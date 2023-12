Erken şöhret onu fena çarptı: Daha ne olduğunu bile anlamadan beni cinsellik nesnesi haline getirdiler

Haberin Devamı

Bu sözler, daha gencecik yaşta şöhrete ulaşan bir yıldıza ait... Erken yaşta gösteri dünyasında ünlenen diğer meslektaşları gibi o da daha neler olup bittiğinin farkına bile varmadan kendini spot ışıklarının altında buldu.

O ışıklar o kadar parlaktı ve gözünü o kadar alıyordu ki ne yaşadığını bile tam olarak anlayamadı. Aradan geçen bunca zamandan sonra artık bir yetişkin olduğunda o dönem nasıl bir ortamın içinde olduğunu daha soğukkanlı bir şekilde değerlendiriyor.

ÇOCUK YAŞTA ÜNLÜ OLDU

Aslında bu özetlediğimiz durum daha 20'li yaşlarında ün kazanan birçok isim için geçerli. Yani benzer durumdaki herkesin ismini yazabilirsiniz boşluklara... Ama bunları anlatan Jennifer Love Hewitt...

Bugün artık 44 yaşında iki çocuk annesi bir yetişkin olan Hewitt, Michael Rosenbaum'un programına konuk oldu ve geçmişinin bir muhasebesini yaptı.

Rol aldığı Party of Five, Heartbreakers, Can’t Hardly Wait ve I Know What You Did Last Summer gibi yapımlarla tanınan Jennifer Love Hewitt, şu anki haliyle 20'li yaşlarındaki zihin yapısını kıyasladı.

Hewitt "İzlendiğimi hissediyordum. Her zaman birileri için onların istediği her şey olmak zorunda hissediyordum" dedi.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha ne anlama geldiğini bile bilmediğim bir dönemde bana seksi dediler. Maxim dergisine kapak pozu verdiğimde daha 17 yaşındaydım. Bunu niye yaptığım hakkında bir fikrim bile yok."

ÇOK MÜCADELE ETMEK ZORUNDA KALMIŞ

Jennifer Love Hewitt. 2002 yılında rol aldığı Heartbreakers adlı yapımın setinde kendisine daha fazla seksi olmasının söylendiğini hatırladı.

Oyuncu o dönemde kendisinden bunu isteyen yapımcıya "O ne anlama geliyor?" diye sorduğunu belirtti.

Hewitt daha sonra da insanların kendisiyle ilgili beklentileri yüzünden nasıl büyük bir mücadele vermek zorunda kaldığını sözlerine ekledi.

Hewitt, söylediğine göre "oyunu Hollywood'un kurallarına göre oynamaya çalışırken" olup bitenlerden çok etkilendi.

Hatta artık bir yetişkin olmasına rağmen hala bunun etkilerinden kurtulamadığını ekledi: "Bazı zamanlar oluyor, aynaya bakıyorum ve 'Aman Tanrım! Neler oldu?" diye düşünüyorum" diye anlattı.

EVLİ, MUTLU VE ÇOCUKLU

Jennifer Love Hewitt, 2013 yılından bu yana Brian Hallisay ile evli. Çiftin 10 yaşında Autumn, 8 yaşında Atticus ve 2 yaşında Aidan adında üç tane çocuğu bulunuyor.

Hewitt, hala bazı insanların kendisini 20'li yaşlarında olduğu gibi görmek istediğini belirtti. Ama görünüşe göre bunun için çabalamaya niyeti yok: "O kız kendine güvensizdi ve kafası karışıktı. Ama bu kız kim olduğunu biliyor ve kendini seviyor."

KAMERALARLA ÇOCUKLUĞUNDA TANIŞTI

Jennifer Love Hewitt. kariyerine çocuk yıldız olarak başladı. Daha okuma yazmayı öğrenmeden kameralarla tanıştı Hewitt. Şarkı söylemeyi çok seven Hewitt üç yaşındayken bir TV şovunda The Greatest Love of All adlı şarkıyı seslendirdi.

Dans da onun ilgi alanlarından biriydi. Beş yaşına geldiğinde klasik balenin yanı sıra tap dansı da öğrenmişti.

Hewitt 9 yaşına geldiğinde o dönemdeki Sovyetler Birliği'ne bile turneye giden Texas Show Team'in bir üyesiydi.

10 yaşına geldiğinde artık kariyerinin alacağı yol belliydi. Annesiyle birlikte Los Angeles'a taşındılar. İşe reklam filmleriyle başlayan Hewitt, önce televizyon sonra sinema derken oyunculuk kariyerini oluşturmaya başladı.