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48. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde şıklık yarışı!

Güncelleme Tarihi:

#Pantene Altın Kelebek Ödülleri#48. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni#Altın Kelebek
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2022 19:20

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri gecesi şıklık yarışına sahne oluyor. Geceye katılan sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri kırmızı halıda birbirinden şık kıyafetlerle objektiflere poz verdi.

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Hürriyet okurlarının oylarıyla belirlenen 'Pantene Altın Kelebek Ödülleri' Zorlu PSM’de düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buluyor. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği gecede şıklık yarışı yaşanıyor. İşte birbirinden ünlü isimlerin katıldığı törende kıyafetleriyle öne çıkan isimler…

DEMET ÖZDEMİR

48. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde şıklık yarışı

NİLSU BERFİN AKTAŞ

48. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde şıklık yarışı

ÖZGÜ KAYA

48. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde şıklık yarışı

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SU BURCU YAZGIN COŞKUN - ONUR SEYİT YARAN

48. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde şıklık yarışı

'YARGI' DİZİ EKİBİ TÖRENE TAM KADRO KATILDI

48. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde şıklık yarışı

EZGİ MOLA

48. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde şıklık yarışı


NİSA BÖLÜKBAŞI

48. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde şıklık yarışı

GAMZE TOPUZ - TÜMER METİN

48. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde şıklık yarışı

GÜLŞAH SARAÇOĞLU

48. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde şıklık yarışı




 

 

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#Pantene Altın Kelebek Ödülleri#48. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni#Altın Kelebek

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