İşte 48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ni kazananlar

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Bu ödülle yıldızları daha da parlayacak
Demet Özdemir, ‘yıldızı parlayanlar’ kategorisinde ödül kazanan Su Burcu Yazgı Coşkun, Nilsu Berfin Aktaş, Özgü Kaya ve Taro Emir Tekin’i sahneye davet ederken “Bu ödülle beraber yıldızları daha da parlayacak” dedi. Nilsu Berfin Aktaş, konuşmasıyla duygulandırdı: “Hani telefonumuzun hatırlatıcıları vardır ya, 4-5 yıl önce kendime bir not bırakmışım. Demişim ki, ‘İyi misin, hedeflerine ulaşabildin mi, en önemlisi ailene çok iyi bakabiliyor musun...’ Ve şimdi ben 5 yıl önceki bana seslenmek istiyorum: ‘Ben çok iyiyim, hedeflerime ulaşmak için her gün çok çalışıyorum. Ve en önemlisi aileme çok iyi bakabiliyorum.’
Anne neredesin
Yıldızı parlayanlar ödülüne sahip olan ilk erkek oyuncu Taro Emir Tekin, “Öncelikle bu ödülü bana layık gören Pantene ve Hürriyet ailesine, başta Fatih Aksoy olmak üzere Med Yapım’a, tüm çalışma arkadaşlarıma ve canım ID İletişim ekibine sonsuz teşekkürler” dedi. Tekin, aynı gecede ödül alan annesi Şevval Sam’a seslendi: “Anne neredesin? Anne, baba, anneanne... Sizi çok seviyorum.”
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU: EZGİ MOLA
Cem büyük aşkımdı
Ödülü almak için sahneye çıkan Ezgi Mola ile Yasemin Sakallıoğlu arasında komik bir diyalog yaşadı.
Mola ödül alamadığı için isyan eden ünlü komedyene, “Yaseminciğim ödülü istersen sana seve seve verebilirim” dedi. Mola’nın bu sözlerine Sakallıoğlu, “Gerçekten verir misin, altın o, ailem çok mutlu olur” diye karşılık verdi.
Cem Yılmaz’ın yazıp yönettiği “Erşan Kuneri” dizisindeki rolüyle ödüle layık görülen Ezgi Mola, ünlü komedyene olan hayranlığını dile getirdi:
“Bu ödülün benim için kıymeti başka. Ortaokul ve lise yıllarımda hayatıma girmiş bunu herkes çok iyi bilir ki, ben çok büyük bir Cem Yılmaz fanıydım. Kendisi büyük aşkımdı.
Onu hep hayranlıkla izledim. ‘Acaba bir gün olur mu?’ dedim. Cem Yılmaz’ın yazdığı, yapımcısı olduğu ve başrolünde yer aldığı diziyle bu ödülü alıyorum. Bu benim için büyük bir gurur. Cem’e çok teşekkür ederim.”
Ezgi Mola, devamında yaptığı konuşmayla uzun süre alkışlandı:
“Mahsa Amini olaylarından sonra İran’dan güzel bir haber geldi. Ahlak polisi kavramının kaldırıldığı, artık olmayacağı söylendi. Ben de buradan onların yanında olduğumuzu söylemek istiyorum. Aynı zamanda ülkemizde her gün yaşanan kadın cinayetlerinin son bulması için yasalarımızda yapılacak güzellikleri sabırsızlıkla görmek, duymak istiyorum. Bu güzel haberlerin hepsinin bizim ülkemizde de yaşanmasını istiyorum. Tüm milletvekillerinin aynı yerde kalben durup kadınlarımız için de, çocuklarımız için de, tüm canlılarımız için aslında, eşit yaşam haklarına sahip olduğumuzla ilgili bir yasa çıkarmalarını istiyorum. Bu zor günlerde hepimizin daha çok gülmeye hakkı var. Hepimiz çok kıymetliyiz. Neye inandığınız umurumda değil, birbirimizi sevmeye ihtiyacımız var. Hepinizi çok seviyorum.”
