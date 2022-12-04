48. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde şıklık yarışı!

Güncelleme Tarihi:
Hürriyet okurlarının oylarıyla belirlenen 'Pantene Altın Kelebek Ödülleri' Zorlu PSM’de düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buluyor. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği gecede şıklık yarışı yaşanıyor. İşte birbirinden ünlü isimlerin katıldığı törende kıyafetleriyle öne çıkan isimler…
DEMET ÖZDEMİR
NİLSU BERFİN AKTAŞ
ÖZGÜ KAYA
SU BURCU YAZGIN COŞKUN - ONUR SEYİT YARAN
'YARGI' DİZİ EKİBİ TÖRENE TAM KADRO KATILDI
EZGİ MOLA
GAMZE TOPUZ - TÜMER METİN
GÜLŞAH SARAÇOĞLU