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Ona sekiz yaşındayken aşık olmuştu: Film gibi aşk yolun sonuna geldi

#Jason Momoa#Lisa Bonet#Jason Momoa Ve Lisa Bonet Ayrıldı
Ona sekiz yaşındayken aşık olmuştu: Film gibi aşk yolun sonuna geldi

"Onu televizyonda gördüğümden beri, hayatımın geri kalanını birlikte geçirmek istiyordum. Bunu anneme de söyledim."

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AYRILIK SAATİ GELDİ
Bunlar tam 16 yılın ardından yolun sonuna geldiklerini açıklayan ünlü çiftten geriye kalan "mutlu hatıralardan" biri. Aşk öyküleri, benzerine ancak filmlerde rastlanacak türden olan ünlü çift ayrılma kararı verdiklerini sosyal medyadan yaptıkları ortak bir açıklamayla duyurdu.

Ona sekiz yaşındayken aşık olmuştu: Film gibi aşk yolun sonuna geldi

16 YILLIK AŞK, DÖRT YILLIK EVLİLİK
Bu "filmlere ya da romanlara layık" aşk öyküsünün kahramanları Jason Momoa ile Lisa Bonet. Aqua Man, Game of Thrones gibi yapımların "iri yarı, kaslı" ama pamuk gibi bir kalbi olan aktörü Momoa ile gencecik bir yıldızken rol aldığı The Cosby Show ile adını duyuran Lisa Bonet ayrıldı.

Ona sekiz yaşındayken aşık olmuştu: Film gibi aşk yolun sonuna geldi

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'BİRBİRİMİZİ ÖZGÜR BIRAKIYORUZ'
54 yaşındaki Bonet ile 42 yaşındaki Momoa sosyal medya üzerinden yaptıkları ortak bir açıklama ile haberi duyurdu. Ünlü çift açıklamada, bir haber değeri olduğu için değil, dürüst ve birbirlerine saygılı olmak adına böyle bir açıklama yaptıklarını belirtti. Momoa ve Bonet'nin ortak açıklamasında şu sözler yer aldı: "Birbirimize olan sevgimiz sürüyor. Olmak istediğimiz kişi olmayı öğrenmek için birbirimizi özgür bırakıyoruz."

Ona sekiz yaşındayken aşık olmuştu: Film gibi aşk yolun sonuna geldi

BİR KIZ VE BİR ERKEK, İKİ ÇOCUKLARI VAR
Jason Momoa ile Lisa Bonet'nin ilişkisi, 2005 yılında başladı. Çift, 2017 yılında evlendi. Bu evlilikten 14 yaşında Lola adında bir kızları ile 13 yaşında Nakoa Wolf adında bir de oğulları bulunuyor. Aralarında 12 yaş fark olmasına rağmen uzun süre boyunca Hollywood'un en mutlu çiftlerinden biri olarak anılan Momoa ve Bonet'nin bu ayrılık kararı şaşkınlık yarattı.

Ona sekiz yaşındayken aşık olmuştu: Film gibi aşk yolun sonuna geldi

8 YAŞINDAYTEN TELEVİZYONDA GÖRMÜŞTÜ
Çiftin tanışma öyküsüne gelirsek... Benzerine gerçekten de ancak film ya da romanlarda rastlanabilecek bir öykü onlarınki. Jason Momoa, henüz 8 yaşında bir çocukken Lisa Bonet'yi ilk kez TV ekranında gördü ve ona aşık oldu. Ama o bunu basit bir "ünlüye aşık olma" durumu olarak görmedi.

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Ona sekiz yaşındayken aşık olmuştu: Film gibi aşk yolun sonuna geldi

COSBY AİLESİ İLE TANINDI
Hatta bunu annesine de söyledi. Ekrandaki Lisa Bonet'yi annesine göstererek "O güzel kıza ulaşmak için çaba harcayacağını" söyledi. Yıllar sonra bu söylediğini hatta daha fazlasını yaptı.

Ona sekiz yaşındayken aşık olmuştu: Film gibi aşk yolun sonuna geldi

BİR CAZ KULÜBÜNDE TANIŞTILAR
Momoa ile Bonet, 2005 yılında bir caz kulübünde tanıştılar. O andan sonra olaylar Momoa'nın, hayallerinden bile daha hızlı ve daha güzel gelişti. Ortak arkadaşları tarafından tanıştırılan çift, kısa süre sonra romantik bir ilişki yaşamaya başladı. 2017 yılında da evlendiler. Bu arada, Momoa ile Bonet'nin eski eşi eve kızı Zoe'nin babası Lenny Kravitz arasında iyi bir dostluk da gelişti.

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Ona sekiz yaşındayken aşık olmuştu: Film gibi aşk yolun sonuna geldi

ONA HEP 'KRALİÇEM' DİYE HİTAP EDİYORDU
Özetle Jason Momoa ile bir zamanlar ekrandan tanıyıp hayran olduğu sonra da kalbini kazanıp evlendiği Lisa Bonet'nin evliliği, hiç beklenmedik bir sona ulaştı. Ama görünüşe göre çift, birbirlerine olan sevgi ve saygılarını kaybetmeden, iki iyi arkadaş olarak yollarını ayırmaya karar verdi. Yıllarca Bonet hakkında "kraliçem" diye hitap eden Momoa için de 8 yaşında bir çocukken başlayan bu hikayenin sonu geldi.

Ona sekiz yaşındayken aşık olmuştu: Film gibi aşk yolun sonuna geldi


İLK EVLİLİĞİNDEN BİR KIZI OLDU
Lisa Bonat ilk evliliğini ünlü müzisyen Lenny Kravitz ile yaptı. Bu evlilikten Zoe adında bir kızı oldu.

