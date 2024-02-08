BoÅŸanan Ã¼nlÃ¼ Ã§iftin kÄ±zÄ± biraz asi Ã§Ä±ktÄ±... ArtÄ±k saÃ§Ä±yla uÄŸraÅŸmasÄ±na gerek kalmadÄ±

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Shiloh, Ã¶nceleri bu kadar Ã¼nlÃ¼ bir ailenin kÄ±zÄ± olduÄŸu iÃ§in daha doÄŸmadan merak uyandÄ±rdÄ±. Zaman geÃ§tikÃ§e gÃ¼zelliÄŸiyle dikkat Ã§ekti. Son dÃ¶nemde ise giyimi kuÅŸamÄ± Ã¶zellikle de saÃ§ modeliyle gÃ¼ndemde. Hemen hatÄ±rlatalÄ±m Shiloh, geÃ§en yÄ±l saÃ§larÄ±nÄ± kÄ±sacÄ±k kestirdi daha doÄŸrusu kazÄ±ttÄ±. Bir de Ã¼stÃ¼ne pembeye boyattÄ±.

Åžimdi gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda onun izinden giderek saÃ§Ä±nÄ± kazÄ±tan bir Ã¼nlÃ¼ Ã§ocuÄŸu daha var.... O da bugÃ¼ne kadar fazla uzatmasa da yine de omuzlarÄ±na yaklaÅŸan uzunlukta saÃ§larÄ±yla dikkat Ã§ekiyordu.

Ama Ã¶nceki gÃ¼n Los Angeles sokaklarÄ±nda objektiflere takÄ±ldÄ± ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ genÃ§ kÄ±z saÃ§larÄ±nÄ± tÄ±pkÄ± Shiloh gibi hatta ondan daha fazla kazÄ±tmÄ±ÅŸtÄ±.

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SAÃ‡LARINI KAZITTI

Bu Ã¼nlÃ¼ Ã§ocuÄŸu, Ben Affleck ile eski eÅŸi Jennifer Garner'Ä±n "iki numaralÄ±" kÄ±zÄ± Seraphina... 15 yaÅŸÄ±ndaki Seraphina Affleck, Ã¶nceki gÃ¼n okul servisini beklerken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Zaten yeni saÃ§ modeli de bu sayede ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Kot pantolonu, sweatshirt'Ã¼, kulaklÄ±klarÄ± ve elindeki su ÅŸiÅŸesiyle servisini bekleyen Seraphina, paparazzinin kendisini gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemesinden Ã§ok da memnun olmadÄ±.

Ã‡ok kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlarÄ±ndan bu yana anne ve babasÄ±ndan dolayÄ± ilgi odaÄŸÄ± olan Seraphina belli ki bu duruma Ã§ok da alÄ±ÅŸamamÄ±ÅŸtÄ±.

Seraphina Affleck, okul servisini annesiyle birlikte bekledi. Ãœzerinde spor kÄ±yafetleri olan Jennifer Garner, kÄ±zÄ±nÄ± Ã¶perek okul servisine bindirdi ve uÄŸurladÄ±.

Jennifer Garner, kÄ±zÄ±nÄ± okul servisinin duraÄŸÄ±na kadar kendi aracÄ±yla getirdi. Sonra da onu Ã¶perek okula uÄŸurladÄ±.Â





Seraphina'nÄ±n saÃ§larÄ± kazÄ±tana kadar biraz daha uzundu. GenÃ§ kÄ±z, babasÄ±na olan benzerliÄŸiyle dikkat Ã§ekiyor.

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51 yaÅŸÄ±ndaki Garner ile eski eÅŸi Ben Affleck'in, Seraphina dÄ±ÅŸÄ±nda 18 yaÅŸÄ±nda Violet adÄ±nda bir kÄ±zÄ± ile 11 yaÅŸÄ±nda Samuel adÄ±nda bir de oÄŸlu bulunuyor.