EN İYİ KADIN OYUNCU: PINAR DENİZ
Kaan yolumu aydınlattın
‘En iyi kadın oyuncu’ ödülü bu yıl Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi “Yargı”nın yıldızı Pınar Deniz’in oldu. Oyuncu, ödülünü ünlü televizyoncu Faruk Bayhan’ın elinden aldı.
Canım ‘Yargı’ ekibim siz olmasaydınız, ben çok zorlanırdım. Çünkü bazen bazı sahnelerin ağırlığında boğulacakmışım gibi hissediyordum. Sevgili partnerim Kaan (Urgancıoğlu), yolumu aydınlattın.”
EN İYİ ERKEK OYUNCU: KAAN URGANCIOĞLU
Bu ödülü adaleti savunan tüm ‘Ilgaz Kaya’lara ithaf ediyorum
Kaan Urgancıoğlu, “Yargı”daki performansıyla ‘en iyi erkek oyuncu’ ödülüne layık görüldü. Ünlü oyuncu, konuşmasında şunları söyledi:
EN İYİ SENARİST: SEMA ERGENEKON
İnsan en çok kendine inanmalı
Yargı dizisiyle kazandığı ödülü usta oyuncu Nevra Serezli’nin elinden alan Sema Ergenekon şöyle konuştu:
EN İYİ DİZİ: YARGI
Bir dokunuşla hayatımız değişti
Pazar akşamlarına damga vuran “Yargı” ekibi, yapımcı Kerem Çatay’la birlikte ödül için hep birlikte sahneye çıktı. Ödülü ekip adına Faruk Bayhan’ın elinden alan Kerem Çatay şöyle konuştu:
EN İYİ YÖNETMEN: ALİ BİLGİN
Evet, çok şanslıyım
Yargı dizisiyle ‘en iyi yönetmen’ seçilen Ali Bilgin’in ödülünü Nevra Serezli takdim etti. Bilgin konuşmasında şöyle dedi:
EN İYİ ERKEK ŞARKICI: EDİS
Anneme ithaf ediyorum
Ödülünü Ersay Üner’in elinden alan Edis, konuşmasına sanatçıya teşekkür ederek başladı.
EN İYİ KADIN ŞARKICI: ZEYNEP BASTIK
En büyük teşekkür Tolga’ya
Ödülünü Bengü’nün takdim ettiği Zeynep Bastık, duygularını şu sözlerle dile getirdi:
EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ŞARKICI: KÖFN
YILIN ŞARKISI: Bİ TEK BEN ANLARIM (KÖFN)
Türkçe popu güzel yerden yakaladık
İzzet Öz, KÖFN’ün iki kategoride kazandığı ödülleri açıkladı. KÖFN üyeleri, “Bize oy veren bütün dinleyicilerimize teşekkürler. Çok zor ve uzun bir yoldu. Beklemek, sabretmek en zoruydu. Türkçe popu güzel bir yerinden yakaladığımız için çok gururluyuz. Teşekkürler” dedi.
EN İYİ SPOR PROGRAMI: YÜZDE YÜZ FUTBOL
Acun ‘İstanbul’da yokum’ demişti
Acun Ilıcalı, kazananları şöyle açıkladı: “Altın Kelebek’te ilk defa ödül vereceğim. En iyi spor programı ödülü; Rıdvan Dilmen ve Murat Kosova.” Rıdvan Dilmen şöyle konuştu: “Acun da sürpriz yaptı, ‘İstanbul’da yokum’ dedi. Önümüzdeki yıl tekrar burada olmak için yine çalışacağız.”
