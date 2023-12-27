Ölüm, genç oyuncuyu sevdiğinden almıştı...Son nefesine kadar yanındaydı... Özlüyorum seni!

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Öyle zamanlarda insan dünyanın hiçbir dilinde acısını anlatacak doğru kelimeleri bulamaz. Sadece zamansız yitirdiği sevdiğinin anılarına sarılır.

Ama böylesi kayıpların en acı yanı özel günlerdir. Yani herkesin ailesine ve sevdiklerine sarılarak birlikte kutladığı o özel günler. İşte öyle zamanlarda yitip giden kişinin yokluğu daha da derinleşir ve acı büyür.

İşte dünyanın bir bölümünün rengarenk ışıklar altında, kalabalık sofralarda kutladığı bu dönemde böylesine derin bir acı yaşayan gencecik bir kadın var.

Çok sevdiğini, hayatının aşkını kaybeden herkes gibi genç kadın da erkenden bu hayattan çekip giden sevgilisinin yokluğunu bu özel dönemde her zamankinden daha çok hissetti.

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Daha geçen ay bütün kalbiyle sevdiği büyük aşkını, zorlu bir hastalığa kurban verdi bu genç kadın. Şimdi tam da yeni yıl öncesi ve Noel kutlamaları sırasında da onun yokluğunu bu bir ay içinde olduğundan çok daha fazla hissediyor.

Acısı öyle taze ve öyle derin ki gencecik yaşında ölen sevgilini sosyal medya sayfasında bile andı anmasına. Ama belli ki acısını tarif edecek kelime bulamadı.

Onun sıcacık öpücüğünü hissettiği anlarda çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Ardından da bütün duygularını içine sığdıran kısacık bir mesaja yer verdi: Seni özlüyorum!

HENÜZ 35 YAŞINDAYDI

Bu trajik öykünün kahramanlarından biri yakalandığı beyin tümörü yüzünden henüz 35 yaşında hayattan kopan Avustralyalı oyuncu Johnny Ruffo. Diğeri de onun yokluğuna alışmakta zorlanan kız arkadaşı Tahnee Sims.

Ruffo, beyin tümörüyle sürdürdüğü mücadelesini geçen ay kaybetti. Etrafı sevdikleriyle çevriliyken bu dünyadan göçüp gitti. Geride ise gözü yaşlı sevgilisi Tahnee ve ailesi kaldı.

Dansçı olan Tahnee Sims, henüz Johnny Ruffo'nun artık yanında olmamasına alışamamışken Noel geldi. Yanında Johnny olmadan geçireceği bu ilk özel dönem genç kadının acısını daha da arttırdı.

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Geçen yıl her ne kadar zorlu bir hastalıkla mücadele ediyor olsa da sevgilisi Johnny yanındaydı. Üstelik o günün anısına içlerindeki umudu yitirmediklerini yansıtan fotoğraflar çektirip sosyal medyada paylaşmışlardı.

Şimdi Tahnee Sims, geçen yıl aynı dönemde sevgilisiyle çekilen bir fotoğrafına sosyal medya sayfasında yer vererek onu andı.

Genç kadın sadece kısacık bir mesaj yazdı Johnny'nin yokluğunun kendisine ne kadar acı verdiğini ifade etmek için: Seni özlüyorum...

Tahnee'nin paylaşımında artık hayata olmayan Ruffo, onun yanağından öperken görülüyor. İkisinin de üzerinde bir örnek pijamalar olması da dikkatlerden kaçmadı.

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Tahnee Sims, sevgilisini "Seni özlüyorum" diyerek andı.

2017 YILINDAN BU YANA MÜCADELE EDİYOR

Johnny Ruffo, geçen 10 Kasım'da yanında Tahnee Sims ve ailesinin diğer üyeleri olduğu halde hayata veda etti.

Rol aldığı Home and Away adlı diziyle tanınan Ruffo'nun erken ölümü, sosyal medya hesabından duyuruldu. Ailesi genç oyuncunun hastalığı sırasında ellerinden geleni yapan doktorlara da teşekkür etti.