ANNESÄ° PAZARA BÄ°LE MAKYAJSIZ GÄ°TMÄ°YORÂ

Hollywood'un gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde Ã¼nlÃ¼lerinin Ã§ocuklarÄ±na biraz daha bakalÄ±m. OnlarÄ±n ÅŸÃ¶hreti nedeniyle kamera karÅŸÄ±sÄ±nda bÃ¼yÃ¼yen Ã§ocuklarÄ± da onlara yÃ¶nelen ilgiyi paylaÅŸÄ±yor. ÃœnlÃ¼ Ã§ocuklarÄ±ndan bazÄ±larÄ± gayet gÃ¶steriÅŸli tam da Hollywood tarzÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼m sergilerken bazÄ±larÄ± da sanki Ã¼nlÃ¼ ailelerine inat bambaÅŸka bir giyim tarzÄ± benimsiyor.

ÅžÃ¶yle bir bakalÄ±m anne ve babalarÄ±na Ã¶zenen giyim kuÅŸam tercih edenlerle bunun tam tersini yapanlara.

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Bu konuda en Ã§arpÄ±cÄ± Ã¶rnekler Jennifer Garner, Jennifer Lopez ve Angelina Jolie'nin kÄ±zlarÄ±. Anneleri basit bir alÄ±ÅŸveriÅŸe bile giderken gayet dÃ¼zenli giyinen, bakÄ±mlÄ± gÃ¶rÃ¼nen bu Ã§ocuklar onlarÄ±n tam tersi... Biraz daha daÄŸÄ±nÄ±k, biraz daha kendine Ã¶zgÃ¼. Yani onlarÄ±n kendi tarzlarÄ± var ve Ã¶rnek aldÄ±klarÄ± kiÅŸiler anneleri deÄŸil.

Ben Affleck'in eski eÅŸi Jennifer Garner'dan dÃ¼nyaya gelen kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Seraphina'nÄ±n durumu bÃ¶yle. Bir de ÅŸimdiki eÅŸi Jennifer Lopez'in eski eÅŸi Marc Anthony'den dÃ¼nyaya gelen ikizlerinden kÄ±z olanÄ± Emme'ye bakalÄ±m.

Hemen sÃ¶yleyelim onu tanÄ±mayan kimse Lopez gibi pazara giderken bile ÅŸÄ±k giyinen bir Ã¼nlÃ¼nÃ¼n kÄ±zÄ± olduÄŸunu aklÄ±na bile getirmez.

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Annesi Lopez ne kadar Ã¶zenli giyiniyorsa Emme de bir o kadar tam tersi. O da Seraphina gibi 15 yaÅŸÄ±nda. Gelecekte nasÄ±l giyinecekleri bilinmez ama ikisi de bazÄ± yaÅŸÄ±tlarÄ± gibi kendi modalarÄ±nÄ± yaratmÄ±ÅŸ durumda.

Jennifer Lopez'in eski eÅŸi Marc Anthony'den dÃ¼nyaya gelen ikizlerinden Emme'nin tarzÄ± annesinden Ã§ok farklÄ±. GenÃ§ kÄ±zÄ±n tercihi rahatlÄ±ktan yana.Â





O Ã‡OKTAN TARZINI OLUÅžTURDU

Ama gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n "en aykÄ±rÄ± kÄ±z Ã§ocuÄŸu" denilince akla gelen ilk isim ne Seraphina ne de Emme.

Bu konuda kimse Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin ilk biyolojik Ã§ocuÄŸu Shiloh'nun eline su dÃ¶kemez. Ã‡Ã¼nkÃ¼ 17 yaÅŸÄ±ndaki Shiloh bu konuda kelimenin tam anlamÄ±yla bir fenomen.

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BÃ¼tÃ¼n Ã§ocukluÄŸunu aÄŸabeylerine Ã¶zenerek ÅŸortlar, tiÅŸÃ¶rtler iÃ§inde ve kÄ±sa saÃ§larÄ±yla geÃ§iren Shiloh, Ã¶nceki yÄ±l annesi ve diÄŸer kardeÅŸleriyle katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir galada herkesi ÅŸoke etmiÅŸti.

Shiloh, Angelina Jolie'nin Eternals filminin galasÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±. Jolie'nin diÄŸer yanÄ±ndaki Zahara her zamanki gibi ÅŸÄ±k bir giysi seÃ§miÅŸ ve yaÅŸÄ±na gÃ¶re Ã§ok hafif bir makyaj yapmÄ±ÅŸtÄ±. Ama zaten herkes gelecekte bir moda tasarÄ±mcÄ±sÄ± olmayÄ± hedefleyen Zahara'nÄ±n bu tarzÄ±na alÄ±ÅŸkÄ±ndÄ±.

