48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kulisinde neler yaşandı?

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Yağmur Ünal ’ın yapımcılığını üstlendiği “Aşk Mantık İntikam”, ‘en iyi romantik komedi dizisi’ seçildi.

Büşra Pekin, kuliste arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

Saba Tümer, “Çok güzel bir geceydi” dedi.

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Şevval Sam , oğlu Taro Emir Tekin ile aynı sahnede ödül almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bengü ve Coşkun Sabah, kuliste bir araya gelerek sohbet etti. Eskişehir’de tavukçuluk işine giren Sabah, taleplere yetişemediğini ve üretim kapasitesini artırmak istediğini söyledi.

Ezgi Mola, meslektaşı Büşra Pekin’e poz verdi. Pekin de cep telefonuyla bir fotoğrafçı gibi arkadaşını görüntüledi.

‘En iyi çıkış yapan şarkıcı’ ve ‘yılın şarkısı’ ödüllerini alan KÖFN, sahne arkasında Ersay Üner ve Edis ile “Bi’ Tek Ben Anlarım”ı seslendirdi.

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Selman Tin - Orkun Ün - Ömür Gedik - Bilge Kağan Etil

Büşra Pekin, Saba Tümer ve Ezgi Mola gecenin sonunda birlikte poz verdi.

Ezgi Mola - Edis

‘En iyi komedi dizisi’ ödülünü alan “Gibi” ekibi Ahmet Kürşat Öçalan, Barış Ayaztaş, Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç, “Seyircilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Kanal D’nin sevilen dizisi “Yargı”da rol alan Uğur Aslan , kuliste ödül kazanan arkadaşlarını tebrik etti.

Sony Music Entertainment Genel Müdürü Özden Bora da gecedeydi.