BAŞARI ÖDÜLÜ: ŞARKILAR BİZİ SÖYLER (POLAT YAĞCI)
Kızıma armağan ediyorum
Kanal D’nin sevilen programı “Şarkılar Bizi Söyler”e verilen ödülü almak için sahneye çıkan yapımcı Polat Yağcı’nın ismini, Şansal Büyüka anons etti.
EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMI : MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
EN İYİ KADIN SUNUCU : MÜGE ANLI
Şansal Büyüka, “Zirveye uzun yıllardır ambargo koyan bir isim geliyor” diyerek Müge Anlı’yı anons etti. Anlı, şunları söyledi:
EN İYİ ÇOCUK OYUNCU: AZRA AKSU
Sokak hayvanlarına hiç zarar vermeyelim
Bir Küçük Gün Işığı dizisindeki rolüyle ödülü kucaklayan Azra Aksu’yu sahneye Begüm Birgören davet etti. Aksu, “Canım annem ve babam sizi çok seviyorum. Lütfen sokak hayvanlarımıza zarar vermeyelim” dedi.
EN İYİ MÜZİK GRUBU: DEDUBLÜMAN
Dedublüman kim ve ciğerimizden ne istiyor?
İzzet Öz, Dedublüman’ı sahneye “Benim ne kadar grup sevdiğimi artık herkes biliyor” diyerek çağırdı.
EN İYİ INFLUENCER – YOUTUBER: CEYDA KASABALI&FIRAT ALBAYRAM
Sana ithaf edecektim ama...
Noluya Ya adlı YouTube kanalıyla ödül kazanan Ceyda Kasabalı-Fırat Albayram çiftinin ödülünü komedyen Yasemin Sakallıoğlu takdim etti.
EN İYİ ERKEK SUNUCU: KENAN İMİRZALIOĞLU
Teşekkürlerini getirdik
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla ödülü kazanan Kenan İmirzalıoğlu geceye katılamadı. Onun adına ödülü Şebnem Dönmez’in elinden alan yapımcı Mehmet Çam, “Kenan Bey, yoğun programı nedeniyle aranızda olamadı. Kendisinin teşekkürlerini getirdik” dedi.
EN İYİ DİJİTAL İÇERİK: KONUŞANLAR
Bütün ‘Konuşanlar’a teşekkürler
Hasan Can Kaya’ya ödülünü Saba Tümer takdim etti. Kaya, konuşmasında şöyle dedi:
EN İYİ HALK MÜZİĞİ ERKEK ŞARKICI: RESUL DİNDAR
Evde de bir kelebeğim var
Törene katılamayan Resul Dindar, videolu mesajında şöyle dedi:
YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ: EMEL SAYIN
Halkımızın gönlünden kopup geliyor
Cem Davran, bu kategoride kazanan ismi “Mavi Boncuk” şarkısını salona söyleterek açıkladı. 19’uncu Altın Kelebek’ini alan Emel Sayın, geceye yolladığı videolu mesajında şunları söyledi:
EN İYİ MAGAZİN PROGRAMI: MÜGE VE GÜLŞEN’LE 2. SAYFA
5’inci Kelebek
Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel ödüllerini Magazin Konseyi yazarları Ömür Gedik, Savaş Özbey ve Orkun Ün’ün elinden aldı.
EN İYİ RAP’Çİ: SEFO
Heyecanı kaybetmeyelim
Bengü, ödülü “Bu kategoride seçim yapmak çok zordu” diyerek açıkladı. Sefo, konuşmasında şunları söyledi:
EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU: İLAYDA ALİŞAN
Beni izlemeye devam et anne
Kanal D’de yayınlanan “Seversin” dizisindeki performansıyla ödül kazanan İlayda Alişan, ödülünü Büşra Pekin’in elinden aldı.
EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ: AŞK MANTIK İNTİKAM
Tüm ekip adına
Bu kategoride kazananı Büşra Pekin açıkladı. “Aşk Mantık İntikam”ın ödülünü alan yapımcı Yağmur Ünal, mutluluğunu şu sözlerle ifade etti:
EN İYİ YARIŞMA: MASTERCHEF
Yemek, hayatımız
MasterChef’in kazandığı ödülü ünlü şef Fatih Tutak açıkladı. Danilo Zanna, “Kalbe giden yol mideden geçiyor mu? Geçiyor. Bizim için sadece bir program değil bu. Hayattan bir parça. Yemek, hayatımız” dedi.
EN İYİ DİZİ ÇİFTİ: SU BURCU YAZGI COŞKUN&ONUR SEYİT YARAN
Peri masalı kelebeksiz düşünülemezdi
Kardeşlerim dizisiyle beğeni toplayan Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran’a ödüllerini Saba Tümer verdi.
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ: GİBİ
Feyyaz Yiğit, rol arkadaşları Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan da söz verip izleyiciye ‘İyi akşamlar’ dedirtti.
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU: FEYYAZ YİĞİT
Tam şurada bir gevşeme oldu
Gibi dizisindeki performansıyla ödül alan Feyyaz Yiğit yaşadığı heyecanı esprili bir şekilde dile getirdi: “Son ana kadar çok heyecanlıydım. Tam şurada bir gevşeme geldi. Acaba bir şey oldu mu diye de kontrol edemedim, çok hızlı geldik buraya. Çok teşekkür ediyorum. Eşime, anneme, babama, oyuncu arkadaşlarıma...”
EN İYİ ARABESK FANTEZİ MÜZİK KADIN ŞARKICI: EBRU YAŞAR
Dejavu yaşıyorum
Ebru Yaşar, ödülünü Coşkun Sabah’tan aldı. Ebru Yaşar da teşekkür konuşmasında şunları söyledi:
EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU: BURAK YÖRÜK
Gurur duydum
Seversin’in diğer yıldızı Burak Yörük de gecede ödüle layık görüldü. Altın Kelebek’ini Büşra Pekin’in takdim ettiği oyuncu, şöyle dedi:
EN İYİ HALK MÜZİĞİ KADIN ŞARKICI: ŞEVVAL SAM
Bu kez daha anlamlı
Şevval Sam’ın ödülünü Bengü takdim etti. Şevval Sam, şöyle konuştu:
EN İYİ ARABESK FANTEZİ MÜZİK ERKEK ŞARKICI: BİLAL SONSES
Altın Kelebek’ini Coşkun Sabah’ın elinden alan Bilal Sonses, “Bu ödülü almamı sağlayan dinleyicilerime teşekkürler. Tüm aileme teşekkür ederim. Yapımcım Samsun Demir ve tüm ekibime de” dedi.
EN İYİ İNTERNET DİZİSİ: DÜNYAYLA BENİM ARAMDA
Kısa sürede şahane bir iş çıkardık
Bu kategoride kazanan diziyi usta oyuncu Nevra Serezli açıkladı. Dizi ekibiyle birlikte sahneye çıkan yapımcı Asena Bülbüloğlu, “İnsanın sevdiği dizisiyle ödül alması en güzel şey. Hayalimize ortak olan tüm seyircilerimize ve jürilere teşekkür ediyorum. Diziyi yaparken çok eğledik, birbirimize inandık, omuz omuza çalıştık. Kısa sürede şahane bir iş çıkardık. İmzası olan herkese teşekkür ederim” diye konuştu.
