Dünyada ona özenen milyonlar var ama.. O güzel kadın usul usul tükeniyor... Gökyüzündeki yıldızlar kadar yalnız

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Çocukluk yılları hariç babasıyla arası hiç iyi olmadı Jolie'nin.. Ama annesi o nefes kesen güzelliğini ona miras olarak devretmişti.

Elbette hem bunun hem de babasının desteğiyle kısacık zamanda Hollywood'da iyi bir kariyer yaptı.

Bunların da ötesinde daha ilk gençlik yıllarından bu yana dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak anıldı. 50 yaşına merdiven dayamasına rağmen bu unvanı kimseye kaptırmış değil.

Üç evliliğini de aynı sektörün çekici, yakışıklı hatta en yakışıklı diye nitelendirilen isimleriyle yaptı.

Son eşi Brad Pitt ile evliliği olaylı bitti ama üçü evlatlık, üçü biyolojik altı tane çocuğu onun yanında. Sadece oyunculuk değil yönetmenlikte de kariyerinin başarı hanesine yazılacak işlere imza atıyor.

Üstelik ne istese yapabilecek ekonomik güce de sahip. Her ne kadar son dönemde bu konuda sorun yaşadığı ileri sürülse de serveti milyon dolarla ifade ediliyor.

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ANGELINA JOLIE USUL USUL TÜKENİYOR

Bütün bunlara rağmen yakınları Angelina Jolie'nin sağlığından özellikle de ruh sağlığından çok endişeli. Hatta onun artık hayatında kendini ön plana alıp buna göre hareket etmesi gerektiğini ileri sürüyorlar. Jolie'yi yakından tanıyanlara göre güzel yıldız usul usul bitmiş bir hale geliyor.

Radar adlı internet sitesine konuşan Angelina Jolie'yi yakın kaynaklar, güzel yıldızın ruh sağlığı konusunda endişeye kapıldıklarını gizlemiyor.

Jolie'nin, ünlü opera Diva'sı Maria Callas'ı canlandırdığı son filmi Maria üzerinde çalışırken rolüne kendisini fazla kaptırdığını neredeyse Callas'ın ruh durumuna fazlasıyla büründüğünü ileri sürdü.

Hatta bu kaynaklara göre Angelina Jolie için en olumsuz olan Maria Callas ile kendisi arasında bulduğu benzerlikler. Bunların başında da yalnızlık geliyor.

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YALNIZ HİSSETTİĞİNİ KENDİSİ DE İTİRAF ETTİ

Zaten Jolie de film ile ilgili olarak katıldığı etkinliklerden birinde bu konuda bir itirafta bulunmuştu.

Jolie "Çok fazla konuşmak istemiyorum çünkü bu çok kişisel bir durum. Ama aramızda bir benzerlik var. Tam olarak yalnızlık ve iş ahlakı konusunda" diye konuştu.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben mükemmel bir insan değilim. Ama tıpkı Maria Callas gibi çok ama çok çalışıyorum."

İşte onun bu durumu da yakınlarını endişelendiriyor.

Angelina Jolie'ye yakın kaynaklara göre ünlü yıldız işini hayatta her şeyin önünde tutuyor. Oysa böyle yapmasının ona hiçbir faydası yok. Tam tersine bu şekilde ruh sağlığını bozabilir.

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CANLANDIRDIĞI ROLE KENDİNİ FAZLA KAPTIRDI

Ayrıca yine bu kaynaklara göre Angelina Jolie, canlandırdığı role kendini fazla kaptırıyor ve onun ruh halinden de öyle kolayca kurtulamıyor.

Aslında Maria Callas'ın ilk bakışta pırıltılı görünen ama trajedilerle, kayıplarla dolu hayatını canlandırdıktan sonra bunun tersi olması da mümkün değil.

Ama yakınlarına göre Jolie için artık bu rolün etkisinden kurtulmasının zamanı geldi de geçiyor bile.

Dışarıdan bakıldığında güzelliğinin yanı sıra çok güçlü, her şeyden kolay etkilenmeyecek bir kadın gibi görünen Jolie, Maria filminin Venedik Film Festivali'ndeki gösteriminde kişiliğiyle ilgili bir ipucu da vermişti.

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'BEN DE MARIA GİBİ KIRILGANIM'

Filmin festivaldeki gösterimin ardından sekiz dakika boyunca alkışlanması Angelina Jolie'yi gözyaşlarına boğmuştu.

O gün yaptığı açıklamada Maria Callas'ın kırılganlığının kendisinde de bir kişilik özelliği olduğunu söylemişti.

Angelina Jolie, Hollywood'da çok arkadaşı olmayan ünlülerden biri olarak biliniyor. Aslında bu biraz da onun seçimi sayılır. Çünkü vaktini işine ve çocuklarına ayırmak istiyor. Ayrıca fırsatını bulduğunda Los Angeles'tan ayrılmayı da planlıyor.

Ama eşi Brad Pitt'ten boşanırken yapılan anlaşma uyarınca ikizlerinin 18 yaşına gelmesini beklemek zorunda.

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'HOLLYWOOD SAĞLIKLI BİR YER DEĞİL'

Jolie, ABD'den uzaklara gitme fikrini geçen yılın son ayında Wall Street Journal'e verdiği röportajda da söylemişti.

Angelina Jolie, dergiye verdiği röportajda Hollywood'un "sağlıklı" bir yer olmadığını belirtip "Belki de bugün olsa sektöre hiç girmezdim" diye konuştu.

Ünlü yıldız, aslında olabilecek en kısa sürede Asya'daki evine taşınmak istediğini belirtti. Fakat bunun için eski eşi Brad Pitt ile devam eden yasal sürecin tamamlanmasını beklemek zorunda olduğunu sözlerine ekledi.

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'OYUNCULUĞU MESLEK OLARAK SEÇMEZDİM'

Jolie, o röportajda eğer bugün her şeye yeniden başlayabilme imkanı bulsaydı meslek olarak oyunculuğu seçmeyeceğini anlattı. Bunda da ünlü insanların özel hayatlarını paylaşmaları beklentisinin etkin olduğunu anlattı.

"Ben kariyerime ilk başladığımda özel hayatımı kamuoyuyla paylaşmak gibi bir beklentim yoktu" diye konuştu ünlü yıldız.

Yarı şaka yarı ciddi bir şekilde de artık sosyal hayatı olmadığını en yakın arkadaşlarının mülteciler olduğunu sözlerine ekledi.

Bugüne kadar Jonny Lee Miller, Billy Bob Thornton ve Brad Pitt ile evlenip boşanan Angelina Jolie'nin adı son dönemde İngiliz sanatçı Akala ile anılıyor.