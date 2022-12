İşte 48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ni kazananlar

Haberin Devamı

Bu ödülle yıldızları daha da parlayacak

Demet Özdemir, ‘yıldızı parlayanlar’ kategorisinde ödül kazanan Su Burcu Yazgı Coşkun, Nilsu Berfin Aktaş, Özgü Kaya ve Taro Emir Tekin’i sahneye davet ederken “Bu ödülle beraber yıldızları daha da parlayacak” dedi. Nilsu Berfin Aktaş, konuşmasıyla duygulandırdı: “Hani telefonumuzun hatırlatıcıları vardır ya, 4-5 yıl önce kendime bir not bırakmışım. Demişim ki, ‘İyi misin, hedeflerine ulaşabildin mi, en önemlisi ailene çok iyi bakabiliyor musun...’ Ve şimdi ben 5 yıl önceki bana seslenmek istiyorum: ‘Ben çok iyiyim, hedeflerime ulaşmak için her gün çok çalışıyorum. Ve en önemlisi aileme çok iyi bakabiliyorum.’

Taro Emir Tekin

Anne neredesin

Yıldızı parlayanlar ödülüne sahip olan ilk erkek oyuncu Taro Emir Tekin, “Öncelikle bu ödülü bana layık gören Pantene ve Hürriyet ailesine, başta Fatih Aksoy olmak üzere Med Yapım’a, tüm çalışma arkadaşlarıma ve canım ID İletişim ekibine sonsuz teşekkürler” dedi. Tekin, aynı gecede ödül alan annesi Şevval Sam’a seslendi: “Anne neredesin? Anne, baba, anneanne... Sizi çok seviyorum.”

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU: EZGİ MOLA

Cem büyük aşkımdı

Ödülü almak için sahneye çıkan Ezgi Mola ile Yasemin Sakallıoğlu arasında komik bir diyalog yaşadı.

Mola ödül alamadığı için isyan eden ünlü komedyene, “Yaseminciğim ödülü istersen sana seve seve verebilirim” dedi. Mola’nın bu sözlerine Sakallıoğlu, “Gerçekten verir misin, altın o, ailem çok mutlu olur” diye karşılık verdi.

Cem Yılmaz’ın yazıp yönettiği “Erşan Kuneri” dizisindeki rolüyle ödüle layık görülen Ezgi Mola, ünlü komedyene olan hayranlığını dile getirdi:

“Bu ödülün benim için kıymeti başka. Ortaokul ve lise yıllarımda hayatıma girmiş bunu herkes çok iyi bilir ki, ben çok büyük bir Cem Yılmaz fanıydım. Kendisi büyük aşkımdı.

Onu hep hayranlıkla izledim. ‘Acaba bir gün olur mu?’ dedim. Cem Yılmaz’ın yazdığı, yapımcısı olduğu ve başrolünde yer aldığı diziyle bu ödülü alıyorum. Bu benim için büyük bir gurur. Cem’e çok teşekkür ederim.” HEPİMİZ ÇOK KIYMETLİYİZ

Ezgi Mola, devamında yaptığı konuşmayla uzun süre alkışlandı:

“Mahsa Amini olaylarından sonra İran’dan güzel bir haber geldi. Ahlak polisi kavramının kaldırıldığı, artık olmayacağı söylendi. Ben de buradan onların yanında olduğumuzu söylemek istiyorum. Aynı zamanda ülkemizde her gün yaşanan kadın cinayetlerinin son bulması için yasalarımızda yapılacak güzellikleri sabırsızlıkla görmek, duymak istiyorum. Bu güzel haberlerin hepsinin bizim ülkemizde de yaşanmasını istiyorum. Tüm milletvekillerinin aynı yerde kalben durup kadınlarımız için de, çocuklarımız için de, tüm canlılarımız için aslında, eşit yaşam haklarına sahip olduğumuzla ilgili bir yasa çıkarmalarını istiyorum. Bu zor günlerde hepimizin daha çok gülmeye hakkı var. Hepimiz çok kıymetliyiz. Neye inandığınız umurumda değil, birbirimizi sevmeye ihtiyacımız var. Hepinizi çok seviyorum.”

