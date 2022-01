Ona sekiz yaşındayken aşık olmuştu: Film gibi aşk yolun sonuna geldi

Haberin Devamı

AYRILIK SAATİ GELDİ

Bunlar tam 16 yılın ardından yolun sonuna geldiklerini açıklayan ünlü çiftten geriye kalan "mutlu hatıralardan" biri. Aşk öyküleri, benzerine ancak filmlerde rastlanacak türden olan ünlü çift ayrılma kararı verdiklerini sosyal medyadan yaptıkları ortak bir açıklamayla duyurdu.

16 YILLIK AŞK, DÖRT YILLIK EVLİLİK

Bu "filmlere ya da romanlara layık" aşk öyküsünün kahramanları Jason Momoa ile Lisa Bonet. Aqua Man, Game of Thrones gibi yapımların "iri yarı, kaslı" ama pamuk gibi bir kalbi olan aktörü Momoa ile gencecik bir yıldızken rol aldığı The Cosby Show ile adını duyuran Lisa Bonet ayrıldı.

Haberin Devamı

'BİRBİRİMİZİ ÖZGÜR BIRAKIYORUZ'

54 yaşındaki Bonet ile 42 yaşındaki Momoa sosyal medya üzerinden yaptıkları ortak bir açıklama ile haberi duyurdu. Ünlü çift açıklamada, bir haber değeri olduğu için değil, dürüst ve birbirlerine saygılı olmak adına böyle bir açıklama yaptıklarını belirtti. Momoa ve Bonet'nin ortak açıklamasında şu sözler yer aldı: "Birbirimize olan sevgimiz sürüyor. Olmak istediğimiz kişi olmayı öğrenmek için birbirimizi özgür bırakıyoruz."

BİR KIZ VE BİR ERKEK, İKİ ÇOCUKLARI VAR

Jason Momoa ile Lisa Bonet'nin ilişkisi, 2005 yılında başladı. Çift, 2017 yılında evlendi. Bu evlilikten 14 yaşında Lola adında bir kızları ile 13 yaşında Nakoa Wolf adında bir de oğulları bulunuyor. Aralarında 12 yaş fark olmasına rağmen uzun süre boyunca Hollywood'un en mutlu çiftlerinden biri olarak anılan Momoa ve Bonet'nin bu ayrılık kararı şaşkınlık yarattı.

8 YAŞINDAYTEN TELEVİZYONDA GÖRMÜŞTÜ

Çiftin tanışma öyküsüne gelirsek... Benzerine gerçekten de ancak film ya da romanlarda rastlanabilecek bir öykü onlarınki. Jason Momoa, henüz 8 yaşında bir çocukken Lisa Bonet'yi ilk kez TV ekranında gördü ve ona aşık oldu. Ama o bunu basit bir "ünlüye aşık olma" durumu olarak görmedi.

Haberin Devamı

COSBY AİLESİ İLE TANINDI

Hatta bunu annesine de söyledi. Ekrandaki Lisa Bonet'yi annesine göstererek "O güzel kıza ulaşmak için çaba harcayacağını" söyledi. Yıllar sonra bu söylediğini hatta daha fazlasını yaptı.

BİR CAZ KULÜBÜNDE TANIŞTILAR

Momoa ile Bonet, 2005 yılında bir caz kulübünde tanıştılar. O andan sonra olaylar Momoa'nın, hayallerinden bile daha hızlı ve daha güzel gelişti. Ortak arkadaşları tarafından tanıştırılan çift, kısa süre sonra romantik bir ilişki yaşamaya başladı. 2017 yılında da evlendiler. Bu arada, Momoa ile Bonet'nin eski eşi eve kızı Zoe'nin babası Lenny Kravitz arasında iyi bir dostluk da gelişti.

Haberin Devamı

ONA HEP 'KRALİÇEM' DİYE HİTAP EDİYORDU

Özetle Jason Momoa ile bir zamanlar ekrandan tanıyıp hayran olduğu sonra da kalbini kazanıp evlendiği Lisa Bonet'nin evliliği, hiç beklenmedik bir sona ulaştı. Ama görünüşe göre çift, birbirlerine olan sevgi ve saygılarını kaybetmeden, iki iyi arkadaş olarak yollarını ayırmaya karar verdi. Yıllarca Bonet hakkında "kraliçem" diye hitap eden Momoa için de 8 yaşında bir çocukken başlayan bu hikayenin sonu geldi.





