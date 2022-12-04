48. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde şıklık yarışı!

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Hürriyet okurlarının oylarıyla belirlenen 'Pantene Altın Kelebek Ödülleri' Zorlu PSM’de düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buluyor. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği gecede şıklık yarışı yaşanıyor. İşte birbirinden ünlü isimlerin katıldığı törende kıyafetleriyle öne çıkan isimler…

DEMET ÖZDEMİR

NİLSU BERFİN AKTAŞ

ÖZGÜ KAYA

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SU BURCU YAZGIN COŞKUN - ONUR SEYİT YARAN

'YARGI' DİZİ EKİBİ TÖRENE TAM KADRO KATILDI

EZGİ MOLA

GAMZE TOPUZ - TÜMER METİN





GÜLŞAH SARAÇOĞLU