O galada annesini bile gÃ¶lgede bÄ±rakan kiÅŸi ise Shiloh oldu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ilk kez uzattÄ±ÄŸÄ± saÃ§larÄ±nÄ± Ã¶rdÃ¼rmÃ¼ÅŸ, Ã¼stÃ¼ne Ã¼stlÃ¼k elbise bile giymiÅŸti. Hatta yÃ¼zÃ¼ndÃ¼ Ã§ok hafif bir makyaj da vardÄ±. GenÃ§ kÄ±z o galaya ve aynÄ± filmin ondan sonra yapÄ±lan bÃ¼tÃ¼n galalarÄ±na damgasÄ±nÄ± vurdu.

Tam herkes artÄ±k Shiloh'nun yeni tarzÄ±nÄ± benimsemiÅŸken bu kez bu yÄ±lÄ±n baÅŸlarÄ±nda kazÄ±ttÄ±ÄŸÄ± saÃ§larÄ±yla objektiflere yakalandÄ±. BirkaÃ§ ay Ã¶nce de kazÄ±ttÄ±ÄŸÄ± saÃ§larÄ±nÄ± pembeye boyadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Belli ki Shiloh, annesi Angelina Jolie'nin onun yaÅŸlarÄ±ndaki halinden Ã§ok farklÄ± bir tarz belirlemiÅŸti kendisi iÃ§in.

Jolie de genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda bir ara saÃ§Ä±nÄ± kÄ±sacÄ±k kestirmiÅŸti. Ama yine de kÄ±zÄ±ndan daha Ã¶zenli ve daha dikkat Ã§ekici ÅŸekilde giyiniyordu.

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Shiloh'yu annesinin oynadÄ±ÄŸÄ± Eternals filminin galasÄ±na elbiseyle katÄ±lÄ±nca herkes onun artÄ±k tarzÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdiÄŸini sandÄ±... Ama yanÄ±ldÄ±.Â





BELKÄ° ANNESÄ° ONU KENDÄ° YERÄ°NE HAZIRLIYOR

BÃ¶yle annesini Ã¶rnek alanlardan biri de top model Alessandra Ambrosio'nun kÄ±zÄ± Anja Mazur. Ambrosio'nun eski niÅŸanlÄ±sÄ± Jamie Mazur'dan dÃ¼nyaya gelen iki Ã§ocuÄŸundan biri olan Anja henÃ¼z 13 yaÅŸÄ±nda.

Ama daha ÅŸimdiden fotoÄŸrafÃ§Ä±larÄ±n ilgi odaÄŸÄ± olmuÅŸ durumda. BÃ¼tÃ¼n hayatÄ±nÄ± bÃ¶yle geÃ§iridÄŸi iÃ§in de bu konuda herhangi bir rahatsÄ±zlÄ±k duymuyor genÃ§ kÄ±z. BazÄ±larÄ±nÄ±n "yaÅŸÄ±na gÃ¶re iddialÄ±" diye nitelendirdiÄŸi kÄ±yafetleriyle sÄ±k sÄ±k objektflere takÄ±lÄ±yor.

Belli olmaz.. Belki de Alessandra Ambrosio'nun da kÄ±zÄ± iÃ§in bazÄ± planlarÄ± vardÄ±r. Belki o da tÄ±pkÄ± daha Ã¼st kuÅŸaktan meslektaÅŸlarÄ± Cindy Crawford ve Heidi Klum gibi podyumdaki yerini kÄ±zÄ±na bÄ±rakmayÄ± amaÃ§lÄ±yordur.

KÃœÃ‡ÃœCÃœKKEN MODA Ä°KONU OLMUÅžTU

Gelelim bir baÅŸa Ã¼nlÃ¼ Ã§ocuÄŸuna Tom Cruise ile Katie Holme'un evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen tek kÄ±zÄ± Suri artÄ±k 17 yaÅŸÄ±nda. Onun durumu biraz daha deÄŸiÅŸik.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Suri daha kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k bir Ã§ocukken bir moda ikonuna dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼ ÃœnlÃ¼ modacÄ±larÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan kÄ±yafetleriyle sokaklarda dolaÅŸÄ±rdÄ±. Topuklu ayakkabÄ±larÄ± ve onlara uygun Ã§antalarÄ± da bir yana. Hatta anne ve babasÄ± bu yÃ¼zden eleÅŸtiri bile alÄ±yordu sÄ±k sÄ±k.