Lisa Bonat ilk evliliğini ünlü müzisyen Lenny Kravitz ile yaptı. Bu evlilikten Zoe adında bir kızı oldu.Sinema perdesinde, sahnede ya da Televizyon ekranında izlerken hoşlandığınız "tam da benim tipim" dediğiniz bir ünlüyle gerçek hayatta tanışıp birlikte olmayı hatta evlenmeyi hayal eden kaç kişi var kim bilir yeryüzünde. Kimi zaman bu durum gerçeğe dönüşüyor. Ama şunu da belirtelim birinden biri diğerine yıllarca uzaktan hayran olan çiftlerin her ikisi de aynı sektörde emek harcıyor oluyor. Yani bir başka deyişle Hollywood'da böyle "uzaktan hayran olup sonradan tanışıp evlenen" bazı çiftler var. Gelin onların "ekrandan ya da perdeden aşık olup" sonra gerçek hayata uzanan aşk öykülerine bir bakalım. Hangileri hala mutlu birlikteliklerini sürdürüyor, hangileri yollarını ayırdı, hangilerinin birlikteliği sürüyor bir hatırlayalım.Cash Warren kendini dünyanın en şanslı adamlarından biri olarak kabul ediyor. Bunun nedeni de Jessica Alba ile evli olması. İki çocukları olan yakında üçüncü bebeklerine kavuşacak olan çift, 2004 yılında Fantastic Four filminin setinde tanıştı. Alba başrol oyuncularından biri Warren da yapım asistanıydı. Bir ara ayrıldılar ama daha sonra hiç ayrılmamak üzere tekrar bir araya geldiler.Son dönemde evliliklerinin bitmek üzere olduğu söylentileri çıksa da ünlü çift, üç çocuklarıyla mutlu bir evlilik sürdürüyor.Julia Roberts ile eşi Daniel Moder, güzel yıldızın Brad Pitt ile başrol oynadığı The Mexican filminin setinde tanıştı. Moder, o sıralar şöhretinin en parlak dönemini yaşayan Roberts'ın hayranlarından biriydi. Çift, 2000 yılında evlendi. Üç çocuklarıyla birlikte mutlu bir hayat sürüyor.Galler asıllı Catherine Zeta Jones, Michael Douglas'ın hayranı olduğunda henüz ilk gençlik yıllarını yaşıyordu. Eşinden 25 yaş büyük olan Douglas ise o sıralarda şöhretin zirvesindeydi. Zeta Jones'un Michael Douglas'a hayranlığı o kadar büyüktü ki genç kızlık odasının duvarları onun posterleriyle süslüydü.Derken aradan yıllar geçti. Zeta- Jones da ünlü bir yıldız oldu. Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones'u ilk kez 'Zorro' filminde görüp beğendi. Fazla vakit kaybetmek istemeyen Douglas, bir davette gördüğü ZetaJones'a "Çocuklarınızın babası olabilir miyim?" diye sorunca, aşkları başladı. Douglas, kendisinden yaşça çok genç olan Zeta Jones ile evlenebilmek için eski eşi Diandra'ya servetinin neredeyse yarısını tazminat olarak ödeyerek boşandı. Çiftin iki çocuklu mutlu evliliği sürüyor.Aktör Patrick Dempsey'in eşi Jillian Fink; aktörün E.R adlı dizide oynadığı sıralarda ona hayrandı. Aktör Patrick Dempsey'in eşi Jillian Fink; aktörün E.R adlı dizide oynadığı sıralarda ona hayrandı. Kuaför olan Fink, bir gün Dempsey kendisinden saç kesimi için randevu alınca havalara uçtu. Sonunda da aktörün kalbini çaldı. Çift, 1999'da evlendi. Çift, bir dönem çatırdayan evliliklerini kurtardı yola birlikte devam ediyorlar.John Travolta da yıllar sonra kendisine hayran olan Kelly Preston ile evlendi. Travolta karısıyla birlikte oynadıkları filmin setinde tanıştı. Preston daha 16 yaşındayken onunla evlenmeyi çoktan kafasına koymuştu. Bu rüyası, 1991 yılında gerçekleşti. Çift, 1991'de evlendi. İki çocukları oldu, ama bir tanesini genç yaşta trajik bir şekilde kaybettiler. Onun acısını, sonradan dünyaya gelen çocuklarıyla biraz olsun hafifletmeye çalıştı çift. Fakat evlilik yemininde söz verdikleri gibi "iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta" birbirlerine destek olan çifti, Preston'ın 2020'deki ölümü ayırdı.