Ona sekiz yaşındayken aşık olmuştu: Film gibi aşk yolun sonuna geldi


ONLAR DA EŞLERİNE HAYRANDI
Sinema perdesinde, sahnede ya da Televizyon ekranında izlerken hoşlandığınız "tam da benim tipim" dediğiniz bir ünlüyle gerçek hayatta tanışıp birlikte olmayı hatta evlenmeyi hayal eden kaç kişi var kim bilir yeryüzünde. Kimi zaman bu durum gerçeğe dönüşüyor. Ama şunu da belirtelim birinden biri diğerine yıllarca uzaktan hayran olan çiftlerin her ikisi de aynı sektörde emek harcıyor oluyor. Yani bir başka deyişle Hollywood'da böyle "uzaktan hayran olup sonradan tanışıp evlenen" bazı çiftler var. Gelin onların "ekrandan ya da perdeden aşık olup" sonra gerçek hayata uzanan aşk öykülerine bir bakalım. Hangileri hala mutlu birlikteliklerini sürdürüyor, hangileri yollarını ayırdı, hangilerinin birlikteliği sürüyor bir hatırlayalım.

Ona sekiz yaşındayken aşık olmuştu: Film gibi aşk yolun sonuna geldi


UZAKTAN SEVİYORDU, SONRA EVLENDİ
Cash Warren kendini dünyanın en şanslı adamlarından biri olarak kabul ediyor. Bunun nedeni de Jessica Alba ile evli olması. İki çocukları olan yakında üçüncü bebeklerine kavuşacak olan çift, 2004 yılında Fantastic Four filminin setinde tanıştı. Alba başrol oyuncularından biri Warren da yapım asistanıydı. Bir ara ayrıldılar ama daha sonra hiç ayrılmamak üzere tekrar bir araya geldiler.
Son dönemde evliliklerinin bitmek üzere olduğu söylentileri çıksa da ünlü çift, üç çocuklarıyla mutlu bir evlilik sürdürüyor.

Ona sekiz yaşındayken aşık olmuştu: Film gibi aşk yolun sonuna geldi


AYNI FİLMDE ÇALIŞTILAR
Julia Roberts ile eşi Daniel Moder, güzel yıldızın Brad Pitt ile başrol oynadığı The Mexican filminin setinde tanıştı. Moder, o sıralar şöhretinin en parlak dönemini yaşayan Roberts'ın hayranlarından biriydi. Çift, 2000 yılında evlendi. Üç çocuklarıyla birlikte mutlu bir hayat sürüyor.

Ona sekiz yaşındayken aşık olmuştu: Film gibi aşk yolun sonuna geldi


ODASININ DUVARLARINDA POSTERLERİ ASILIYDI
Galler asıllı Catherine Zeta Jones, Michael Douglas'ın hayranı olduğunda henüz ilk gençlik yıllarını yaşıyordu. Eşinden 25 yaş büyük olan Douglas ise o sıralarda şöhretin zirvesindeydi. Zeta Jones'un Michael Douglas'a hayranlığı o kadar büyüktü ki genç kızlık odasının duvarları onun posterleriyle süslüydü.

Ona sekiz yaşındayken aşık olmuştu: Film gibi aşk yolun sonuna geldi


BOŞANMAK İÇİN ESKİ EŞİNE SERVET ÖDEDİ
Derken aradan yıllar geçti. Zeta- Jones da ünlü bir yıldız oldu. Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones'u ilk kez 'Zorro' filminde görüp beğendi. Fazla vakit kaybetmek istemeyen Douglas, bir davette gördüğü ZetaJones'a "Çocuklarınızın babası olabilir miyim?" diye sorunca, aşkları başladı. Douglas, kendisinden yaşça çok genç olan Zeta Jones ile evlenebilmek için eski eşi Diandra'ya servetinin neredeyse yarısını tazminat olarak ödeyerek boşandı. Çiftin iki çocuklu mutlu evliliği sürüyor.

Ona sekiz yaşındayken aşık olmuştu: Film gibi aşk yolun sonuna geldi


DİZİDE İZLEYİP BEĞENMİŞTİ
Aktör Patrick Dempsey'in eşi Jillian Fink; aktörün E.R adlı dizide oynadığı sıralarda ona hayrandı. Aktör Patrick Dempsey'in eşi Jillian Fink; aktörün E.R adlı dizide oynadığı sıralarda ona hayrandı. Kuaför olan Fink, bir gün Dempsey kendisinden saç kesimi için randevu alınca havalara uçtu. Sonunda da aktörün kalbini çaldı. Çift, 1999'da evlendi. Çift, bir dönem çatırdayan evliliklerini kurtardı yola birlikte devam ediyorlar.

Ona sekiz yaşındayken aşık olmuştu: Film gibi aşk yolun sonuna geldi


ONLARI ÖLÜM AYIRDI
John Travolta da yıllar sonra kendisine hayran olan Kelly Preston ile evlendi. Travolta karısıyla birlikte oynadıkları filmin setinde tanıştı. Preston daha 16 yaşındayken onunla evlenmeyi çoktan kafasına koymuştu. Bu rüyası, 1991 yılında gerçekleşti. Çift, 1991'de evlendi. İki çocukları oldu, ama bir tanesini genç yaşta trajik bir şekilde kaybettiler. Onun acısını, sonradan dünyaya gelen çocuklarıyla biraz olsun hafifletmeye çalıştı çift. Fakat evlilik yemininde söz verdikleri gibi "iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta" birbirlerine destek olan çifti, Preston'ın 2020'deki ölümü ayırdı.

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#Jason Momoa#Lisa Bonet#Jason Momoa Ve Lisa Bonet Ayrıldı

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