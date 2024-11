Hollywood'un hayrını görmedi, ünsüz sevgilisinde aradığını buldu... Aynı çatı altında masal gibi aşkımız!

Haberin Devamı

Bu durumda, olgun bir yaşa gelmesinin ve hayattan beklentilerinin tam anlamıyla farkında olmasının da etkisi var kuşkusuz.

Ama bundan daha önemli bir ayrıntı daha var... Brad Pitt son iki yıldır özel hayatında da aradığı huzuru buldu.

Artık herkesin ezbere bildiği gibi Brad Pitt, son iki yıldır kendisi gibi doğrudan Hollywood'un spot ışıkları altında bir hayatı ve kariyeri olmayan 34 yaşındaki Ines de Ramon ile bir ilişki içinde...

Çift, yakın zamanda da aynı çatı altında ortak bir hayat kurdu.

YILLARDIR ARADIĞI HUZURU VE MUTLULUĞU GENÇ SEVGİLİSİNDE BULDU

Brad Pitt ile Ines de Ramon'a yakın kaynaklara bakılırsa da çift, aşkta ve hayatta gerçek uyumu buldu, ikisi de inanılmayacak kadar mutlu.

Zaten onlara göre Brad ile Ines bu ilişkiyi öyle gelip geçici bir durum olarak değil tam tersine uzun vadeli bir birliktelik olarak görüyorlar.

People dergisine konuşan bu kaynaklara göre ikisi de yaptıkları işlerde birbirlerine sonuna kadar destek oluyorlar.

Pitt şu sıralarda Formula 1 dünyasını konu alan F1 adlı filmin çekimleri için Meksika'da bulunuyor. Ünlü bir firma için çalışan bir mücevher tasarımcısı olan Ines de Ramon ise Los Angeles'ta kaldı.

Bu projenin sevgilisi için ne kadar önemli olduğunu bildiğinden de ondan desteğini esirgemiyor. Tam tersine güçlü bir kaya gibi yanında duruyor.

BİRBİRLERİNE HEP DESTEK... TAM DESTEK

İkisi de bağımsızlıklarına önem verdikleri için işleri nedeniyle ayrı kalmayı sorun yapmıyorlar. Birbirlerinin sevgisinden eminler ve her an her dakika yan yana olmak zorunda hissetmiyorlar kendilerini.

Yine bu kaynaklara bakılırsa ikisi de buldukları bu uyuma çok değer veriyorlar. Kaybetmemek için de ellerinden geleni yapmaktan çekinmeyecekler.

Brad Pitt bugüne kadar genellikle Hollywood'un, kendisi gibi kamera önündeki ünlü kadınlarıyla romantik ilişkiler yaşadı. Gençlik yıllarından beri bu durum böyle.

Sinitta, Robin Givens, Christina Applegate, Juliette Lewis, eski nişanlısı Gwyneth Paltrow, ilk eşi Jennifer Aniston ve olaylı şekilde boşandığı Angelina Jolie onun hayatına giren yıldızlardan bazıları.

Ines de Ramon ise ilk evliliğini yine bir oyuncu olan Paul Wesley ile yapmış olsa da öyle kamera önünde bir hayatı ve kariyeri yok. Kendi çevresinde bilinen bir mücevher tasarımcısı.

DAHA ÖNCE HAYATINA GİREN KADINLARDAN ÇOK FARKLI

Bir başka deyişle Ines de Ramon, bugüne kadar Brad Pitt'in sevgili olduğu kadınların hepsinden her anlamda farklı.

Üstelik bu fark sadece de Ramon'un ünlü bir oyuncu olmamasından kaynaklanmıyor. Eğitimi, yetişme tarzı ve hayata bakışı da bambaşka.

İsviçre'deki Cenevre Üniversitesi'nde iş idaresi eğitimi gören Ines de Ramon, 2013 yılında okulunu bitirip ABD'ye döndü.

Ana dili İngilizce'nin dışında aile köklerinden dolayı İspanyolca, bunun yanı sıra Fransızca ve Almanca biliyor.

Ines de Ramon, okulunu bitirdikten sonra moda ve mücevher tasarımcılığı işine yöneldi. Bir süredir de Los Angeles merkezli bir mücevher firmasının yönetim kurulu başkanı.

Ama onun donanımı bu kadarla da sınırlı değil. Ines de Ramon aynı samanda sertifikalı bir sağlık koçu ve beslenme uzmanı.

Brad Pitt ile Ines de Ramon, ilk kez 2022 yılında Los Angeles'taki Bono konserinde birlikte görüldüler. Sonra da Meksika'da bir tatile çıktılar.

Daha önceki aşklarının aksine Brad Pitt bu kez özel hayatını meraklı gözlerden uzakta yaşıyor. Bunda sevgilisinin bu konudaki tercihinin de etkisi var kuşkusuz.

Her ne kadar ilişkilerinin başında daha kapalı bir görünüm sergilese de Pitt sonunda George Clooney ile işbirliği yaptığı The Wolfs filminin Venedik galasında sevgilisinin elinden tuttu ve dünyanın karşısına çıktı.