'İlk aşkınla evlenmek zorunda değilsin' diyenlere kulak asmadı... Ünlü oyuncu 20 yaşında gizlice gelin oldu

Haberin Devamı

Evlilik gibi ciddi ve hayatın geri kalanını etkileyen bir karar için çok gençti birçok kişiye göre... Sadece 19 yaşındaydı. Tabii kalbinin sahibi olan biricik sevgilisi de ondan sadece 2 yaş büyüktü. Bazılarına göre bu kadar erken yaşta nişanlanmak çok da akıllıca değildi.

Ama görünüşe göre ünlü oyuncu ile büyük aşkı, bu konuda hayranları gibi düşünmüyordu.

Bütün bu eleştirilere meydan okuyup sosyal medya başta olmak üzere gittikleri her yerde aşklarını gözler önüne serdiler. Sonunda bu genç çiftten bir haber geldi...

Geçen yıl nişanlandıklarını duyuran iki genç aşık, başlarının üzerinde esen kavak yelleri dinmeden gizlice evlenmişler! Bir başka deyişle genç oyuncu ile model sevgilisi tam bir haftadır resmen karı- koca...

Haberin Devamı

GENCECİK YAŞINDA MİLYONLUK SERVET KAZANDI

Kimlerden mi söz ediyoruz?

Daha 17 yaşındayken milyonluk bir servetin sahibi olan oyuncu Millie Bobby Brown ile müzik dünyasının yaşayan efsanelerinden Jon Bon Jovi'nin model oğlu Jake Bongiovi'den.

ABD magazin basınındaki haberlere göre 20 yaşındaki Millie Bobby Brown ile 22 yaşındaki Jake Bongiovi, geçen hafta meraklı gözlerden ve basından uzakta sakin bir şekilde hayatlarını resmen birleştirdi.

Bu sade tören sırasında iki gencin yanında sadece aileleri ve çok yakın dostları vardı.

BÜYÜK BİR DÜĞÜN PLANLIYORLAR

İleri sürülenlere göre Brown ile Bongiovi, her ne kadar gizlice evlenmiş olsalar da bu yılın ilerleyen dönemlerinde büyük bir kutlama yemeği vermeyi planlıyorlar.

Genç evlilerden gelen bir başka haber de çiftin, yine bu yaz içinde İtalya'da ikinci bir düğün yapmayı düşündüğü.

Stranger Things adlı yapımla yıldızını parlattıktan sonra birçok film ve dizide kamera karşısına geçen Millie Bobby Brown ile Jon Bon Jovi'nin Dorothea Hurley'in en büyük oğlu olan model Jame Bongiovi, geçen yıl da nişanlandıklarını sosyal medya hesaplarından duyurmuştu.

Haberin Devamı

'İLK AŞKINLA EVLENMEK ZORUNDA DEĞİLSİN'

Özellikle Millie Bobby Brown'un birçok hayranı genç oyuncuya "İlk aşkınla evlenmek zorunda değilsin. İnsan 19 yaşında nişanlanmamalı" diye seslenmişti.

Hatta birçok kişi Brown ile Bongiovi'ye bu kadar erken yapılan evliliklerin uzun sürme olasılığının düşük olduğunu da hatırlatmıştı. Fakat görünüşe göre iki genç yıldızın aşkları kimseyi duyacak durumda değil.

Geçen hafta sonu gizlice evlendiklerinin duyulmasından sonra Millie Bobby Brown ile Jake Bongiovi, Hamptons'ta çıktıkları bir alışveriş turunda objektiflere takıldı.

Üstü açık mavi bir otomobille evlerinin yolunu tutan iki genç, o sırada da çevreden kendilerine yönelen sevgi gösterilerine el sallayıp gülerek karşlık verdiler. Yeni evli çiftin parmağındaki evlilik yüzükleri de dikkatlerden kaçmadı.

Haberin Devamı

Tabii her ikisinin de mutluluktan yüzlerinde güller açtığı, ayaklarının yerden kesilmiş durumda olduğu da görüldü.

Jake Bongiovi, ünlü müzisyen Jon Bon Jovi ile Dorothea Hurley'in dört çocuğundan en büyüğü. Babasına benzerliğiyle dikkat çeken Jake, model olarak kariyer yapıyor.





İki gencik aşkı kısacık zamanda kelimenin tam anlamıyla "alev aldı..." Bir yıl içinde nişanlanıp hemen evlendiler.

Haberin Devamı

İngiliz bir ailenin kızı olarak İspanya'da dünyaya gelen Millie Bobby Brown, bugün ulaştığı noktaya kısacık zamanda geldi.

Onun hem yapımcıların dikkatini çekmesini, hem de adını dünya çapında duyurmasını sağlayan, henüz 11 yaşındayken Stranger Things'te oynadığı Eleven karakteri oldu. Bu sayede iki tane Primetime Emmy Ödülü'ne aday gösterildi. Hemen ardından da Time dergisinin en çok ilham veren 100 kişisi listesine girdi.

Millie Bobby Brown, bir röportajında, bu kadar kısa sürede elde ettiği bu başarıyı kararlı olmasına ve aklına koyduğunu yapmasına borçlu olduğunu söylemişti.

Brown, sadece 9 yaşındayken bir oyuncu olmayı aklına koymuş ve sonra da hiçbir şey onu bu yoldan geri döndürememiş. "Bir kez yapmak istediğim bir şey bulduğumda, hiçbir şey beni durduramaz."

Haberin Devamı

BİR KULAĞI İŞİTME YETİSİNİ KAYBETTİ

Millie Bobby Brown, dünyaya geldiğinde kulaklarından sadece bir tanesi çok düşük oranda duyma yetisine sahipti. Genç oyuncu, zaman içinde onu da kaybetti ve işitmez oldu.

İspanya'da dünyaya gözlerini açan Millie Bobby Brown, dört yaşına geldiğinde ailesiyle birlikte Dorset'e, ardından da Florida'ya taşındılar. Orada bir Hollywood ajanı onu keşfedince de anne ve babası Kelly ve Robert, kızlarının bu yeteneğini değerlendirmesine bir fırsat sunmak için Los Angeles'a taşınma kararı aldılar.

2013 yılında henüz 9 yaşındayken Once Upon A Time In Wonderland (Bir Zamanlar Harikalar Diyarında) adlı yapımda Alice rolünü aldı Brown. Daha sonra da NCIS, Modern Family ve Grey's Anatomy adlı dizilerde kamera karşısına geçti.

Bütün bunlar da ona şöhretin kapılarını açan Stranger Things adlı diziye uzanan yol oldu. Bu yapım, yayınlandığı 2016'da 8.2 milyon kişi tarafından izlendi ve Brown da bir anda şöhrete ulaştı.

Millie Bobby Brown, bu dizinin getirdiği başarı sayesinde aralarında King of The Monsters, Gozdilla Vs Kong ve Enola Holmes adlı yapımlarda da rol aldı. Bu son filmin yapımcılığını da üstlendi Millie Bobby Brown.

Genç oyuncu, bundan iki yıl önce sahip olduğu 8 milyon sterlinlik servetiyle gündemden düşmüyordu.