EN İYİ KADIN OYUNCU: PINAR DENİZ

Kaan yolumu aydınlattın

‘En iyi kadın oyuncu’ ödülü bu yıl Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi “Yargı”nın yıldızı Pınar Deniz’in oldu. Oyuncu, ödülünü ünlü televizyoncu Faruk Bayhan’ın elinden aldı.



Pınar Deniz konuşmasında şunları söyledi: “Çocuk Pınar’ın hayalini gerçekleştirdiniz. Çocukken yansıtabildiğim tek duygu, öfkeydi. Sonra bir film izledim. Filmde para yüzünden çocukları katlediyorlardı. Ve ben bundan çok etkilendim. Arkadaşıma şunları söyledim: ‘Benim bu dünyayı kurtarmam lazım.’ Tam olarak bu duygu beni oyuncu yaptı...

Canım ‘Yargı’ ekibim siz olmasaydınız, ben çok zorlanırdım. Çünkü bazen bazı sahnelerin ağırlığında boğulacakmışım gibi hissediyordum. Sevgili partnerim Kaan (Urgancıoğlu), yolumu aydınlattın.”

EN İYİ ERKEK OYUNCU: KAAN URGANCIOĞLU

Bu ödülü adaleti savunan tüm ‘Ilgaz Kaya’lara ithaf ediyorum

Kaan Urgancıoğlu, “Yargı”daki performansıyla ‘en iyi erkek oyuncu’ ödülüne layık görüldü. Ünlü oyuncu, konuşmasında şunları söyledi:



“Dedem 3 yaşındayken ‘Bu çocuk artist olur’ demiş, haklı çıktı ama göremedi. Bayağıdır da artistlik yapıyorum. Ama şunu anladım; iyi bir hikâyenin içinde olmadığında hiçbir önemi yok. Bu ödülü de yargı sisteminde çalışan, yargı mensubu, adaleti savunan tüm ‘Ilgaz Kaya’lara ithaf ediyorum.”

EN İYİ SENARİST: SEMA ERGENEKON

İnsan en çok kendine inanmalı

Yargı dizisiyle kazandığı ödülü usta oyuncu Nevra Serezli’nin elinden alan Sema Ergenekon şöyle konuştu:



“2014 yılında ‘Karadayı’ ile yine bu sahnede ‘en iyi senaryo’ ödülünü alırken meme kanseri tedavimin ikinci kürünü yeni almıştım. Buruk bir sevinç, daha çok korku ve endişe vardı. Kafamda da saç yoktu, peruğumla çıkmıştım. Şimdi yeniden karşınızdayım. İnsan bir şeye inandığı ve tutunduğu sürece var. En çok da kendine inandığı sürece. Şu an bu hastalıkla mücadele eden tüm kadınlara şunu söylemek istiyorum; geçiyor, geçecek. ‘Yargı’nın her hafta ekrana gelmesini sağlayan tüm emekçilere teşekkür ederim.”

EN İYİ DİZİ: YARGI

Bir dokunuşla hayatımız değişti

Pazar akşamlarına damga vuran “Yargı” ekibi, yapımcı Kerem Çatay’la birlikte ödül için hep birlikte sahneye çıktı. Ödülü ekip adına Faruk Bayhan’ın elinden alan Kerem Çatay şöyle konuştu:



“Önce bunu yazdığı için Sema’ya (Ergenekon) teşekkür ediyorum, çünkü bir gün gelip bir dokunuşla bir anda hayatımızı değiştirdi. Ali’ye (Bilgin), sabrı için Pınar ve Kaan’a, daha sonra bu sahnede olan herkese teşekkür ediyorum.”