Hayata çok erken veda eden genç oyuncu, ölümünden 15 gün sonra 25 Kasım'da Avustralya'nın Perth kentinde toprağa verildi.

Johnny Ruffo'nun hastalığı 2017 yılında teşhis edilmişti. Dayanılmaz migren ağrıları nedeniyle sevgilisi Tahnee tarafından hastaneye götürülen oyuncunun beyninde bir tümör olduğu belirlenmişti.

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Hemen ardından genç oyuncu ameliyata alındı. Beynindeki yedi santimlik tümör ameliyatla çıkarıldı. Ardından da kemoterapi ve radyoterapi uygulandı.

ÜÇ YIL ÖNCE HASTALIĞI TEKRARLADI

Bunların ardından iyileşme sürecine giren Ruffo'nun hastalığı 2020 yılının kasım ayında tekrarladı. Aynı yılın ağustos ayında Ruffo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hastalığının artık geri dönülmez düzeyde olduğunu duyurdu.

O paylaşımında bu durumda en çok endişelendiği kişinin sevgilisi Tahnee olduğunu belirtti. Kendisi bu dünyadan göçüp gittikten sonra Tahnee'nin bununla nasıl başa çıkacağı konusunda korkuları olduğunu ifade etti.

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Fakat öte yandan da doktorlar genç oyuncunun hayatta kaldığı süreyi uzatabilmek için ellerinden geleni yaptı.

Geçen yıl aralık ayında tekrar kemoterapi uygulandı. Genç oyuncu Noel ve yıl başı döneminde ailesiyle birlikte olmak için tedaviye ara verdi.

Sonra mart ayında tekrar tedavi süreci başladı. Johnny Ruffo, o dönemde de sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı.

SON NEFESİNE KADAR YANINDAN AYRILMADI

Hastane odasında çekilen pozlarında sevgilisi Tahnee de hep yanındaydı. Onu son nefesine kadar yalnız bırakmadı.

Ruffo, o dönemde Carrie Bickmore ile yaptığı söyleşide kendi durumundan çok kız arkadaşı için korktuğunu tekrarladı.

"Bunu söylemekten nefret ediyorum ama kafamın içindeki düşünce eğer bana bir şey olursa Tahnee için bunun ne kadar zor olacağı. Bu durum beni biraz duygusal hale getiriyor. Çünkü bir noktada böyle bir şey olacağını biliyorum" diye konuştu genç oyuncu.

Johnny Ruffo, kendi ölümünden sonra nasıl toparlanacağını merak ettiği sevgilisi Tahnee'nin 30'uncu doğum gününden sadece bir hafta önce hayatını kaybetti.

'ONUN SAYESİNDE HAYATA TUTUNDUM'

Ruffo, daha önceki açıklamalarında bu zorlu hastalıkla mücadelesi sırasında en büyük desteği Tahnee'den aldığını ve onun sayesinde hayata tutunduğunu anlatmıştı.

Ruffo'yu korkunç bir baş ağrısı çektiği sırada hastaneye götüren kişi de Tahnee oldu. Onu hastaneye bıraktıktan sonra gelen bir telefon iki genç aşığın hayatının tepetaklak olduğunun ilk işaretiydi.

Doktorlar Ruffo'nun komaya girdiğini beyninde bir tümör olduğunu ve acil operasyon gerektiğini söylediler.

O ilk dönemde operasyondan sonra yaptığı açıklamada Ruffo, sevgilisi Tahnee'yi kast ederek "O olmasaydı ben burada olamazdım" demişti.

Ruffo, sevgilisinin kendisini hastalıkla mücadele konusunda cesaretlendirdiğini de anlattı.

Who dergisine konuşan genç oyuncu "Evdeydim. ve başım ağrıyordu. Herkes baş ağrısı çeker ve bunun böyle bir sonucu olacağını asla düşünmezsiniz" diyerek hastalığının ilk dönemini anlatmıştı.

Ama sonuç olarak genç oyuncunun aklına gelmeyen başına geldi. Beynindeki tümör, altı yıllık bir mücadelenin sonunda onu hayattan kopardı. Geride de onu her an özleyen sevgilisi ve ailesi kaldı.