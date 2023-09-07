Gönül saati onun aşkında durdu: Tabii ki ben de evlenip yuva kurmak isterim

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Ama hayranlarının da dikkatini çeken bir eksiği var ünlü yıldızın. İlerleyen yaşına rağmen henüz bir aile kurmuş değil.

Elbette bütün hayatını yalnız başına geçirmedi. Sevgilileri oldu, çok konuşulan aşklar yaşadı. Hatta son beş yıldır da çok değer verdiği bir ilişkisi var.

Ama henüz evlenip - daha da ilginci Hollywood ünlülerinde sık görüldüğü gibi- evlenmeden bile bir çocuk sahibi olmadı.

Kısa süre önce oyunculuğa bir de çocuk kitabı yazarlığını ekleyince bu konu daha çok ilgi çekmeye başladı. Herkes onun neden hala baba olmadığını sorgular oldu.

Aslına bakılırsa bu sadece onun tercihi ama yine de insan ünlü olunca böyle özel hayatına ilişkin ayrıntılar da merak uyandırıyor.

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YEĞENLERİNDEN ESİNLENİP ÇOCUK KİTABI YAZDI

Bu sözünü ettiğimiz ünlü yıldız Jake Gyllenhaal'ın ta kendisi... Bir zamanlar yani Amal Clooney ile tanışıncaya kadar George Cloonely'in taşıdığı "müzmin bekar" unvanını meslektaşı Leonardo DiCaprio ile paylaşan Gyllenhaal, kendisinin de evlenip bir aile kurmayı elbette istediğini söyledi.

Geçtiğimiz 5 Eylül'de piyasaya çıkan Aunts and Uncles (Teyzeler ve Dayılar- Halalar ve Amcalar) adlı kitabında kız kardeşi Maggie Gyllenhaal ve Peter Sarsgaard'ın çocuklarından yani yeğenlerinden ilham aldığını söyledi Gyllenhaal.

Hemen hatırlatalım kendisi de bir yönetmen ve oyuncu olan Maggie'nin meslektaşı Peter Sarsgaard ile ilişkisinden 16 yaşında Ramona ve 11 yaşında Gloria adında iki tane çocuğu bulunuyor. Bu iki yeğeni de söylediğine göre Jake Gyllenhaal'ın kitabına ilham verdi.

People dergisine konuşan Jake Gyllenhaal, hayatındaki en önemli şeyin bu yeğenleriyle iletişimi olduğunu söyledi. Ardından da "Bir ailem olsun isterim. Özellikle de bu aile, kardeşimin ailesi gibi olursa bundan gurur duyarım" diye sözlerini sürdürdü.

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BU İLİŞKİYE ÇOK DEĞER VERİYOR

Bu arada 42 yaşındaki Jake Gyllenhaal, Fransız model Jeanne Cadieu ile çok değer verdiği bir ilişki yaşıyor.

Söylediğine göre Cadieu ile ilişkisi ilk günlerden bu yana büyük bir gelişme kaydetti. Çok değer verdiği bu ilişkisini de gözler önünde yaşamak istemiyor Gyllenhaal "Her şey birlikte büyümek, ilerlemek ve birbirine açık olmakla ilgili. "

Gyllenhaal ile Cadieu, ilişkilerini öylesine gözlerden uzak tutuyorlar ki onları etkinliklerde bile yan yana görmek çok kolay değil. Aşkları başladıktan sonra birlikte kırmızı halıya çıkmak için de tam üç yıl geçmesini beklediler.

Gyllenhaal bu konuda da şunları söyledi: " Bir süredir bir ilişkim olduğu bir sır değil. Ve bu harika bir ilişki. Ama biz ilişkimizi gizli tutuyoruz. Özel hayatımız ikimiz için de bize özel. Sadece kendi hayatımızı yaşıyoruz. İnsanların bununla ilgilenmesinden hoşlanıyorum. Ama aynı zamanda bu bizim hayatımız ve öyle kalmalı."

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Gyllenhaal 2018 yılından bu yana Fransız model Jeanne Cadieu ile flört ediyor. Çift ilişkilerini meraklı gözlerden uzakta yaşıyor.





ÇOK KONUŞULAN İLİŞKİLER YAŞADI

Jake Gyllenhaal'ın gönül defterine bugüne kadar birçok ünlü yıldızın ismi yazıldı. Bunlardan biri Kirsten Dunst oldu. İkili, 2002 yılından 2004 yılına kadar flört etti.

Gyllenhaal, 2000'lerin ilk yarısında Natalie Portman ile de bir dargın bir barışık bir ilişki yaşadı. Ama sonra arkadaş kalmaya karar verdiler.

Gyllenhaal, 2009 yılında Reese Witherspoon ile bir gönül macerası yaşadı. Üç yıllık bu ilişki mahkemede bitince Gyllenhaal da kalbinin kırıldığını söyledi.

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2010 yılına gelindiğinde ise Gyllenhaal, ünlü şarkıcı Taylor Swift ile sevgili oldu. Fakat ilişkinin yürümediğini fark edip bunu Swift'e söyleyince araları bozuldu. Yakın kaynakların söylediğine göre Taylor Swift, bu durumdan çok derin bir üzüntü duydu.

Gyllenhaal, Minka Kelly, Alyssa Miller gibi ünlülerle de kısa ilişkiler yaşadı.

Ama görünüşe göre "gönül saati" Fransız model Je anne Cadieu'da durdu. Onunla ilişkisi 2018 yılında başladı ve hala sürüyor. Jake Gyllenhaal sevgilisi hakkında "Onu çok seviyorum. Çok iyi bir insan" şeklinde övgü dolu sözler sarf etti.

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Gyllenhaal kardeşlerin ikisi de sinema dünyasında kariyer yaptı.

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