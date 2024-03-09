Beni bÃ¼yÃ¼tÃ¼rken Ã¼Ã§ iÅŸte birden Ã§alÄ±ÅŸÄ±rdÄ±... GÃ¼ler yÃ¼zÃ¼ dev ne hayÄ±rlÄ± evlat Ã§Ä±ktÄ±... HayatÄ±nÄ±n kadÄ±nÄ± annesiymiÅŸ

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Ãœstelik Ã¶zel yaÅŸamÄ± da Ã¶yle gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼lerinde Ã¶rneÄŸine sÄ±k rastlandÄ±ÄŸÄ± kadar hareketli deÄŸil.

Uzun evliliÄŸini bitirse de eski eÅŸi hakkÄ±nda bir tek kÃ¶tÃ¼ sÃ¶z etmiÅŸliÄŸi yok. Ãœstelik iki Ã§ocuÄŸu iÃ§in de "arkadaÅŸ gibi" bir baba. Uzun sÃ¶zÃ¼n kÄ±sasÄ± "iÅŸinde gÃ¼cÃ¼nde" bir Ã¼nlÃ¼ o.

BÃ¶yle kimden mi sÃ¶z ettik? Son olarak Aquaman serisiyle gÃ¼ndemde olan Jason Momoa'dan elbette.

AYRILIKTAN SONRA KENDÄ°NE YENÄ° BÄ°R HAYAT KURDUÂ

Hollywood'un "yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± dev"lerinden biri olan Momoa, uzun sÃ¼re hayatÄ± ve bÃ¼yÃ¼k bir aÅŸkÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Lisa Bonet'den ayrÄ±ldÄ±ktan sonra yine yÃ¼zÃ¼ndeki gÃ¼lÃ¼msemeyi silmeden kendine yeni bir hayat kurdu.

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Bir yandan iÅŸini yapÄ±yor, diÄŸer yandan da ondan arta kalan bÃ¼tÃ¼n zamanÄ±nÄ± ergenlik Ã§aÄŸÄ±ndaki iki Ã§ocuÄŸuyla geÃ§iriyor.

Bu arada yeri gelmiÅŸken hatÄ±rlatalÄ±m 44 yaÅŸÄ±ndaki Momoa'nÄ±n, 56 yaÅŸÄ±ndaki eski eÅŸi Lisa Bonet ile evliliÄŸinden 15 yaÅŸÄ±nda Nakoa Wolf Manakauapo adÄ±nda bir oÄŸlu ve 16 yaÅŸÄ±nda Lola Ioani adÄ±nda bir kÄ±zÄ± bulunuyor.

EÅŸi Bonet ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ktan sonra da Ã¼nlÃ¼ oyuncunun hayatÄ±nÄ±n merkezine bu iki genÃ§ Ã§ocuk oturdu.

BÄ°R Ã‡OCUKLARI BÄ°R ANNESÄ°Â

Sadece Ã§ocuklarÄ± deÄŸil gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Jason Momoa iÃ§in ailesinin her bireyi Ã§ok Ã¶nemli. Bunun son Ã¶rneÄŸini de yÃ¶netmenliÄŸini Ã¼stlendiÄŸi yeni reklam filminde gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi Ã¼nlÃ¼ oyuncu.Â O reklamda kendisini, yalnÄ±z baÅŸÄ±naÂ bin bir emekle bÃ¼yÃ¼ten annesi Coni ile birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.Â

Hemen ardÄ±ndan da People dergisi iÃ§in bir rÃ¶portaj verdi Ã¼nlÃ¼ oyuncu. O sÄ±rada da annesi ve iki Ã§ocuÄŸuyla iliÅŸkisi hakkÄ±nda ipuÃ§larÄ± verdi.

Momoa'nÄ±n o rÃ¶portajda vurguladÄ±ÄŸÄ± en Ã¶nemli ayrÄ±ntÄ± "aile ruhu" oldu. Ã‡ocuklarÄ± daha kÃ¼Ã§Ã¼kken onlarla Ã§ok fazla vakit geÃ§irdiÄŸini anlattÄ± Ã¼nlÃ¼ oyuncu.

