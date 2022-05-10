İngiltere Kraliçesi Elizabeh artık yürüyemiyor mu? İşte açıklanan sağlık sorunu!

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70 YIL İÇİNDE İKİ KEZ KATILAMAMIŞTI

Peki ya Kraliçe 2. Elizabeth, 70 yıllık taht hayatı boyunca bugüne kadar sadece iki kez kaçırdığı bu etkinliğe neden katılamadı. Üstelik de Platin Jübile öncesinde.

EPİZODİK HAREKETLİLİK SORUNU

Bu konuda Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada Kraliçe'nin "epizodik hareketlilik sorunları" yaşadığı ve bu yüzden de parlamento açılışına katılamayacağı belirtildi. Bu açıklamadaki "epizodik" yani "aralıklı hareketlilik sorunları" ise merak uyandıran kısım oldu. Doktorlara göre özellikle ileri yaşlarda ortaya çıkan bu sorunun birçok nedeni olabilir. Bazen kasların güçsüzleşmesi, bazen eklemlerle ilgili sorunlar bazen de nörolojik bozukluklar, aralıklı hareketlilik sorunlarına yol açabiliyor.

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96 YAŞINA GİRDİ

Geçen ay 96 yaşına giren Kraliçe'nin bunlardan hangisi yüzünden hareketliliğin kısıtlandığı Buckingham Sarayı tarafından net olarak açıklanmadı. Ancak görünüşe göre Kraliçe 2. Elizabeth gerçekten de böyle bir sorunla mücadele ediyor. Zaman zaman bastonla bile zor yürümesi fakat zaman zaman da bastonu elinden atıp bazı etkinliklere katılması bunun bir göstergesi.

COVİD 19 ATLATTI

Bu arada saray kaynaklarına göre kısa bir süre önce Covid 19 atlatan Kraliçe 2. Elizabeth, kalabalık etkinliklere daha seyrek katılması konusunda da doktorları tarafından uyarıldı. Bazı görüşlere göre Covid 19 geçiren özellikle ileri yaştaki kişilerin hareketliliğinin etkilenmesi de normal. Bu kişiler, ileri yaşları nedeniyle aşılanmış bile olsalar günlük hayatlarını sürdürmekte zorlanabiliyorlar.

Kraliçe 2. Elizabeth, tahta çıktığı 1952 yılından bu yana sadece iki kez parlamento açılışına katılamadı. 1959 yılındaki törende Prens Andrew'a, 1963 yılındaki açılışta da Prens Edward'a hamile olduğu için parlamento açılışında yerini alamamıştı.

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OĞLU VE TORUNU TEMSİL ETTİ: TACI ORADAYDI

Bugünkü parlamento açılışında Kraliçe 2. Elizabeth'i, oğlu Prens Charles temsil etti. Açılışta Charles'ın eşi Camilla ile büyük oğlu ve tahtın kendisinden sonraki varisi Prens William da yer aldı. Charles, annesi tarafından yazılan açılış konuşmasını okudu. Parlamento açılışında Kraliçe 2. Elizabeth hazır bulunamasa da tacı oradaydı.

Kraliçe Elizabeth ile ilgili bir başka belirsizlik daha var. O da Platin Jübile'nin doruk noktası olan ve 2 Haziran'da yapılacak olan Trooping The Colour geçidi sırasında Buckingham Sarayı'nın balkonunda yer alıp almayacağı. Bu yıl balkona çıkacak aile üyelerinin sayısının azaltıldığını, sadece resmi görevler alan üyelerin balkona çıkmasına karar verildiğini hatırlatalım. Kraliçe'nin davetiyle artık ABD'de yaşayan torunu Prens Harry ile eşi Meghan Markle ve çocukları Archie ile Lilibet de Platin Jübile kutlamalarına davetli. Fakat Harry ve Meghan ile adı cinsel taciz davasına karışan Prens Andrew'nun da Buckingham Sarayı'nın balkonuna çıkmayacağı da belirtildi.

TEKERLEKLİ SANDALYE İDDİASI

Kraliçe 2. Elizabeth'in önemli bir sağlık sorunu olmadığı söylense de ardı ardına bazı etkinlikleri iptal ediliyor. Bir ara hastaneye de yatan Elizabeth'in sağlık sorunları arasında en çok üzerinde durulanı ise hareketliliğiyle ilgili yaşadıkları. Bir dönem 2. Elizabeth'in tekerlekli sandalye kullandığı ileri sürülmüştü. Halkın karşısına o şekilde çıkmak istemediği için de bazı etkinliklerini iptal ettiği iddialar arasında.

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MALİKANEDE ASANSÖR VAR İDDİASI

İngiliz basınında sık sık ortaya atılan bu tekerlekli sandalye iddialarına resmi bir yanıt verilmedi, Kraliçe de bugüne kadar hiçbir zaman tekerlekli sandalyede görüntülenmedi. Fakat Kraliçe'nin Balmoral Malikanesi arazisi içinde bulunan Craigowan Köşkü'nde daha fazla vakit geçirmek istemesi de bunu destekleyen bir durum olarak ortaya atıldı. Hatta iddialara göre bu mülke, tekerlekli sandalyeyle rahatça kullanabileceği bir asansör de yaptırdı. Bu mülk, Kraliçe'nin geçen yıl ölen kocası Prens Philip'in de çok sevdiği ve sık sık gidip kaldığı bir yerdi. Kraliçe 2. Elizabeth, kocasının ölümünden sonra da yas sürecini bu mülkte geçirmişti. Şimdi ilerleyen yaşında orada daha fazla vakit geçirmeye ve bunun için hazırlıklar yapmaya başlaması "Kraliçe, kaybettiği kocasını daha yakınında hissetmek istiyor" şeklinde yorumlara neden oldu.

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KARDEŞİ TEKERLEKLİ SANDALYEDE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Bir başka iddia da Kraliçe'nin tekerlekli sandalye ile halkın karşısına çıkmak istemediği. Bu iddiaya göre Kraliçe'nin tek kardeşi, Prenses Margaret ölümünden birkaç ay önce tekerlekli sandalyeyle görüntülenmişti. Kendi durumunun da onu hatırlatmaması için Kraliçe, halkın kendisini tekerlekli sandalyeyle görmesini tercih etmiyor. O dönemde hayatının son döneminde olan Margaret'in tekerlekli sandalye kullanmasının, kraliyet ailesinin bazı üyeleri tarafından utanç verici olarak nitelendirildiği de ileri sürülüyor. Böyle düşünenlerden birinin de Kraliçe 2. Elizabeth olduğu kulağa gelen söylentilerden biri.