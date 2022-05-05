Merakla bekleniyordu: Kraliçe Elizabeth üzdü!

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O ETKİNLİKLERE KATILAMAYACAĞI RESMEN DUYURULDU

Bu yıl tahta çıkışının 70'inci yıl dönümünü kutlayan Kraliçe'nin bu ay için planlanan üç, haziran için planlanan bir etkinliğe katılamayacağı Buckingham Sarayı tarafından resmen duyuruldu.

BAŞKA ÜYELER TARAFINDAN TEMSİL EDİLECEK

Yapılan açıklamaya göre Kraliçe 2. Elizabeth, 11 Mayıs, 18 Mayıs ve 25 Mayıs'ta Buckingham Sarayı'nda, 29 Haziran'da da Holyroodhouse'da düzenlenecek olan açık hava partilerine katılamayacak. Kraliçe, bu etkinliklerde kraliyet ailesinin başka üyeleri tarafından temsil edilecek.

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HAREKETLİLİĞİ İLE İLGİLİ SORUNLAR NEDENİYLE

Bu karanın nedenine gelirsek... Yapılan değerlendirmelere göre tüm bu etkinliklerde Kraliçe'nin bir saatten fazla ayakta durması gerekiyor. Ayrıca açık hava partilerinde konuklarla ilgilenmek için de dolaşmak zorunda. Bir süredir hareketliliği ile ilgili sorunları olduğu bilinen Kraliçe 2. Elizabeth'in bu etkinliklere bu yüzden katılmayacağı belirtiliyor.

O TÖREN MERAK KONUSU

Kraliçe'nin doğum gününü kutladığı 2 Haziran ile ilgili ise henüz bir açıklama yok. Kraliçe 2. Elizabeth, gerçek doğum günü 21 Nisan olsa da asıl kutlamayı Trooping The Colours etkinliği kapsamında yapıyor. Bu sırada da Buckingham Sarayı'nın balkonuna çıkıp hem Kraliyet Hava Kuvvetleri uçaklarının gösterisini izliyor hem de halkı selamlıyor. Kraliçe'nin bu törene katılıp katılmayacağı ise henüz net değil.

Hayatının büyük bir bölümünde sağlıklı olmasıyla bilinen Kraliçe Elizabeth, geçen yıl ve bu yıl sağlık sebepleriyle birçok etkinliğe katılamadı.

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Kraliçe bu yıl çok önem verdiği etkinliklerden biri olan Anma Günü (Remembrance Day) törenine de sağlığı el vermediği için katılamadı. Hatta balkonda, her zaman onun durduğu yeri, torunu Prens William'ın eşi Kate Middleton'ın alması "tahtı William'a bırakacak" yorumlarına bile neden oldu. Fakat Kraliçe, daha sonra Platin Jubile (tahta çıkışının 70'inci yılı) nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada kendisinden sonra tahta, oğlu Prens Charles'ın çıkacağını ve onun eşi Camilla'nın da konsort kraliçe olacağını duyurdu.

SON ANDA AÇIKLANDI

Doktorları tarafından baston kullanılması önerilen, ardından yıllardır sürdürdüğü her gece bir kadeh alkol alma alışkanlığını bırakan Kraliçe 2. Elizabeth, bu süreçte birkaç programını da iptal etti. Fakat çok önemli bir gerekçe olmadığında katılmaktan asla vazgeçmediği bir etkinliğe katılamayacağının son anda açıklanması çeşitli söylentiler ortaya atılmasına neden oldu.

DOKTORLARI, DİNLENMESİNİ ÖNERDİ: Kraliçe 2. Elizabeth, zorunlu durumlar nedeniyle sadece 6 kez atladığı Remembrance Day (Anma Günü) etkinliklerine bu yıl katılamadı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada Kraliçe'nin belini incittiği ve doktorları dinlenmesini önerdiği için törene katılamayacağı belirtildi. Kısacası Kraliçe, geçmişte beş kez yurt dışı gezisinde bulunduğu, birinde de hamile olduğu için katılamadığı Birinci Dünya Savaşı'da orduya hizmet edenler için düzenlenen anma gününe bu kez doktorların önerisiyle katılamadı. Kraliçe, tahttaki yılları boyunca yalnızca 6 kez töreni kaçırmıştı. 2. Elizabeth, 1961'de Gana, 1968'de Brezilya, 1983'te Kenya ve 1999'da Güney Afrika'ya yaptığı ziyaretler nedeniyle, 1959 ve 1963 yıllarında ise hamile olduğu için törene katılamamıştı.

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Bu yıl tahta çıkışının 70'inci yılını kutlayan Kraliçe 2. Elizabeth, ilk olarak 2021'in ekim ayında baston kullanırken görüntülenmişti. Ondan sonra da katıldığı etkinliklerde sık sık bastonu elindeydi. Zaten Kraliçe'nin sağlığının giderek daha fazla bozulmaya başlaması da aynı döneme denk geliyor. Kraliçe, ekim ayında yapacağı İrlanda gezisini, doktorların önerisiyle son anda iptal etti.

