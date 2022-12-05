Pantene Altın Kelebek kazanan ünlü isimlerden sosyal medya paylaşımları

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ZEYNEP BASTIK

Hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkürler.

FIRAT ALBAYRAM

Çok mutlu olduk. Herkese çok teşekkürler 48. Altın kelebek En İyi Influencer/ Youtuber ödülü bu sene bize uygun görülmüş. Bu ödülü Cancıklara adamıyorum atıyorum efenim.

BİLAL SONSES

Altın Kelebek En İyi Arabesk Fantazi Erkek Şarkıcı ödülüne layık görüldüm. Oy veren herkese ve jüri ekibine sonsuz teşekkürler.

AZRA AKSU

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O kadar heyecanlıyım ki anlatamam. Bana destek olan ve bana oy veren herkese çok ama çok teşekkür ederim. Beni unutamayacağım bir geceye ve bu muhteşem ödüle götürdünüz, iyi ki varsınız.

MÜGE ANLI

Bu ödüller sizin…Oylarınız için çok teşekkür ediyorum.

YAĞMUR ÜNAL

Canım Aşk Mantık İntikam.. Emeği geçen herkese teşekkürler

SEFO

İyi ki varsınız…

NAZRYN

"Altın kelebek Ödülleri" O kadar özel bir gün idi ki, ifade edemem. Teşekkür ederim.