Dudağındaki kırmızı ruju da ihmal etmedi... Yarım asır ona ne yapar ki! Çığlık çığlığa buz gibi suya atladı

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Özellikle birisi söz konusu olduğunda bu püf noktasını "buz gibi su" diye özetleyebiliriz.

Çünkü moda dünyasının bir dönemine damgasını vuran ünlü bir isim her yıl geleneksel olarak buz gibi suya atlıyor. Yüzüyor ve söylediğine göre de bu sayede özellikle cildinin tazeliğini koruyor, metabolizmasını hızlandırıp kilo almanın önüne geçiyor.

BUNU HER YIL YAPIYOR

Onu sosyal medyadan takip edenler de bunu çok iyi biliyor zaten. 54 yaşını bitirmesine rağmen hala 20'li yaşlarındaki görüntüsünü korumayı başaran ve her yıl nerede olursa orada buz gibi suya girih yüzen bu ünlü model Helena Christensen.

1980'lerin sonu ve 90'larda moda dünyasına damgasını vuran modellerden biri olan Helena Christensen, geçtiğimiz gün 55 yaşına girdi. Bunu kutlamak için de her yıl yaptığını yaptı ve kendini buz gibi sulara bıraktı.

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25 Aralık doğumlu olan Danimarkalı model Helena Christensen, her yıl yeni yaşını kutlarken sergilediği görüntüleri bir kez daha tekrarladı.

Bir çocuk annesi Christensen, pembe üzerine siyah ve yeşil desenli mayosuyla çığlık atarak buz gibi sulara atladı. Bir süre yüzen ünlü model, o anlarda çekilen görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı.

Hatta Christensen bununla da yetinmeyip gölün üzerine yerleştirilen demir küvet içindeki daha soğuk suda da bir süre kaldı.

Bütün bunları yaparken Helena Christensen'ın dudaklarından rujunu eksik etmemesi de dikkatlerden kaçmadı.

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SOSYAL MEDYA TAKİPÇİLERİ İÇİN TANIDIK BİR DURUM

Aslında bu durum Helena Christensen'in sosyal medya takipçileri için hiç de sıra dışı değil. Çünkü model yılın belli zamanlarında bu ritüeli tekrarlıyor.

Bir keresinde buz gibi suya girmenin sağlıklı ve formda kama sırlarından biri olduğunu açıklamıştı Helena Christensen.

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Christensen hemen yer yıl benzer ritüelini tekrarlıyor. Her seferinde o anları sosyal medyadan paylaşıyor. Gelen soruları da bıkıp usanmadan yanıtlıyor.

Model, bir takipçisinden gelen "Hasta olmaktan korkmuyor musun?" diye sorarken bir başkası da "Birçok insanı buz gibi havada suya girerken görüyorum. Bunun faydaları neler?" sorusuna yanıt vermişti.

Christensen bu uygulamanın metabolizmayı hızlandırıp yağ yaktığını, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, kan dolaşımını artırdığını ve stresi önlediğini belirtmişti.

KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN DE UYGULANIYOR: Helena Cristensen'in uyguladığı bu kısa süreliğine soğuk suya dalma ritüeli Rusya, Çin gibi bazı ülkelerde yapılıyor. Küçük çocuklar için de denenen bu yöntemin, ünlü modelin de değindiği gibi bağışıklık sistemi ve metabolizma üzerinde olumlu etkileri olduğu belirtiliyor.





YAŞADIĞINI HİSSEDİYOR

Helena Christensen, 2019 yılında verdiği bir röportajda, yıllara meydan okuyan formunu korumak için sağlıklı beslenmenin yanı sıra çok çeşitli egzersiz disiplinleri uyguladığını da anlatmıştı.

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Modellikten tasarımcılığa geçen Christensen, sağlıklı ve formda olmak için doğa ile bütünleşmek gerektiğini de eklemişti.

Christensen "Okyanusta yüzmek, denizde ya da gölde yüzmek, doğa yürüyüşleri, ağaç kesmek egzersiz yapmanın en iyi yolları. Çünkü bu durumlarda kendinizi egzersiz yapıyor gibi hissetmiyorsunuz. Bunları yaparak yaşadığınızı hissediyorsunuz" demişti.

Babası Danimarkalı annesi Perulu olan Helena Christensen, adını katıldığı bir güzellik yarışmasıyla duyurdu.

Daha sonra da podyumlarda Victoria's Secret modeli olarak ünlendi. Emekli olduktan sonra da kariyerini sürdürdü.

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1986'da 17 yaşındayken ülkesinde güzellik kraliçesi seçilen Christensen'i tüm dünya rol aldığı Chris Isaak'ın Wicked Game adlı şarkısının klibiyle tanıdı. Bu klip o dönemde MTV tarafından tüm zamanların en seksi klibi seçildi.

Christensen daha sonra moda dünyasına hızlı bir giriş yaptı. 1990'ların en ünlü modellerinden biri haline dönüştü.

MEDYATİK İLİŞKİLER YAŞADI

Helena Christensen, ilk medyatik ilişkisini Michael Hutchance ile (solda) yaşadı. Bu ilişki 1991 ile 1995 yılları arasında sürdü.

Christensen daha sonra Normal Reedus ile 1998 ile 2003 yılları arasında evli kaldı. Bu evlilikten şu anda 21 yaşında olan oğlu dünyaya geldi. Christensen son evliliğini de 2008 ile 2015 yılları arasında Paul Banks ile yaptı.