AZERBAYCAN’IN PARLAYAN YILDIZI: NAZRYN, TURANA HUSEYNLİ, AYAZ BABAYEV
Bu kategoride ödülleri, 2017 yılında aynı kategoride ödül alan Röya takdim etti. Turana Huseynli yaptığı konuşmada “Bu sahnede olmak çok özel” dedi ve ekledi: “Ben bu ödülü güçlü ve gücüne güvenen bütün Azerbaycan kadınları adına almak istiyorum.” Nazryn, “12-13 yaşlarındayken bir dizi vardı; Sihirli Annem. Orada oynayan Dudu Peri’yi canlı olarak görmek istiyordum. Aramızda olan Nevra Serezli’yi canlı canlı gördüğüm için çok sevindim. Azerbaycan’ımı burada temsil etmek beni çok sevindiriyor” dedi. Ayaz Babayev de şöyle konuştu: “Altın Kelebek benim için ‘yüz’ ise, bu ödülü Röya’dan almak benim için ‘bin’dir. Röya Hanım beni takdim ettiğinde buraya gelmek saniyelerimi aldı ama buralara gelip çıkmamın uzun bir hikâyesi ve eziyeti var. İnsan eğer öz gücüne güvenirse ve sevdiği işi yaparsa, mutlak şekilde Allah onun ışığını parıldatır.”
İŞTE ÖDÜLLER
◊ Pantene Yıldızı Parlayanlar: Nilsu Berfin Aktaş, Özgü Kaya, Su Burcu Yazgı Coşkun, Taro Emir Tekin
◊ Kadın oyuncu: Pınar Deniz (Yargı)-KANAL D
◊ Erkek oyuncu: Kaan Urgancıoğlu (Yargı) - KANAL D
◊ Dizi: Yargı - KANAL D
◊ Komedi dizisi kadın oyuncu: Ezgi Mola (Erşan Kuneri) - NETFLIX
◊ Komedi dizisi erkek oyuncu: Feyyaz Yiğit (Gibi) - EXXEN
◊ Komedi dizisi: Gibi - EXXEN
◊ Gündüz kuşağı programı: Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV
◊ Kadın sunucu: Müge Anlı - ATV
◊ Erkek sunucu: Kenan İmirzalıoğlu (Kim Milyoner Olmak İster) - ATV
◊ Yaşam boyu başarı ödülü: Emel Sayın
◊ Erkek şarkıcı: Edis
◊ Kadın şarkıcı: Zeynep Bastık
◊ Arabesk fantezi müzik kadın şarkıcı: Ebru Yaşar
◊ Arabesk fantezi müzik erkek şarkıcı: Bilal Sonses
◊ Çocuk oyuncu: Azra Aksu (Bir Küçük Gün Işığı) - ATV
◊ İnternet dizisi: Dünyayla Benim Aramda - DISNEY PLUS
◊ Yönetmen: Ali Bilgin (Yargı)-KANAL D
◊ Senarist: Sema Ergenekon (Yargı) - KANAL D
◊ Influencer-YouTuber: Ceyda Kasabalı-Fırat Albayram (Noluyo Ya)
◊ Dijital içerik: Konuşanlar (Hasan Can Kaya) - EXXEN
◊ Dizi çifti: Su Burcu Yazgı Coşkun&Onur Seyit Yaran (Kardeşlerim) - ATV
◊ Yarışma: MasterChef - TV8
◊ Magazin programı: Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa - TV8
◊ Başarı ödülü: Şarkılar Bizi Söyler (Polat Yağcı) - KANAL D
◊ Romantik komedi dizisi: Aşk Mantık İntikam - FOX
◊ Romantik komedi dizisi kadın oyuncu: İlayda Alişan (Seversin) - KANAL D
◊ Romantik komedi dizisi erkek oyuncu: Burak Yörük (Seversin) - KANAL D
◊ Halk müziği kadın şarkıcı: Şevval Sam
◊ Halk müziği erkek şarkıcı: Resul Dindar
◊ Rap’çi: Sefo
◊ Spor programı: Yüzde Yüz Futbol
◊ Çıkış yapan şarkıcı: KÖFN
◊ Yılın şarkısı: Bi Tek Ben Anlarım (KÖFN)
◊ Müzik grubu: Dedublüman
◊ Azerbaycan’ın parlayan yıldızı: Nazryn, Turana Huseynli, Ayaz Babayev