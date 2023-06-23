Kanserle boğuşan ünlü sunucu: Bebeklerime bakmak zorundaydım... İşsiz kalmamak için hastalığımı gizledim

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Ama bir fark var. Kimi zaman ünlüler yakalandıkları hastalıkların sözcüsü durumuna gelebiliyor. Salma Blair ve Christina Applegate'in MS hastalığı, bir dönemin ünlü oyuncularından Shannen Doherty'nin meme kanseri, sinema oyuncusu Michael J. Fox'un Parkinson hastalığı denildiğinde ön plana çıkması gibi.

Son bir yıldır bir başka ekran ünlüsü, önceleri gizlese de yakalandığı hastalığı neredeyse kamuoyunun gözü önünde yaşamasıyla gündemde.

Hastalığının yayıldığını, az zamanı kaldığını saklamıyor. Ama yine de karısı ve üç küçük çocuğuyla kalan vaktini en güzel şekilde değerlendirmeye çalışıyor.

BİRKAÇ AYIN VAR DEDİLER İKİ YILI GERİDE BIRAKTI

Bu konudaki haberleri yakından takip edenler, sunuculuğunu üstlendiği A Place in the Sun adlı programla tanınan Jonnie Irwin'den söz ettiğimizi anladı. 49 yaşındaki Irwin, 2020 yılından bu yana akciğer kanseriyle mücadele ediyor.

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Bu arada küçük bir not... Bundan üç yıl önce hastalığı ilk teşhis edildiğinde doktorlar ona yaşayacak sadece birkaç ayı kaldığını söylemişti. Ama Irwin, tedavilerin de yardımıyla hayata tutundu ve iki yılı geride bıraktı.

Önceleri hastalığını gizleyen Jonnie Irwin, daha sonra bütün ayrıntıları hem konuk olduğu röportajlarda hem de sosyal medyada ayrıntısıyla anlatmaya başladı. Üstelik evinin tadilatını yapıp geri kalan zamanda da ailesiyle vakit geçirecek kadar da iyi direniyor hastalığına.

'O KORKUNÇ HATIRA HER AN HAFIZAMDA'

Son olarak hastalığının akciğerden beynine yayıldığını anlatan Irwin, bugüne kadar hakkında fazla konuşmadığı bir ayrıntıyı da anlattı. 2020 yılında yakalandığı hastalığı o sırada henüz ikiz bebeklerini iki ay önce dünyaya getiren karısı Jessica Holmes'a nasıl açıkladığını anlattı.

Jonnie Irwin, AIG Life's The One Chat adlı podcat yayınında anlattı hayatının bu en zor anlarını. Jessica Holmes ile evliliğinden üç yaşında Rex ve iki yaşında Rafa ile Corma adında ikizleri olan Irwin, karısına hastalığını açıkladığı anlarda çok zorlandığını gizlemedi. Bunun, hayatı boyunca yapmak zorunda olduğu en zor şey olduğunu söyledi.

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Irwin o gün hakkında "Sanki dün olmuş gibi hatırlıyorum. Gördüğüm terapi nedeniyle hafızam gitti. Ama bu korkunç hatıra hep benim kafamın içinde" diye konuştu.

SADECE İKİ AY ÖNCE DOĞUM YAPMIŞTI

İş için yurt dışı seyahatindeyken görüşü bozulduğu için doktora gittiğini ve yapılan tetkiklerden sonra akciğer kanseri teşhisi konulduğunu daha önce açıklayan Irwin, hastalığını hemen karısına söyleyemedi anlattığına göre. Çünkü Jesica Holmes o sırada ikizlerini sadece iki ay önce dünyaya getirmişti.

Jonnie Irwin karısı Jessica'ya hastalığını açıkladı anı "çok zalimdi" diyerek tanımladı. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Bütün hatırladığım ona sarılıp sadece üzgünüm diyebildiğimdi."

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İŞSİZ KALMAMAK İÇİN HASTALIĞINI ÇALIŞTIĞI YERDEN GİZLEDİ

Jonnie Irwin programda yaptığı hatalardan da söz etti. Aklına böyle bir durum gelmediği için ölümcül ve ağır hastalıklara karşı sigorta yaptırmadığını ve bu yüzden kansere yakalandığı halde çalışmak zorunda kaldığını söyledi. Hatta işsiz kalmamak ve ailesine bakabilmek için iki yıl boyunca hastalığını işverenlerinden sakladığını da sözlerine ekledi.

Zaten geçen yıl hastalığını kamuoyuna açıkladıktan sonda çalıştığı programın yapımcıları ülke dışındaki çekimlerde başına gelebileceklerden sorumlu olmamak için ona sigorta yapamayacaklarını belirtip işine de son verdi. Bütün bunları da Jonnie Irwin daha önce kendisi açıklamıştı.

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Irwin hastalığını işvereninden neden sakladığını da şu sözlerle anlattı: "Tek neden, çalışmak zorunda olmamdı. Çalışmalı, para kazanmalı, bebeklerimin karnını doyurmalı ve faturaları ödemeliydim."

Irwin hastalığını gizlemenin omuzlarında ağır bir yük yarattığını da gizlemedi: "Ölümcül hastalığımı açıkladıktan sonra yeniden yaşamaya başladım. Tekrar Jonnie Irwin oldum ve yaşamaya başladığımı hissettim."