giysilerle gezerek verdikleri pozlar her gün manşetlerde yer almaya devam ediyor.

Kim Kardashian da Kanye West’ten olaylı ayrılığı sonrası kalbini yeni aşklara açık tuttuğunu söylemişti. Bekar anne olmak ve 4 çocuğuna bakmakta zorlandığını zaman zaman dile getiren Kim Kardashian bir yandan da onu bir milyarder yapan markalarını geliştirmek için çalışmaya devam ediyor. Ünlü yıldız Kanye West’ten ayrıldıktan sonra adı bir başka ünlüyle anılmıştı.

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KENDİNDEN 13 YAŞ KÜÇÜK KOMEDYENLE BÜYÜK AŞK YAŞADI

Kasım 2021’de bir anda dünyanın karşısına bir çift olarak çıkan Kim Kardashian ve ünlü komedyen Pete Davidson kısa süren ancak çok konuşulan bir aşk yaşadılar. Ağustos 2022’de ayrıldıkları ortaya çıkan Kim Kardashian ve Pete Davidson çifti geçen yılki Met Gala’ya birlikte katılarak büyük sükse yapmışlardı.

Kim Kardashian ve Pete Davidson geçen yıl 9 ay süren fırtınalı bir aşk yaşamıştı

Kim'in Pete'le çıkmadan önce, 38 yaşındaki eski NFL yıldızı Reggie Bush'la yaşadığı üç yıllık aşk ve 52 yaşındaki müzik yapımcısı Damon Thomas ve 38 yaşındaki NBA oyuncusu Kris Humphries'le yaptığı evlilikler de dâhil olmak üzere birçok ilişkisi oldu. 42 yaşındaki reality yıldızı 29 yaşındaki Pete Davidson’la da 9 aylık bir aşk yaşadı.

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ONDAN AYRILINCA KENDİNİ SUÇLU HİSSETMİŞTİ

Çift, dokuz aylık ilişkinin ardından ayrıldıktan sonra Kim Kardashian “Pete benim Kanye ile ilişkim yüzünden çok şey yaşadığı için ayrılıktan sonra çok fazla suçluluk hissettiğim” itirafını yapmıştı. Ünlü yıldızın adı bu ayrılıktan sonra birkaç kişiyle anılsa da henüz Davidson’dan sonra ciddi bir ilişki yaşamadı.

Kim Kardashian eski kocası Kanye West'in dengesiz davranışları nedeniyle ileride hayatına birilerinin girmesinden korktuğunu itiraf etmişti

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Öte yandan Kardashian katıldığı tüm programlarda ve verdiği röportajlar da kalbini yeni bir aşka açık tuttuğunu ve yeniden bir ilişki yaşamak için sabırsızlandığını söylüyor. Ancak bu kez Kim Kardashian’ın bir şartı var… Aralarında 13 yaş olan Davidson’la yaşadığı aşktan sonra Kim artık daha “olgun” bir ilişki arıyor.





ARTIK DAHA “OLGUN” BİR AŞK PEŞİNDE

"Sanırım her zaman umutsuz bir romantik olacağım ve her zaman aşık olmak isteyeceğim ve kesinlikle hayatımı biriyle paylaşmayı ve biriyle bir hayat yaratmayı seviyorum" diyen Kim Kardashian "Kesinlikle acele etmeyeceğim. Ve bence pek çok faktör var, özellikle de çocuklarınız olduğunda ve hayatınıza giren insanlara karşı dikkatli olduğunuzda." sözleriyle aradığı ilişkiyi tarif etmişti.

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KENDİNDEN KÜÇÜK ERKEKLERE TÖVBE EDECEK

Pete Davidson’ı ayrıldıktan sonra bile güzel sözlerle anan Kim Kardashian yeni aşk içinse artık bir kural koyuyor ve kendinden küçük erkeklerle birlikte olmak istemediğini söylüyor. Davidson ve Kardashian arasında 13 yaş vardı. "Bazen duygularım arasında gidip gidip geliyorum, kim benimle çıkmak ister ki?" diyen ünlü yıldız neden genç bir erkek değil kendi yaşlarında hatta daha yaşlı birini beklediğini de "Dört çocuğum var, 40'larımdayım... dramlarla kim uğraşmak ister ki? Ama karşımdaki kişi şöyle diyecek: 'Boş ver bunları. Zor olacak ama biz beraberiz ve bunu yapacağız." diyecek. Ben de o kişiyi bekliyorum." sözleriyle açıklıyor. Pete Davidson birlikte oldukları dönemde vücuduna Kim Kardashian dövmeleri yaptırmıştı... Aşk bittikten sonra ünlü komedyen dövmeleri sildirdi

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ARKADAŞLARI ONA SÜREKLİ SEVGİLİ BULMAYA ÇALIŞIYOR

“Benim yaş sınırlarım var. Sadece biraz daha yaşa uygun birine ihtiyacım var. Bana 40'larında biri lazım." diyen Kardashian arkadaşlarının ona umutsuzca birini ayarlamak istediklerini itiraf etti. "Bekâr olduğunuzda ve tüm arkadaşlarınız evli olduğunda, yüzünüzde çaresizlik varmış ve dünya üzerindeki herkes sizi biriyle tanıştırmak istiyormuş gibi hissediyorsunuz" dedi. Ancak Kardashian bu konuda aceleci davranmayı düşünmüyor: "Bir dakikalığına tek başıma kalmayı gerçekten sorun etmiyorum ve doğru kişinin karşıma çıkacağını biliyorum".