EN İYİ YÖNETMEN: ALİ BİLGİN

Evet, çok şanslıyım

Yargı dizisiyle ‘en iyi yönetmen’ seçilen Ali Bilgin’in ödülünü Nevra Serezli takdim etti. Bilgin konuşmasında şöyle dedi:



“Bu ödülü 2015’te ‘Medcezir’ dizisiyle almıştım. Koridorda bir meslektaşım ‘Çok şanslısın’ demişti. Ve ben bayağı takılmıştım bu lafa. Zamanla bunu aştım. Evet, çok şanslıyım, çok iyi bir ailem var. Çok iyi bir ekiple çalışıyorum, övgüler yetmez. Herkese teşekkür ediyorum.”

EN İYİ ERKEK ŞARKICI: EDİS

Anneme ithaf ediyorum

Ödülünü Ersay Üner’in elinden alan Edis, konuşmasına sanatçıya teşekkür ederek başladı.



Edis, “Ödüller kendini daha değerli hissetmeni sağlıyor. Annemin dün doğum günüydü. Kolay bir sene atlatmadı. Şu an Paris’te tatile çıkacak kadar mutlu. Bu ödülü de anneme ithaf ediyorum.”

EN İYİ KADIN ŞARKICI: ZEYNEP BASTIK

En büyük teşekkür Tolga’ya

Ödülünü Bengü’nün takdim ettiği Zeynep Bastık, duygularını şu sözlerle dile getirdi:



“Yıllarca saç fırçasına yaptığım konuşmayı şu an burada yapıyor olmak inanılmaz. En büyük teşekkürü de Tolga Akış’a etmek istiyorum. Kariyerimin başından beri bu yolculukta harcadığı tüm mesai için. Birlikte gerçekleştireceğimiz hayaller için heyecanlıyım.”

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ŞARKICI: KÖFN

YILIN ŞARKISI: Bİ TEK BEN ANLARIM (KÖFN)

Türkçe popu güzel yerden yakaladık



İzzet Öz, KÖFN’ün iki kategoride kazandığı ödülleri açıkladı. KÖFN üyeleri, “Bize oy veren bütün dinleyicilerimize teşekkürler. Çok zor ve uzun bir yoldu. Beklemek, sabretmek en zoruydu. Türkçe popu güzel bir yerinden yakaladığımız için çok gururluyuz. Teşekkürler” dedi.

EN İYİ SPOR PROGRAMI: YÜZDE YÜZ FUTBOL

Acun ‘İstanbul’da yokum’ demişti



Acun Ilıcalı, kazananları şöyle açıkladı: “Altın Kelebek’te ilk defa ödül vereceğim. En iyi spor programı ödülü; Rıdvan Dilmen ve Murat Kosova.” Rıdvan Dilmen şöyle konuştu: “Acun da sürpriz yaptı, ‘İstanbul’da yokum’ dedi. Önümüzdeki yıl tekrar burada olmak için yine çalışacağız.”

BAŞARI ÖDÜLÜ: ŞARKILAR BİZİ SÖYLER (POLAT YAĞCI)

Kızıma armağan ediyorum

Kanal D’nin sevilen programı “Şarkılar Bizi Söyler”e verilen ödülü almak için sahneye çıkan yapımcı Polat Yağcı’nın ismini, Şansal Büyüka anons etti.



Polat, “Bu ödül benim için farklı bir heyecan. Kanal D ailesine ve müziğe değer veren tüm sanatçı dostlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMI : MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

EN İYİ KADIN SUNUCU : MÜGE ANLI

Şansal Büyüka, “Zirveye uzun yıllardır ambargo koyan bir isim geliyor” diyerek Müge Anlı’yı anons etti. Anlı, şunları söyledi:



“Geçen yılki kadar heyecanlı değilim. Hiçbir konuşma hazırlamadım. Ekip arkadaşlarımı seviyorum. Seneye de görüşebilmek dileğiyle.”

