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Ama hedeflerine ulaÅŸtÄ±ktan sonra bir "ÅŸey" olur... Hayata bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±larÄ± deÄŸiÅŸir... Aniden ortadan kaybolurlar...Â AmaÃ§larÄ± da kendilerine bambaÅŸka bir hayat kurmaktÄ±r.

Hepsinin bu konudaki motivasyonu farklÄ±dÄ±r elbette. Kimi artÄ±k yaÅŸÄ±nÄ± baÅŸÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ister o Ä±ÅŸÄ±ltÄ±lÄ± dÃ¼nyadan kopmayÄ±. Kimi de kendini yorgun ve bezgin hissettiÄŸi iÃ§in yapar bunu. BazÄ±larÄ± da neyin peÅŸinde olduÄŸunu bilmeden bir arayÄ±ÅŸa girer.Â

Birazdan Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼ anlatacaÄŸÄ±mÄ±z oyuncu ise yakalandÄ±ÄŸÄ± bir hastalÄ±k nedeniyle yaptÄ± bunu... Bedensel olarak bulunduÄŸu yerde de iyileÅŸebilirdi elbette.

SonuÃ§ olarak yakalandÄ±ÄŸÄ± hastalÄ±k hayatÄ±nÄ± bir kez daha gÃ¶zden geÃ§irmesine neden oldu.. BeÅŸ yÄ±l gibi uzun bir sÃ¼re dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼kten sonra da bambaÅŸka bir Ã¼lkede kocaman bir Ã§iftlik aldÄ± ve oraya yerleÅŸti. UÄŸruna ailesini bile geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± mesleÄŸini bile bir kenara attÄ±.

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SAÄžLIÄžI BOZULDU, Ä°NZÄ°VAYA Ã‡EKÄ°LDÄ°

HayatÄ±nÄ± bÃ¶yle birden bire deÄŸiÅŸtiren hastalÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndan uzun sÃ¼re dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼p Hollywood'un Ä±ÅŸÄ±ltÄ±sÄ±ndan uzaklaÅŸan bu Ã¼nlÃ¼ Rhona Mitra.

47 yaÅŸÄ±ndaki Mitra, Ä°ngiltere'de baÅŸlayan yaÅŸam Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼ ABD'ye taÅŸÄ±dÄ±... 90'lÄ± yÄ±llarda gencecik bir kÄ±zken oyuncu olma hayalleriyle Los Angeles'Ä±n yolunu tuttu.

Orada istediÄŸini de gerÃ§ekleÅŸtirdi aslÄ±nda. Sweet Home Alabama, The Practice, Boston Legal gibi yapÄ±mlarda rol aldÄ±. Hatta bir ara Lara Croft karakterini bile canlandÄ±rdÄ±.

Fakat 2012 yÄ±lÄ±nda yakalandÄ±ÄŸÄ± baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemiyle ilgili bir hastalÄ±k onun hayata bakÄ±ÅŸÄ±nÄ± tamamen deÄŸiÅŸtirdi. Bu onun iÃ§in bir tÃ¼r hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± oldu. BeÅŸ yÄ±l sonra da ABD'den gÃ¶Ã§ etti. Ãœlkesi Ä°ngiltere'ye deÄŸil, daha uzaklara Uruguay'a.

Ama sanmayÄ±n ki baÅŸka bazÄ± Ã¼nlÃ¼ler gibi sadece kendini doÄŸanÄ±n kollarÄ±nda huzur bulmaya bÄ±raktÄ±. Onun yerine baÅŸta atlar olmak Ã¼zere ihtiyacÄ± olan her tÃ¼r hayvana yardÄ±m elini uzatmaya adadÄ±.

Bir sÃ¼re Ã¶nce onun ilgin hayatÄ± bir belgesele de konu oldu. Orada yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yÄ±llarÄ±n bir deÄŸerlendirmesini yaptÄ± Mitra.Â

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UMUTSUZ HAYATINDAN KAÃ‡MAK Ä°Ã‡Ä°N HOLLYWOOD'A GÄ°TMÄ°ÅžTÄ°

HayatÄ±nda geriye dÃ¶nÃ¼p baktÄ±ÄŸÄ±nda Ã§ocukluÄŸuyla ilgili en belirgin hatÄ±rasÄ±, alkol baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± olan annesi.

"Annemi hayatÄ±mÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yataÄŸÄ±nda gÃ¶rdÃ¼m. Umutsuz bir ÅŸekilde iyileÅŸmesini beklerdim. Ä°yileÅŸmezdi ve maalesef bunun sonunda hak ettiÄŸi hayatÄ± yaÅŸayamadan Ã¶ldÃ¼" diye anlatmÄ±ÅŸtÄ± hayatÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyen bir programda.

Bengal kÃ¶kenli babasÄ±nÄ±n bir cerrah olduÄŸunu hatÄ±rlatan Rhona Mitra, onun da mesleÄŸini bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

BÃ¼tÃ¼n bu olup biteni bir sirke benzeten Mitra, sonunda Ã§areyi Ã¼lkesinden kaÃ§makta bulduÄŸunu saklamadÄ±.

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'BENÄ° KÃ–PEK BALIKLARININ ORTASINA ATTI'

Londra'dan tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± bir menajer onu Hollywood'a gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ ve kendi deyimiyle kÃ¶pek balÄ±klarÄ±nÄ±n arasÄ±na attÄ±.

Orada geÃ§irdiÄŸi ilk 10 yÄ±lÄ± da "korkunÃ§" diyerek tanÄ±mladÄ±. Hatta o sÄ±rada olup bitenleri bir kitap haline getirse herkesin okuduklarÄ±ndan korkacaÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.