BASTONU YİNE ELİNDEYDİ

Geçen yılın ekim ve kasım aylarında hastaneye yatan 2. Elizabeth'in sağlığı herkesi endişelendirdi. Fakat o dönemde telaş etmeye gerek olmadığı Kraliçe'nin bazı tetkiklerden geçeceği söylendi. 2. Elizabeth geçen yıl Savunma Hizmetleri Sekreteri Tümgeneral Eldon Millar ve selefi Tuğamiral James Macleod ile bir araya geldi. Bu buluşmayla ilgili görüntülerde, üzerinde çiçekli bir elbise olan Kraliçe'nin son dönemde doktorların tavsiyesi üzerine kullanmaya başladığı bastonunu da elinden bırakmaması dikkat çekti. Konuklarına 'Günaydın' diyen 2'nci Elizabeth, sol bacağını işaret ederek "Gördüğünüz gibi hareket edemiyorum" dedi. Bu görüntülerde Kraliçe'nin son dönemde kilo verdiği ve duruşunun değiştiği de gözden kaçmadı.

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ŞUBAT AYINDA COVID 19'A YAKALANDI

Bu arada Kraliçe'nin kısa bir süre önce Covid 19 geçirdiğini hatırlatalım. Hastalığı hafif belirtilerle atlatan 2. Elizabeth iyileştikten sonra ilk kabulünde de Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu ağırladı. Kraliçe 2. Elizabeth'in sağlığının uzun bir sünedir bozuk olduğu biliniyor. 2, Elizabeth bir süredir, aralarında Commenwealth Day de olmak üzere, hayatı boyunca çok önemli bir sebep olmadığı sürece hiç kaçırmadığı, büyük önem verdiği etkinliklere katılmıyor. Doktorlarının önerisiyle baston kullanmaya başlayan Kraliçe 2. Elizabeth, resmi kabullerini de bu şekilde gerçekleştiriyordu. Geçtiğimiz hafta Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu, yeni taşındığı Windsor Kalesi'nde kabul ederken bastonunu elinden bırakmıştı.

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TEKERLEKLİ SANDALYE İDDİASI

Kraliçe hakkında geçen mart ayında ilginç bir iddia ortaya atılmıştı. Bu iddiaya göre bir süredir yürümekte güçlük çeken ve bu yüzden zaman zaman baston kullanan Kraliçe, artık hareketini tekerlekli sandalyeyle sağlıyor. Halkın karşısına bu şekilde çıkmak istemediği için de önceden planlanan programlarını iptal ediyor. Kraliçe'nin Tekerlekli Sandalye kullandığı iddiasını ortaya atan kişi ise İngiliz oyuncu ve sunucu Christopher Biggins. GB News adlı programın konuğu olan Biggins, 95 yaşındaki Kraliçe hakkında şunları söyledi: "Kraliçe'nin etkinliklere katılmama nedeninin, tekerlekli sandalye kullanması olduğunu duydum." Christopher Biggins'in iddiasına göre Kraliçe 2. Elizabeth, bu şekilde bir zorluk çektiğinin görülmesini istemediği için de etkinliklere katılmıyor.

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AMA BU İDDİALAR DOĞRU ÇIKMADI

Kraliçe'ye yakın "içeriden" bir kaynağın İngiliz Daily Mail gazetesine anlattığına göre, Kraliçe 2. Elizabeth'in halkın karşısına tekerlekli sandalyeyle çıkmak istememesinin dokunaklı bir nedeni daha var. Kraliçe'nin tek kardeşi, Prenses Margaret ölümünden birkaç ay önce tekerlekli sandalyeyle görüntülenmişti. Kendi durumunun da onu hatırlatmaması için Kraliçe, halkın kendisini tekerlekli sandalyeyle görmesini tercih etmiyor. O dönemde hayatının son döneminde olan Margaret'in tekerlekli sandalye kullanmasının, kraliyet ailesinin bazı üyeleri tarafından utanç verici olarak nitelendirildiği de ileri sürülüyor. Böyle düşünenlerden birinin de Kraliçe 2. Elizabeth olduğu kulağa gelen söylentilerden biri. Fakat bu iddialar doğru çıkmadı.

MERAKLA BEKLENEN O TOPLANTIYA KATILDI

Fakat Kraliçe bütün bu söylentilerin ardından geçen nisan ayında eşi Prens Philip anısına düzenlenen toplantıya katılıp katılmayacağı büyük bir merak konusuydu. 2.Elizabeth hareketliliği ile ilgili sorunlara rağmen oğlu Prens Andrew'nun kolunda Westminister Abbey'deki o törene katıldı. Sağ elinde bastonunu tutan, sol kolundan da oğlu Andrew'nun destek olduğu Kraliçe, o toplantıya giderken ve ayrılırken Westminister Abbey'nin yan kapısının hemen önüne bir araç getirildi.

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EN SON BASTONSUZ OLARAK GÖRÜNTÜLENDİ

Fakat Kraliçe 29 Nisan'da İsviçre Başbakanı Ignazio Cassis ve eşini Sandringham'da ağırlarken bastonu bırakmış olduğu da görüldü.