İçi içine sığmıyor! Lindsay Lohan’ın annelik heyecan: Bebek iyice kendini gösterdi

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Akranları Britney Spears,Paris Hilton ve Nicole Richie gibi birden aşırı ünlendi, onlar gibi adı sosyetik güzele çıktı, fazlasıyla hızlı bir hayat yaşamaya başladı. Lindsay Lohan hem çok güzeldi hem de herkes onun yeteneğiyle Hollywood’da kendine iyi bir isim yapacağına inanıyordu.

2000'lerin ilk yarısının fırtınalar estiren ünlü üçlüsü: Britney Spears,Paris Hilton ve Lindsay Lohan... Hâlâ yakın arkadaş olan bu üç ünlü kadının adından bir zamanlar sadece skanllarla anılıyordu

Ancak çocuk yaşta modellik yaparak başladığı kariyeri, birkaç ses getiren filmden sonra tepetaklak gitti. Çocuk yıldız olarak dikkat çektiği The Parent Trap filmi hafızalara kazındı. 2004 yapımı, çok ünlü isimlerden oluşan kadrosuyla büyük başarı kazanan Mean Girls filminin de oyuncularından biriydi.

Lohan adeta annelik provası yapıyor

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Ancak rol arkadaşları oyunculuğa devam edip büyük birer Hollywood yıldızı olurken o tam bir “parti kızına” dönüştü, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı yüzünden zor günler yaşadı. Alkollü araç kullanırken yakalandı, adı kavgalara karıştı ve rehabilitasyon merkezlerinde bolca zaman geçirmek zorunda kaldı.

36 yaşındaki yıldız artık bambaşka bir hayata yelken açtı, sevdiği adamlar evlendi ve şimdi anne olmayı bekliyor

Lindsay Lohan, hem aynı hayat tarzını paylaştığı hem de yakın dostu olan Paris Hilton’un ayak izlerin takip ederek aşk hayatında yıllarca süren kötü gidişata da son vermiş ve Bader Shammas’la evlenerek herkesi şaşırtmıştı. Aslında nişanlandıklarını açıkladığında Lindsay Lohan’ın, dünyanın en büyük bankalarından birinin başkan yardımcısı olan aşkıyla zaten 3 yıldır birlikte olduğu ortaya çıktı.

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Lohan, birçok ünlü yıldız gibi nişanlandığını parmağındaki kocaman pırlanta yüzükle Bader Shammas’a “Aşkım, hayatım, ailem, geleceğim!” diye seslendiği bir paylaşımla duyurmuştu. Evliliklerinin birinci yıldönümünü de sosyal medyadan duyuran çift elbette bebek müjdesini de ilk olarak Instagram’dan Lohan’ın milyonlarca hayranına verdi; takvimler 14 Mart 2023’ü gösteriyordu…

Eşi Bader Shammas’ın işi gereği Dubai’de yaşayan Lindsay Lohan bebek partisinde ailesiyle hasret giderdi, kız kardeşiAliana Lohan'la bol bol fotoğraf çektirdi

Bader Shammas’ın işi gereği Dubai’de yaşayan Lindsay Lohan artık karnını da bebek heyecanını da gizleyemez halde. Doğuma hazırlık yapan ve bir yandan da bebek sevincini ailesi ve sevdikleriyle birlikte yaşamak isteyen güzel yıldız bir süredir New York’taydı. Dün ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte bebek partisi veren Lindsay Lohan’ın yüzünde kelimenin tam anlamıyla güller açıyordu.

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Karnı iyice belirginleşen ve artık doğum yapmasına az süre kalan Lindsay Lohan “Ne güzel zamanlar. Hayatımdaki bu muhteşem inşalar için müteşekkirim” diyerek paylaştığı fotoğraflarda turuncu, etekleri püsküllü rahat bir hamile elbisesi giymiş, kâh bıraktığı açık kâh at kuyruğu yapıp topladığı saçları ve doğal makyajıyla göz kamaştırıcı hale gelmişti.

Lohan, 3 Nisan'da bu fotoğrafı paylaşıp evliliğinin birinci yılını kutlamıştı... Hayranları güzel yıldız artık hayatını yoluna soktuğu ve aradığı mutluluğu bulduğu için sevinçli

Bu özel günün hatırası için bir de beyaz, özel olarak dikilmiş, omuzları ve eteği taşlarla süslenmiş şık bir hamile elbisesi giyip, büyümüş karnını tuttuğu bir fotoğraf daha paylaşan Lohan’a hayranlarından sayısız yorum geldi. Takipçileri Lindsay Lohan’ın hamilelik ışığıyla parladığını ve bebek mutluluğunun güzel yıldızı daha da güzelleştirdiğini yazdı.

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Artık Dubai’de yaşayan ve doğumunu da burada gerçekleştirecek olan Lohan, yıllarca küs kaldığı ve 7 yıldır görüşmediği babası Michael Lohan’ın da geldiği partide annesi Dina ve kız kardeşi Aliana Lohan’la bol bol hasret giderdi. Lindsay Lohan’ın, parti davetlilerinin küçük çocuklarını kucağına alıp annelik provası yaptığı da dikkatli hayranlarının gözünden kaçmadı.