Hollywood hayatÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± sevse de genel olarak Ã§ok da hoÅŸlanmadÄ± Rhona.Â

Sonunda baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemiyle ilgili bir hastalÄ±ÄŸa yakalandÄ±. "Sinir sistemim saldÄ±rÄ± altÄ±ndaydÄ±. Beynim iltihaplandÄ± ve bu durum da hafÄ±zamÄ± olumsuz etkilemeye baÅŸladÄ±. KonuÅŸmam da etkilendi" diye anlattÄ± o sÃ¼reci.

Bu arada Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± da sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Ancak hastalÄ±ÄŸÄ±, senaryodaki repliklerini hatÄ±rlamasÄ±nÄ± bile engeller hale geldi. "SÃ¶ylemem gereken cÃ¼mleleri hatÄ±rlayamÄ±yordum, yenilerini ezberleyemiyordum" dedi.

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Yine de elinden geleni yapmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Ama yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± da kimseye anlatamÄ±yordu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kendisi bile tam olarak sorunun ne olduÄŸundan habersizdi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ doktorlar da net bir aÃ§Ä±klama yapamÄ±yorlardÄ± genÃ§ kadÄ±na.

SONUNDA HAYATI BAMBAÅžKA BÄ°R YOLA GÄ°RDÄ°

Sonunda Uruguay'a gitti ve orada bir kulÃ¼bede inzivaya Ã§ekilerek saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± geri kazandÄ± Rhona Mitra. Ama bu kÄ±sa zamanda olmadÄ±.

Oradaki deneyimleri onun hayata bakÄ±ÅŸÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdi. Ã–nce "Ã§ok tatlÄ±ydÄ±" dediÄŸi bir kadÄ±nÄ±n yanÄ±nda atlarla ilgilenmeye baÅŸladÄ±. O kadÄ±nÄ±n kendisine atlardan ÅŸifa bulmayÄ± Ã¶ÄŸrettiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

Bu iki yÄ±l boyunca kendi deyimiyle "olup bitenler onun kontrolÃ¼nÃ¼n dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±ktÄ±". TanÄ±dÄ±k olmayan kendi konfor alanÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda bir yere sÃ¼rÃ¼klendiÄŸini hissetti.

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"Geride kalan hayatÄ±ma geri dÃ¶nemeyeceÄŸimi biliyordum. Ama Ã¶nÃ¼mde beni bekleyenin ne olduÄŸu konusunda da bir fikrim yoktu" diye anlattÄ± o geÃ§iÅŸ sÃ¼recini.

AT GÃœBRESÄ°NDEN KULÃœBEDE YAÅžIYOR, KAPISI ATLARA AÃ‡IK

BÃ¼tÃ¼n bunlar Rhona'ya bambaÅŸka bir hayata bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ± getirdi. Onu konfor alanÄ±ndan Ã§Ä±kmasÄ± iÃ§in motive eti.

Eskiden ABD'de California'da Venice Beach'te yaÅŸÄ±yordu Mitra. Oradaki evinin manzarasÄ± bir otomobil parkÄ±ydÄ±. Ama yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± deneyimden sonra manzarasÄ± da hayatÄ± da deÄŸiÅŸti.

Atlara yardÄ±m elini uzatmayÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Rhona, at gÃ¼bresinden inÅŸa ettiÄŸi kÃ¼Ã§Ã¼k kulÃ¼besinde hayatÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.Â

Uruguay'da kurduÄŸu basit hayatÄ±nÄ±n ilk Ã¼Ã§ yÄ±lÄ±nÄ± hiÃ§bir ziyaretÃ§isi olmadan geÃ§irdi Rhona Mitra. O sÃ¼re iÃ§inde sessizce oturup doÄŸayÄ±, mevsimlerin gelip geÃ§mesini, etrafÄ±ndaki renklerin deÄŸiÅŸimini izledi. Bu deneyim de kendi sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re ona gerÃ§ekte kim olduÄŸunu gÃ¶sterdi.

Her ne kadar yeni kurduÄŸu hayatÄ±nda bazen yalnÄ±zlÄ±ktan bunalsa da Mitra burayÄ± terk etmeyi hiÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yor.

"YÃ¼kÃ¼ paylaÅŸacak biri olsaydÄ± daha iyi olurdu. Ama eski hayatÄ±ma dÃ¶nÃ¼p bu arazide yaÅŸayan atlarÄ± da terk edemem" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini.

ÅžÄ°MDÄ° SADECE Ã‡EKÄ°M Ä°Ã‡Ä°N HOLLYWOOD'A GÄ°DÄ°YOR... ARTIK EVÄ° BURASIÂ

Bu arada her ne kadar tamamen geriye dÃ¶nmediÄŸini sÃ¶ylese de Rhona Mitra zaman zaman bazÄ± yapÄ±mlarda rol almak iÃ§in ABD'ye gidip geliyor. 2020 yÄ±lÄ±nda Archive ve Skylines adlÄ± yapÄ±mlarda oynadÄ±. ArdÄ±rdan 2022 yÄ±lÄ±nda da The Experiment adlÄ± yapÄ±m iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

Ama bu onun iÃ§in tam bir geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ deÄŸil. Film Ã§ekimlerinden sonra tekrar Uruguay'da Ã§ok sevdiÄŸi atlarÄ±nÄ±n yanÄ±na dÃ¶nÃ¼yor Ã¼nlÃ¼ oyuncu.

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