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48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kulisinde neler yaşandı?

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#48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri#Yağmur Ünal#Şevval Sam
48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kulisinde neler yaşandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2022 07:49

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kulisi en az sahne üstü kadar heyecan vericiydi. Ödül alan ünlü isimler, sanatçı arkadaşlarıyla bir araya gelerek bu anları kutladı.

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48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kulisinde neler yaşandı

Yağmur Ünal’ın yapımcılığını üstlendiği “Aşk Mantık İntikam”, ‘en iyi romantik komedi dizisi’ seçildi.

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kulisinde neler yaşandı

Büşra Pekin, kuliste arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kulisinde neler yaşandı

Saba Tümer, “Çok güzel bir geceydi” dedi.

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kulisinde neler yaşandı

Şevval Sam, oğlu Taro Emir Tekin ile aynı sahnede ödül almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

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48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kulisinde neler yaşandı

Bengü ve Coşkun Sabah, kuliste bir araya gelerek sohbet etti. Eskişehir’de tavukçuluk işine giren Sabah, taleplere yetişemediğini ve üretim kapasitesini artırmak istediğini söyledi.

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kulisinde neler yaşandı

Ezgi Mola, meslektaşı Büşra Pekin’e poz verdi. Pekin de cep telefonuyla bir fotoğrafçı gibi arkadaşını görüntüledi.

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kulisinde neler yaşandı

‘En iyi çıkış yapan şarkıcı’ ve ‘yılın şarkısı’ ödüllerini alan KÖFN, sahne arkasında Ersay Üner ve Edis ile “Bi’ Tek Ben Anlarım”ı seslendirdi.

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kulisinde neler yaşandı

Selman Tin - Orkun Ün - Ömür Gedik - Bilge Kağan Etil

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48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kulisinde neler yaşandı

Büşra Pekin, Saba Tümer ve Ezgi Mola gecenin sonunda birlikte poz verdi.

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kulisinde neler yaşandı

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kulisinde neler yaşandı

Ezgi Mola - Edis

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kulisinde neler yaşandı
‘En iyi komedi dizisi’ ödülünü alan “Gibi” ekibi Ahmet Kürşat Öçalan, Barış Ayaztaş, Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç, “Seyircilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kulisinde neler yaşandı

Kanal D’nin sevilen dizisi “Yargı”da rol alan Uğur Aslan, kuliste ödül kazanan arkadaşlarını tebrik etti.

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kulisinde neler yaşandı

Sony Music Entertainment Genel Müdürü Özden Bora da gecedeydi.

 

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#48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri#Yağmur Ünal#Şevval Sam

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