EN İYİ ÇOCUK OYUNCU: AZRA AKSU

Sokak hayvanlarına hiç zarar vermeyelim



Bir Küçük Gün Işığı dizisindeki rolüyle ödülü kucaklayan Azra Aksu’yu sahneye Begüm Birgören davet etti. Aksu, “Canım annem ve babam sizi çok seviyorum. Lütfen sokak hayvanlarımıza zarar vermeyelim” dedi.

EN İYİ MÜZİK GRUBU: DEDUBLÜMAN

Dedublüman kim ve ciğerimizden ne istiyor?

İzzet Öz, Dedublüman’ı sahneye “Benim ne kadar grup sevdiğimi artık herkes biliyor” diyerek çağırdı.



Grup üyeleri, “Umuyoruz bu kıymetli ödüle layık oluruz. Bugün hayallerimizi yaşıyoruz. Müzikseverler bizi ‘Dedublüman kim ve ciğerimizden ne istiyor’ şeklindeki tweet’lerden tanıdı. Bu çok özel ve güzel bir şey” dedi.

EN İYİ INFLUENCER – YOUTUBER: CEYDA KASABALI&FIRAT ALBAYRAM

Sana ithaf edecektim ama...

Noluya Ya adlı YouTube kanalıyla ödül kazanan Ceyda Kasabalı-Fırat Albayram çiftinin ödülünü komedyen Yasemin Sakallıoğlu takdim etti.



Fırat Albayram eşine “Ben bu ödülü sana ithaf edecektim ama sen de aldın” dedi.

EN İYİ ERKEK SUNUCU: KENAN İMİRZALIOĞLU

Teşekkürlerini getirdik



Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla ödülü kazanan Kenan İmirzalıoğlu geceye katılamadı. Onun adına ödülü Şebnem Dönmez’in elinden alan yapımcı Mehmet Çam, “Kenan Bey, yoğun programı nedeniyle aranızda olamadı. Kendisinin teşekkürlerini getirdik” dedi.

EN İYİ DİJİTAL İÇERİK: KONUŞANLAR

Bütün ‘Konuşanlar’a teşekkürler

Hasan Can Kaya’ya ödülünü Saba Tümer takdim etti. Kaya, konuşmasında şöyle dedi:



“İki sene üst üste bize bu ödülü layık gören seyircimize ve jüriye teşekkür ediyorum. Bütün bu negatif atmosfere rağmen kendi iç enerjisini koruyabilen bütün ‘Konuşanlar’a da teşekkür etmek istiyorum.”

EN İYİ HALK MÜZİĞİ ERKEK ŞARKICI: RESUL DİNDAR

Evde de bir kelebeğim var

Törene katılamayan Resul Dindar, videolu mesajında şöyle dedi:



“Bir konser programı dolayısıyla şu an orada değilim. Bu benim ilk Altın Kelebek’im. Aslında evde bir kelebeğim var benim; kızım. Bu da sizin bana verdiğiniz Kelebek.”

YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ: EMEL SAYIN

Halkımızın gönlünden kopup geliyor

Cem Davran, bu kategoride kazanan ismi “Mavi Boncuk” şarkısını salona söyleterek açıkladı. 19’uncu Altın Kelebek’ini alan Emel Sayın, geceye yolladığı videolu mesajında şunları söyledi:



“Yaşam boyu başarı ödülü o kadar değerli ki. Biliyorum ki bu güzel kıymetli ödül, sevgili halkımızın gönlünden kopup geliyor.”

EN İYİ MAGAZİN PROGRAMI: MÜGE VE GÜLŞEN’LE 2. SAYFA

5’inci Kelebek

Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel ödüllerini Magazin Konseyi yazarları Ömür Gedik, Savaş Özbey ve Orkun Ün’ün elinden aldı.



