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İhanet bile aşka düşmesine engel olamadı... Ama korku büyük... 'Şöhret için seninle birlikte oluyor'

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#Shakira#Gerard Pique#Lucien Laviscount
İhanet bile aşka düşmesine engel olamadı... Ama korku büyük... Şöhret için seninle birlikte oluyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2024 14:26

Tam 12 yıl süren aşkını beklenmedik bir ihanet yıkmıştı. Yıllarını verdiği, iki çocuk doğurduğu, hatta uğruna kariyerini bile bir kenara koyduğu sevgilisi onu genç bir kadınla aldattı.

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Başlarda güç olsa da toparlandı, iki çocuğunu hayatının ön planına koydu, sonra aşk uğruna geriye ittiği kariyerine döndü...

Hatta bu aralar kalbi yine kendisinden genç bir adam için daha hazlı atıyor iddialara göre. Hem de "Bir daha birini sevebilir miyim emin değilim" dedikten kısa bir süre sonra..

Belki şu anda yeni bir heyecana kapıldığı için kendisi önemsemiyor ama arkadaşları onun için çok endişeli: "Ya bu adam seni sevmediği halde şöhret için seninle birlikte oluyorsa!"

İhanet bile aşka düşmesine engel olamadı... Ama korku büyük... Şöhret için seninle birlikte oluyor

DİLLERE DESTAN AŞKINI İHANET YIKMIŞTI 
Aslında gösteri dünyasında sık sık yaşanan bu öykünün kahramanı Kolombiyalı şarkıcı Shakira bu kez.

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Futbol sahalarının yıldızı Gerard Pique ile yaşadığı dillere destan aşkı ihanetle yıkılan Shakira, görünüşe göre artık iyice toparlandı.

Pique ile yaşadığı İspanya'nın Barcelona kentinden ABD, Miami'ye taşındı. Sonra da epeydir eskisi kadar ilgilenmediği kariyerine dört elle asıldı.

Daha kısa bir süre önce verdiği röportajda ihaneti yaşadıktan sonra bir daha birilerini sevebileceğinden emin olmadığını söyleyen Shakira yeni bir aşka bile düştü iddialara göre.

Bu kez yine kendisinden yaşça genç bir erkeğe gönlünü kaptırdı 47 yaşındaki Shakira.

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SENARYO GERÇEĞE DÖNDÜ
Punteria adlı şarkısına çektiği klipte kendisine eşlik eden 31 yaşındaki oyuncu Lucien Laviscount ile aşk yaşamaya başladı. Bir başka deyişle klipteki senaryo gereği yaşanan aşk gerçeğe dönüştü.

Aslında ilk bakışta uzun yıllarını verdiği sevgilisi Gerard Pique'nin ihanetinden sonra yeniden kalbinin yumuşaması güzel bir gelişme. Fakat Shakira'nın arkadaşlarının bu konuda bazı endişeleri var.

Rol aldığı Emily In Paris adlı diziyle tanınan Laviscount'tan bir türlü emin olamıyor Shakira'nın arkadaşları.

En büyük korkuları ise genç oyuncunun şöhretini artırmak için Shakira ile birlikte olması. Yani bunu bir reklam aracı olarak görmesi ve sonunda kalbi kırılan tarafın yine Shakira olması.

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İhanet bile aşka düşmesine engel olamadı... Ama korku büyük... Şöhret için seninle birlikte oluyor

İddialara göre Shakira ile genç oyuncunun klipteki aşkı gerçeğe dönüştü.

İhanet bile aşka düşmesine engel olamadı... Ama korku büyük... Şöhret için seninle birlikte oluyor

'BU HİKAYEDE YANAN SEN OLMA SAKIN'
İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Bir kaynak bu konuda şunları söyledi: "Shakira umutsuz bir biçimde aşkı arıyor. Ama arkadaşları endişeli. Çünkü Lucien, şöhret merdivenlerini usul usul tırmanıyor ve bugüne kadar Shakira kadar şöhretli biriyle romantik ilişki yaşamamıştı. Lucien'in bugüne kadar yakınlaştığı kadınlar birbirinden çok farklıydı. Şimdi Shakira ile görüşüyor."

Söz konusu kaynak, Shakira'nın arkadaşlarının endişesini de şöyle ifade etti: "Lucien, Shakira ile birlikte oluyor çünkü belki de bu sayede adının daha fazla duyulmasını amaçlıyor."

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Bu arada bazı kaynaklara göre Shakira, kendisini aldatan Gerard Pique'yi hala unutabilmiş değil... Ama bu yeni yakınlaşmasının sonucunda yine Shakira'nın kalbi kırılabilir. Bu kaynaklar "Bu işin sonunda yanan Shakira olabilir" diye yorum yaptı.

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İhanet bile aşka düşmesine engel olamadı... Ama korku büyük... Şöhret için seninle birlikte oluyor


SEVGİLİSİ ONU DAHA GENÇ BİR KADINLA ALDATTI 
Pique ile ilişkisinden 11 yaşında Milan ve 9 yaşında Sasha adında iki oğlu olan Shakira ile Lucien Laviscount, ünlü şarkıcının Punteria adlı şarkısının klibinde birlikte kamera karşısına geçti. O klipte de iki sevgiliyi canlandırdılar.

Bu arada konuşulan başka bir ayrıntı daha var. O da Shakira ile Laviscount'un birbirleriyle yakınlaştığı ama ilişkilerinin öyle çok da ciddi olmadığı.

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Uğradığı ihanetle konuşulan Shakira ile klibindeki rol arkadaşının bu yakınlaşmasının nereye uzanacağını ise zaman gösterecek.

İhanet bile aşka düşmesine engel olamadı... Ama korku büyük... Şöhret için seninle birlikte oluyor

Shakira'nın Gerard Pique ile ilişkisinden iki tane oğlu bulunuyor. Ayrılığın ardından ünlü şarkıcı onları da yanına alıp ABD'ye taşındı. 

 

 

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#Shakira#Gerard Pique#Lucien Laviscount

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