Aradan yÄ±llar geÃ§ti Suri artÄ±k bir genÃ§ kÄ±z oldu. Genelikle annesiyle New York sokaklarÄ±nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen Suri, Katie Holmes'un giyim tarzÄ±ndan etkilendiÄŸini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyordu bir sÃ¼re boyunca. Belki de Holmes kÄ±zÄ±nÄ±n kendisiyle uyumlu giyinmesi iÃ§in belli bir Ã§aba harcÄ±yordu.

Ama artÄ±k sokaklarda yalnÄ±z baÅŸÄ±na ya da arkadaÅŸlarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen Suri'nin daha farklÄ± bir tarza yÃ¶neldiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Ama dikkatle bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Suri'nin fiziksel aÃ§Ä±dan Ã§ok benzediÄŸi annesinden ilham aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemek yanlÄ±ÅŸ olmaz.

Makyaj yapmaya baÅŸlayan Suri spor ama eskisine ve annesine oranla daha bohem tarzdaki kÄ±yafetleriyle dikkat Ã§ekiyor.

UfacÄ±k yaÅŸÄ±nda bile Suri Cruise, giyimi kuÅŸamÄ±yla Ã§ok bÃ¼yÃ¼k ilgi Ã§ekiyordu. Hatta gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±ndaki birÃ§ok yetiÅŸkinin onun tarzÄ±ndan esinlendiÄŸi bile konuÅŸuluyordu.

Suri kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼kken bir moda ikonuydu. Ama yaÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼dÃ¼kÃ§e daha rahat giyinmeye baÅŸladÄ±.Â





BU BENZERLÄ°K NEDENÄ°YLE TEKLÄ°F YAÄžIYOR

Biraz Ã¶nce annesine ikizi kadar benzeyen bir Ã¼nlÃ¼ kÄ±zÄ±ndan sÃ¶z etmiÅŸtik. Ä°ÅŸte o Ã¼nlÃ¼ kÄ±zÄ± Reese Witherspoon'un kÄ±zÄ± Ava Philippe.

ÃœnlÃ¼ oyuncunun Ryan Philippe ile yaptÄ±ÄŸÄ± ve olaylÄ± biten ilk evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen Ava, gerÃ§ekten de yÃ¼z hatlarÄ±yla sanki annesinin ikizi gibi. GenÃ§ kÄ±z buraya kadar anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z diÄŸer 'kaderdaÅŸlarÄ±ndan' yani Ã¼nlÃ¼ Ã§ocuklarÄ±ndan yaÅŸ olarak biraz daha bÃ¼yÃ¼k, 24 yaÅŸÄ±nda.

GenÃ§ kÄ±z Ã¼nlÃ¼ annesine bu kadar benzediÄŸi iÃ§in de sinemadan teklif Ã¼stÃ¼ne teklif alÄ±yor. Ama o yÃ¼ksek Ã¶ÄŸrenimine devam ediyor ve henÃ¼z hangi alanda kariyer yapacaÄŸÄ±na karar vermiÅŸ deÄŸil.

GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Ava da giyim ve kuÅŸam konusunda annesini Ã¶rnek alÄ±yor. Ã‡ok benzediÄŸi annesinin giyim tarzÄ± genÃ§ kÄ±za ilham veriyor.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa annelerinin dÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸÃ¼yle uzaktan yakÄ±ndan hiÃ§ ilgisi olmayan bu Ã§ocuklarÄ±n ileride tarzlarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirip deÄŸiÅŸtirmeyeceÄŸi henÃ¼z belli deÄŸil. Belki de gelecek yÄ±llarda onlar da annelerinin yÃ¶nlendirmesiyle ve tabii bÃ¼yÃ¼yen yaÅŸlarÄ± gereÄŸi daha ÅŸÄ±k ve daha dikkat Ã§ekici bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼me kavuÅŸacaklar.

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