Dağıstanlı, “Gazetecilikten geliyoruz ve yolumuz Hürriyet’ten geçti. Üç gazetecinin elinden ödül almak da çok güzel” dedi. Yüksel de “2. Sayfa olarak 17’nci yıla giriyoruz televizyonda. Bu beşinci Kelebek’imiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

EN İYİ RAP’Çİ: SEFO

Heyecanı kaybetmeyelim

Bengü, ödülü “Bu kategoride seçim yapmak çok zordu” diyerek açıkladı. Sefo, konuşmasında şunları söyledi:



“Bu ödüle beni layık gören herkese, dinleyenlerime, sevenlerime çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımda olan aileme ve ekibime de çok teşekkür ederim. Şu an çok heyecanlıyım. Heyecanlanarak yaptığım şarkıların bu şekilde karşılık buluyor olması benim için çok özel bir his. Zaten insan ne olursa olsun heyecanını kaybetmemeli diyorum.”

EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU: İLAYDA ALİŞAN

Beni izlemeye devam et anne

Kanal D’de yayınlanan “Seversin” dizisindeki performansıyla ödül kazanan İlayda Alişan, ödülünü Büşra Pekin’in elinden aldı.



Alişan, “Bu ödülü anneciğime adıyorum. Biliyorum beni izliyorsun, izlemeye devam et” dedi.

EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ: AŞK MANTIK İNTİKAM

Tüm ekip adına

Bu kategoride kazananı Büşra Pekin açıkladı. “Aşk Mantık İntikam”ın ödülünü alan yapımcı Yağmur Ünal, mutluluğunu şu sözlerle ifade etti:



“Jüriye ve bize oy veren seyircilere teşekkür ederim. Bu ödülü tüm ekip adına alıyorum. Gece gündüz demeden çalışan, emek veren, değerli ekibim. Sizi özledim. Aşk hikâyemizi en güzel şekilde yaşatan değerli oyuncu kadromuza teşekkür ediyorum.”

EN İYİ YARIŞMA: MASTERCHEF

Yemek, hayatımız

MasterChef’in kazandığı ödülü ünlü şef Fatih Tutak açıkladı. Danilo Zanna, “Kalbe giden yol mideden geçiyor mu? Geçiyor. Bizim için sadece bir program değil bu. Hayattan bir parça. Yemek, hayatımız” dedi.



Mehmet Yalçınkaya, “Yarışmacılarımız adına da bu ödülü alıyorum” diye konuştu. Somer Sivrioğlu da şöyle dedi: “Setteki arkadaşlarımıza ödülü adıyoruz.”

EN İYİ DİZİ ÇİFTİ: SU BURCU YAZGI COŞKUN&ONUR SEYİT YARAN

Peri masalı kelebeksiz düşünülemezdi

Kardeşlerim dizisiyle beğeni toplayan Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran’a ödüllerini Saba Tümer verdi.



Coşkun, “Biz Özgü ve Doruk’u çok sevdik, inandık ve benimsedik” diye konuştu. Yaran da “Yazgı, ‘yıldızı parlayanlar’ ödülünü aldığı zaman, ‘Peri masalı kızları kelebeksiz düşünülemez’ demiştim. Peri masalı hikâyemiz de kelebeksiz düşünülemezdi” dedi.

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ: GİBİ



Feyyaz Yiğit, rol arkadaşları Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan da söz verip izleyiciye ‘İyi akşamlar’ dedirtti.



EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU: FEYYAZ YİĞİT

Tam şurada bir gevşeme oldu

Gibi dizisindeki performansıyla ödül alan Feyyaz Yiğit yaşadığı heyecanı esprili bir şekilde dile getirdi: “Son ana kadar çok heyecanlıydım. Tam şurada bir gevşeme geldi. Acaba bir şey oldu mu diye de kontrol edemedim, çok hızlı geldik buraya. Çok teşekkür ediyorum. Eşime, anneme, babama, oyuncu arkadaşlarıma...”

