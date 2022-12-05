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Pantene Altın Kelebek kazanan ünlü isimlerden sosyal medya paylaşımları

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#Pantene Altın Kelebek#48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri#Altın Kelebek
Pantene Altın Kelebek kazanan ünlü isimlerden sosyal medya paylaşımları
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2022 07:53

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreni Zorlu PSM'de gerçekleşti. Kelebek'ler muhteşem bir gece ile sahiplerine uçtu. Çağla Şıkel ve Cem Davran'ın sunduğu törene yıldız isimlerin ilgisi büyük oldu. Gecede ödül alan isimler ve Altın Kelebek heyecanı yaşayan ünlüler duygularını sosyal medya hesaplarından dile getirdi. Kimi sevenlerine teşekkür etti, kimi ailesine... İşte ünlü isimlerin Pantene Altın Kelebek paylaşımları...

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ZEYNEP BASTIK

Hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkürler.

Pantene Altın Kelebek kazanan ünlü isimlerden sosyal medya paylaşımları

FIRAT ALBAYRAM

Çok mutlu olduk. Herkese çok teşekkürler 48. Altın kelebek En İyi Influencer/ Youtuber ödülü bu sene bize uygun görülmüş. Bu ödülü Cancıklara adamıyorum atıyorum efenim.

Pantene Altın Kelebek kazanan ünlü isimlerden sosyal medya paylaşımları

 

BİLAL SONSES

Altın Kelebek En İyi Arabesk Fantazi Erkek Şarkıcı ödülüne layık görüldüm. Oy veren herkese ve jüri ekibine sonsuz teşekkürler.

Pantene Altın Kelebek kazanan ünlü isimlerden sosyal medya paylaşımları

AZRA AKSU

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O kadar heyecanlıyım ki anlatamam. Bana destek olan ve bana oy veren herkese çok ama çok teşekkür ederim. Beni unutamayacağım bir geceye ve bu muhteşem ödüle götürdünüz, iyi ki varsınız.

Pantene Altın Kelebek kazanan ünlü isimlerden sosyal medya paylaşımları

MÜGE ANLI

Bu ödüller sizin…Oylarınız için çok teşekkür ediyorum.

Pantene Altın Kelebek kazanan ünlü isimlerden sosyal medya paylaşımları

YAĞMUR ÜNAL

Canım Aşk Mantık İntikam.. Emeği geçen herkese teşekkürler

Pantene Altın Kelebek kazanan ünlü isimlerden sosyal medya paylaşımları

SEFO

İyi ki varsınız…

Pantene Altın Kelebek kazanan ünlü isimlerden sosyal medya paylaşımları

NAZRYN

"Altın kelebek Ödülleri" O kadar özel bir gün idi ki, ifade edemem. Teşekkür ederim.

Pantene Altın Kelebek kazanan ünlü isimlerden sosyal medya paylaşımları

 

 

 

 

 

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#Pantene Altın Kelebek#48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri#Altın Kelebek

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