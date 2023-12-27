İşte 'Terminatör'ün gelini! Ünlü oyuncu bir çocuğunu daha evlendiriyor... Yüzükler takıldı...

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Daha önce eski eşi Maria Shriver ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Katherine'i oyuncu Chris Pratt ile evlendiren hatta ondan torun sahibi de olan 76 yaşındaki Schwarzenegger'ın oğlu Patrick de nişanlandı.

Babası gibi oyuncu olan aynı zamanda modellik de yapan Patrick Schwarzenegger, tam sekiz yıldır birlikte olduğu model sevgilisi Abby Champion'a evlenme teklif etti. Ondan da "evet" yanıtını alınca parmağına iri taşlı elmas nişan yüzüğünü de taktı.

Patrick Schwarzenegger mutlu haberi sosyal medya sayfasından duyurdu. Genç Schwarzenegger, fotoğrafta çiçeği burnunda nişanlısı Abby'nin yanağına bir öpücük kondururken görülüyor.

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O karede Abby Champion ise mutluluk içinde gülümsüyor. Paylaşımda Champion'ın parmağındaki iri taşlı yüzük de dikkatlerden kaçmadı.

Patrick'ın "Sonsuza kadar" mesajını da eklediği paylaşımına bir milyonu aşan takipçilerinden çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı geldi.

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Arnold Schwarzenegger'ın ilk gelini olma unvanını da ele geçiren Abby Champion ile Patrick Schwarzenegger, ilk olarak 2015 yılında romantik bir ilişkiye başladılar.

Bu durumu bir yıl kadar kendi aralarında tutan gençler 2016 yılında sosyal medya üzerinden ilişkilerini ilan ettiler. Zaten Patrick ile Abby ondan sonra da birbirlerinden hiç ayrılmadı.

Patrick geçen yıl Abby Champion'ın 25'inci doğum gününü kendi sosyal medya hesaplarından da kutladı.

Genç adam, Champion ile birlikte çekilen bir dizi fotoğraf eşliğinde "Bu kızı çok seviyorum" diye yazdı. Patrick, o dönemde sevgilisi olan Abby'nin hayatta her şeyi kendisi için özel bir hale getirdiğini de satırlarına ekledi.

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Birkaç ay sonra bu kez de Abby Champion, Patrick'in doğum gününde ona olan sevgisini belirten bir paylaşım yaptı. Genç adamı ne kadar çok sevdiğini satırlara döktü.

20'li yaşlarının başından beri yani çok genç yaşta Abby Champion ile romantik ilişki yaşamaya başlayan Patrick ise bir röportajında genç kız ile ilk randevuya çıktıklarında onunla iyi bir çift olacaklarını anlamış söylediğine göre.

Patrick Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger ile Maria Shriver'ın evlilikleri sırasında dünyayas gelen dört çocuğundan en üçüncüsü.

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Patrick ile Abby, evliliğe ilk adımı atmanın mutluluğunu sosyal medya sayfalarından paylaştı.

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YASAK İLİŞKİ VE EVLİLİK DIŞI ÇOCUK ORTAYA ÇIKTI, EVLİLİK BİTTİ

Eski çiftin 30 yaşındaki Patrick'in yanı sıra 34 yaşında Katherine, 32 yaşında Christina, 26 yaşında Christopher adında üç tane daha çocuğu bulunuyor.

Arnold Schwarzenegger ile bir suikaste kurban giden eski ABD BAşkanı John F. Kennedy'nin ailesinden gelen Maria Shriver, 1986 yılında evlendi. Bu evlilik 2021 yılında resmi olarak sona erdi.

Çiftin ayrılmasının nedeni ise Arnold Schwarzenegger'ın evlerinde hizmetli olarak çalışan Mildred Baena ile yaşadığı yasak ilişkiydi.

Hatta aktörün bu ilişkiden şu anda 26 yaşında olan Joseph Baena adında bir evlilik dışı oğlu olduğu da kamuoyu tarafından öğrenildi. Ki bu durumu Arnold başından beri biliyordu.

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Gerçek ortaya çıktıktan sonra Arnold Schwarzenegger ile Maria Shriver'ın evliliği de sona geldi.

AİLENİN İLK DAMADI OYUNCU

Bu arada Patrick'in nişanlısı Abby Champion, Schwarzenegger ailesine gelen ilk gelin olacak. Ama ünlü yıldız daha önce kızı Katherine Schwarzenegger'ın Chris Pratt ile evlenmesinden sonra ilk damadı da aileye katmıştı.

Bu arada yeri gelmişken Katherine ile Chris'in iki tane kız çocuğu olduğunu hatırlatalım.

YASAK İLİŞKİSİNDEN DE BİR OĞLU VAR

Arnold Schwarzenegger'ın geçmişte Maria Shriver ile evliyken hizmetlisi Mildred Baena ile yaşadığı yasak ilişkiden dünyaya gelen Joseph adında bir oğlu daha var. Gerçek artık tamamer gün yüzüne çıktıktan sonra Schwarzenegger onunla ilgili sorumluluklarını da üstlendi.