Sonra da "Bu Ã§ok Ã¶nemli. Sonra Ã§ocuklar benimle birkaÃ§ seyahate Ã§Ä±ktÄ±lar. Åžimdi liseye gidiyorlar ve kendi arkadaÅŸlarÄ±, kendi hayatlarÄ± var" diyerek iki Ã§ocuÄŸunun da yaÅŸlarÄ± ilerledikÃ§e kendi yollarÄ±nÄ± Ã§izmeye baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

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GÃ¼lerek iki Ã§ocuÄŸunun hala kendisinden hoÅŸlandÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi Momoa: "Bu da Ã§ok iyi bir ÅŸey" diye ifade etti gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼.

'ONLARI Ã–LESÄ°YE Ã–ZLEDÄ°M'

Jason Momoa, ÅŸu sÄ±ralarda Minecraft adlÄ± yeni filminin Ã§ekimleri iÃ§in Yeni Zelanda'da bulunuyor. Bu da onun iki Ã§ocuÄŸuna fazla vakit ayÄ±ramadÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na geliyor.

Ama onlara tekrar kavuÅŸmak iÃ§in de okullarÄ±n tatil olmasÄ±na gÃ¼n sayÄ±yor Ã¼nlÃ¼ oyuncu. "YakÄ±n zamanda bebeklerimi gÃ¶rebileceÄŸim iÃ§in heyecanlÄ±yÄ±m. Ã‡ocuklarÄ±mÄ± gÃ¶rmek iÃ§in Ã¶lÃ¼yorum" diyerek onlara duyduÄŸu Ã¶zlemi de diye getirdi.

Jason Momoa, oÄŸlu Manao Wolf ve kÄ±zÄ± Lola Ionai'nin henÃ¼z baÅŸÄ±nda olduklarÄ± hayat yolculuÄŸu sÄ±rasÄ±nda onlara elinden gelen yardÄ±mÄ± yapmaya hazÄ±r olduÄŸunu da heyecanla sÃ¶zlerine ekledi.

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SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Ã§ocuklarÄ±nÄ± Ã§evre konusunda duyarlÄ± bir ÅŸekilde yetiÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor Jason Momoa.

Hatta Ã§evre dostu sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir tarÄ±m konusunda Ã§ekilen Common Ground adlÄ± belgesel filmi iki Ã§ocuÄŸunun okullarÄ±nda da gÃ¶sterdiÄŸini bu ÅŸekilde diÄŸer arkadaÅŸlarÄ±nÄ± da bu konuda bilinÃ§lendirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi Ã¼nlÃ¼ oyuncu.

Jason Momoa'nÄ±n damarlarÄ±nda babasÄ±nÄ±n tarafÄ±ndan gelen Hawai kanÄ± dolaÅŸÄ±yor. Fakat annesi Coni onu ABD'de Iowa'da bÃ¼yÃ¼ttÃ¼.

Momoa'nÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re annesi Coni, oÄŸlunun projeleri konusunda son derece tutkulu. Ondan desteÄŸini esirgemiyor.

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'ANNEM ÃœÃ‡- DÃ–RT Ä°ÅžTE Ã‡ALIÅžARAK BENÄ° BÃœYÃœTTÃœ'

People dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± sevdiÄŸini de anlattÄ± Momoa. Bu konudaki esin kaynaÄŸÄ± ise annesi.

BakÄ±n Ã¼nlÃ¼ oyuncu bu konuda neler sÃ¶yledi. "Annem beni bÃ¼yÃ¼tÃ¼rken Ã¼Ã§, bazen dÃ¶rt iÅŸte birden Ã§alÄ±ÅŸÄ±rdÄ±. Ben de Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± seviyorum."