EN İYİ ARABESK FANTEZİ MÜZİK KADIN ŞARKICI: EBRU YAŞAR

Dejavu yaşıyorum

Ebru Yaşar, ödülünü Coşkun Sabah’tan aldı. Ebru Yaşar da teşekkür konuşmasında şunları söyledi:



“Çok heyecanlı ve mutluyum. Dejavu yaşıyorum. Geçen yıl da bu ödülü almıştım. Seneye de almak için elimden geleni yapacağım.”

EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU: BURAK YÖRÜK

Gurur duydum

Seversin’in diğer yıldızı Burak Yörük de gecede ödüle layık görüldü. Altın Kelebek’ini Büşra Pekin’in takdim ettiği oyuncu, şöyle dedi:



“Çok gurur ve heyecanlı bir şey ödül almak. Ben salona girdiğimde bu değerli sanatçılarla aynı sahneyi paylaşmaktan gurur duydum. Beni iyi kötü günümde destekleyen, koşulsuz seven canım anneme, güzeller güzeli Tuana’ya teşekkürler. Sizsiz anlamı olmazdı.”

EN İYİ HALK MÜZİĞİ KADIN ŞARKICI: ŞEVVAL SAM

Bu kez daha anlamlı

Şevval Sam’ın ödülünü Bengü takdim etti. Şevval Sam, şöyle konuştu:



“Bu benim aldığım 3’üncü Altın Kelebek. Ama bugün benim için çok daha anlamlı ve tarihi bir gün. Dünyaya getirdiğim, yetiştirdiğim oğlumla aynı gün ödül aldım. Bu benim için büyük bir gurur.”

EN İYİ ARABESK FANTEZİ MÜZİK ERKEK ŞARKICI: BİLAL SONSES



Altın Kelebek’ini Coşkun Sabah’ın elinden alan Bilal Sonses, “Bu ödülü almamı sağlayan dinleyicilerime teşekkürler. Tüm aileme teşekkür ederim. Yapımcım Samsun Demir ve tüm ekibime de” dedi.

EN İYİ İNTERNET DİZİSİ: DÜNYAYLA BENİM ARAMDA

Kısa sürede şahane bir iş çıkardık



Bu kategoride kazanan diziyi usta oyuncu Nevra Serezli açıkladı. Dizi ekibiyle birlikte sahneye çıkan yapımcı Asena Bülbüloğlu, “İnsanın sevdiği dizisiyle ödül alması en güzel şey. Hayalimize ortak olan tüm seyircilerimize ve jürilere teşekkür ediyorum. Diziyi yaparken çok eğledik, birbirimize inandık, omuz omuza çalıştık. Kısa sürede şahane bir iş çıkardık. İmzası olan herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

AZERBAYCAN’IN PARLAYAN YILDIZI: NAZRYN, TURANA HUSEYNLİ, AYAZ BABAYEV



Bu kategoride ödülleri, 2017 yılında aynı kategoride ödül alan Röya takdim etti. Turana Huseynli yaptığı konuşmada “Bu sahnede olmak çok özel” dedi ve ekledi: “Ben bu ödülü güçlü ve gücüne güvenen bütün Azerbaycan kadınları adına almak istiyorum.” Nazryn, “12-13 yaşlarındayken bir dizi vardı; Sihirli Annem. Orada oynayan Dudu Peri’yi canlı olarak görmek istiyordum. Aramızda olan Nevra Serezli’yi canlı canlı gördüğüm için çok sevindim. Azerbaycan’ımı burada temsil etmek beni çok sevindiriyor” dedi. Ayaz Babayev de şöyle konuştu: “Altın Kelebek benim için ‘yüz’ ise, bu ödülü Röya’dan almak benim için ‘bin’dir. Röya Hanım beni takdim ettiğinde buraya gelmek saniyelerimi aldı ama buralara gelip çıkmamın uzun bir hikâyesi ve eziyeti var. İnsan eğer öz gücüne güvenirse ve sevdiği işi yaparsa, mutlak şekilde Allah onun ışığını parıldatır.”

