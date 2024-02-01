Boşanalı daha bir ay olmadan kendisinden 17 yaş büyük ünlü güzele kancayı taktı: Lütfen benimle sevgili ol

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Kendi hayatlarını yaşamaya başladılar. Ama bu kez boşanmayı resmiyete dökmek için dört yıl beklediler. Nihayetinde o da oldu. Artık resmen evli bir çift değiller.

Tabii ki ikisi de ünlü olduğu için hayatlarına bundan sonra kimin gireceği de büyük merak konusu... Bu eski çiftin bir tarafından henüz ses seda yok. Ki o zaten hayatını öyle kamuoyunun meraklı gözler önünde yaşamaktan hoşlanmıyor.

Ama erkek tarafı biraz daha "hareketli" çıktı. Çünkü onunla ilgili olarak şaşırtıcı bir iddia dolaşıyor ortalıkta.

BÜYÜK AŞKLARI TARİHE KARIŞTI

Bu kısaca anlattığımız ünlü çift, bir dönemin mutlu aşıkları Jason Momoa ile Lisa Bonet. 2005 yılında tanışıp aşk yaşamaya başlayan Momoa ile Bonet 2017 yılında evlendi.

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2020 yılında ayrı yaşamaya başladılar. Boşanmak için de fazla acele etmediler, dava dört yıl sonra açıldı.

Özetle Lisa Bonet ile Jason Momoa artık Hollywood'un tarihe karışmış çiftlerinden biri. 56 yaşındaki Bonet, boşanmanın ardından her zamanki gibi sakin ve gözlerden uzak hayatına geri döndü.

44 yaşındaki Jason Momoa ise her an yeni bir aşka yelken açmaya hazır... Daha doğrusu iddialar bu yönde.

YİNE KENDİNDEN BÜYÜK BİR GÜZELİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Radar Online adlı internet sitesinin ileri sürdüğüne göre kendisinden 12 yaş büyük Lisa Bonet ile evlenip boşanan Momoa, bu kez de 61 yaşındaki Demi Moore'un peşine düştü.

Demi Moore ile Jason Momoa, bu ayın ilk yarısında bir etkinlikte bir araya gelmişlerdi. O sırada samimiyetleri dikkat çeken iki oyuncu şimdi bambaşka bir söylentinin odağında.

Moore ile Momoa, 18 Ocak'ta Beverly Hills'te Common Ground adlı belgeselin gösteriminde konuk olarak yer aldılar.

İşte ortada dolaşan iddialara göre Momoa, o gün Demi Moore'dan öylesine hoşlandı ki şimdi onunla sevgili olmaya çalışıyor.

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National Enquirer'e konuşan bir kaynağın anlattığına göre Jason Momoa, bir ortak arkadaşlarından Demi Moore'un telefon numarasını aldı.

Sonra da ona mesaj yazmaya başladı. Ona kendisi kadar güzel bir gün diledi. Hatta Moore'un, hayatı boyunca gördüğü en muhteşem kadın olduğunu da belirtti.

'BENİM HAKKIMDA ONA GÜZEL ŞEYLER ANLATIN'

Jason Momoa ile ilgili söylenenler sadece bu kadar değil. İleri sürülenlere göre Momoe, Demi Moore'un kendisiyle çıkması için ona neredeyse yalvarıyor.

Ayrıca ortak tanıdıklarından, Demi Moore'a kendisi hakkında güzel sözler söylemelerini de istiyor.

Bir başka kaynak da "Demi Moore ile flört etmek, Jason için çok büyük bir fantezi" diye konuştu. Bu kaynağa göre Momoa, Demi Moore ile mükemmel bir çift olacaklarını ileri sürüyor.

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Olayın Demi Moore ile ilgili kısmına yani bu konudaki iddialara bakarsak o da Jason Momoa'nın yakışıklı bir insan olduğu görüşünde.

Şimdilik Demi Moore bu ısrarlara gayet soğukkanlı bir şekilde yaklaşıyor. Ama yine de kaynaklara göre eğer Demi Moore, Jason Momoa'nın bu ısrarlarını ciddiye alırsa aralarında bir ilişki başlaması an meselesi.

ONLAR İÇİN YAŞ FARKININ ÖNEMİ YOK

Aslına bakılırsa Jason Momoa da Demi Moore da romantik ilişkilerinde yaş farkını çok ciddiye almayan ünlüler.

Momoa'nın eski eşi Lisa Bonet, kendisinden 12 yaş büyüktü. Ama bu durum onların mutluluğu için bir sorun yaratmadı. Ayrılık sebeplerinin de bu konuyla ilgisi yok.

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Demi Moore ise ilk evliliğini 1980 ile 1985 arasında soyadını hala kullandığı Freddy Moore ile yaptı. İkinci evliliğini ise 1987 ile 2000 arasında Bruce Willis ile yaşadı. Son eşi Ashton Kutcher ise kendisinden 17 yaş daha gençti.