Momoa Ã§ocuklarÄ±na da tÄ±pkÄ± kendisi gibi sevdikleri iÅŸi yapmalarÄ± konusunda Ã¶gÃ¼t verdiÄŸini anlattÄ±. BÃ¶ylece bunun iÅŸ olmaktan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

'ANNEM KENDÄ° GÃ–ZLERÄ°NÄ° BANA VERDÄ°'

AnlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Jason Momoa iÃ§in annesi tam bir ilham kaynaÄŸÄ±. Ailesinde Ä°rlandalÄ±lar da bulunan bir Alman olan annesi Coni'yi "Her aÃ§Ä±dan bir sanatÃ§Ä±" olarak nitelendirdi.

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Sahip olduÄŸu birÃ§ok Ã¶zelliÄŸi de annesinden aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. "Ben gÃ¼Ã§lÃ¼ ve bekar bir anne tarafÄ±ndan bÃ¼yÃ¼tÃ¼ldÃ¼m. Annem gerÃ§ek bir sanatÃ§Ä±dÄ±r. Bir ressam, bir fotoÄŸrafÃ§Ä±.. Bir gezgin aynÄ± zamanda."

Momoa'nÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re annesi, hayatÄ±nÄ± hep bir ÅŸeyleri keÅŸfetmekle, aramakla ve gÃ¶rmekle geÃ§irdi. Hatta bu konuda bir de espri yaptÄ± Ã¼nlÃ¼ oyuncu: "SanÄ±rÄ±m annemin bana kendi gÃ¶zlerini verdiÄŸini sÃ¶yleyebiliriz."

Momoa'nÄ±n annesi hakkÄ±nda anlattÄ±klarÄ± bununla da sÄ±nÄ±rlÄ± kalmadÄ±. BazÄ± spor dallarÄ±nÄ± Ã¶rneÄŸin kaykay yapmayÄ± ve kaya tÄ±rmanÄ±ÅŸÄ±nÄ± da annesi sayesinde keÅŸfettiÄŸini anlattÄ± oyuncu.

Ã–zellikle de kaya tÄ±rmanÄ±ÅŸÄ± hakkÄ±nda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: " KorkularÄ±mÄ± ve ÅŸÃ¼phelerimi gidermemi saÄŸladÄ±. Ä°mkansÄ±zÄ± keÅŸfetmemi ve hareket ederek problemlerimi Ã§Ã¶zme yolu bulmama yardÄ±mcÄ± oldu."

19 YAÅžINA KADAR HAWAÄ°'DE BÃœYÃœDÃœ

Bu arada Jason Momoa'nÄ±n bugÃ¼nlere nasÄ±l geldiÄŸini de bir hatÄ±rlayalÄ±m... Tam adÄ±yla Joseph Jason Namakaeha Momoa, 1979 yÄ±lÄ±nda Hawai'de dÃ¼nyaya geldi. BabasÄ± Joseph Hawaili bir ressamdÄ±. Annesi Coni Lemke ise Alman kÃ¶kenli bir fotoÄŸrafÃ§Ä±.

Jason'Ä±n dÃ¼nyaya gelmesinden kÄ±sa sÃ¼re sonra annesi ve babasÄ± boÅŸandÄ±. Coni de tek Ã§ocuÄŸunu alÄ±p ABD, Iowa'ya taÅŸÄ±ndÄ±. Orada onu yalnÄ±z baÅŸÄ±na bÃ¼yÃ¼ttÃ¼.

Jason Momoa 19 yaÅŸÄ±na geldiÄŸinde Honolulu'da yaÅŸÄ±yordu. Sonra bir anda Baywatch Hawaii adlÄ± dizinin oyuncu seÃ§melerine katÄ±lmaya karar verdi ve sonuÃ§ olarak ipi gÃ¶ÄŸÃ¼sledi.

BAÅžKA BÄ°R NÄ°ÅžANLISI VARDI

O ilk rolÃ¼nÃ¼ Jason Ioane adÄ±yla oynadÄ±. Sonra da North Shore adlÄ± yapÄ±mda kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. ArdÄ±ndan da hem fiziksel gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ hem de yeteneÄŸi sayesinde bugÃ¼nlere kadar geldi.

Bu arada herkes Jason Momoa'nÄ±n adÄ±nÄ± eski eÅŸi Lisa Bonet ile Ã¶zdeÅŸleÅŸtiriyor ama oyuncunun Baywatch Hawaii'de oynadÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada baÅŸka bir niÅŸanlÄ±sÄ± olmuÅŸtu.

GenÃ§lik yÄ±llarÄ±nda rol arkadaÅŸlarÄ±ndan Simmone Jade Mackinnon ile bir gÃ¶nÃ¼l iliÅŸkisi yaÅŸadÄ±. NiÅŸanlÄ±lÄ±k dÃ¶nemi 2005 yÄ±lÄ±na kadar sÃ¼rdÃ¼.

Ama aynÄ± yÄ±l Lisa Bonet ile tanÄ±ÅŸÄ±nca Mackinnon ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.

LISA'YI SEKÄ°Z YAÅžINDA EKRANDA GÃ–RÃœP AÅžIK OLMUÅžTUÂ

Bu arada... Tabii ki Jason Momoa denilince akla gelen diÄŸer isim Lisa Bonet oluyor... Her ne kadar artÄ±k birbirlerinin hayatÄ±nda olmasalar da yaÅŸadÄ±klarÄ± aÅŸk unutulacak tÃ¼rden deÄŸil.

Kelimenin tam anlamÄ±yla filmlere ya da romanlara konu olacak tÃ¼rden. Yeri gelmiÅŸken onu da bir hatÄ±rlayalÄ±m.

Ã–ncelikle ÅŸunu hatÄ±rlatalÄ±m, Lisa Bonet ile Jason Momoa aralarÄ±nda epey yaÅŸ farkÄ± olan Ã¼nlÃ¼ Ã§iftlerden biriydi. Momoa 1979, Bonet ise 1967 doÄŸumlu.

Yani Momoa, daha kÃ¼Ã§Ã¼k bir Ã§ocukken Lisa Bonet de gencecik yaÅŸÄ±nda kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi The Cosby Show ile Ã§oktan yÄ±ldÄ±z olmuÅŸtu.

Momoa, yÄ±llar sonra anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Lisa Bonet'yi TV ekranÄ±nda ilk gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nde sekiz yaÅŸÄ±ndaydÄ±. Ona daha o zaman aÅŸÄ±k oldu. Ama bu hiÃ§ tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± ve asla tanÄ±ÅŸmayacaÄŸÄ± bir Ã¼nlÃ¼ye hayranlÄ±kla karÄ±ÅŸÄ±k aÅŸk duymak gibi bir durum deÄŸildi.

Jason, bunu annesine de anlattÄ±. Ekrandaki Lisa Bonet'yi annesine gÃ¶stererek "Ona ulaÅŸmak iÃ§in uÄŸraÅŸacaÄŸÄ±m" dedi.

TANIÅžMAKLA KALMADI, ONDAN Ä°KÄ° Ã‡OCUK SAHÄ°BÄ° OLDUÂ

Zaten bÃ¼yÃ¼dÃ¼ ve Lisa Bonet'ye ulaÅŸmakla kalmayÄ±p onun kalbini de Ã§aldÄ±. Hatta yÄ±llar Ã¶nce sekiz yaÅŸÄ±nda bir Ã§ocukken ekranda gÃ¶rÃ¼p aÅŸÄ±k olduÄŸu o gÃ¼zel kÄ±zdan iki de Ã§ocuk sahibi oldu.

Momoa ile Bonet, 2005 yÄ±lÄ±nda bir caz kulÃ¼bÃ¼nde tanÄ±ÅŸtÄ±lar. SonrasÄ± ise Momoa'nÄ±n hayallerinin bile Ã¶tesine geÃ§ip hÄ±zla geliÅŸti. 2017 yÄ±lÄ±nda evlendiler.

Bu arada Lisa Bonet'nin eski bÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ± Lenny Kravitz ile Jason Momoa arasÄ±nda bir dostluk bile geliÅŸti. Hatta her ne kadar Bonet ile Momoa ayrÄ±lsalar da iki eski sevgilisi birbirleriyle sÄ±kÄ± dostluklarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.