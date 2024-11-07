Yakınlaşma 'halı sohbetleriyle' başlamış: Giyinme odasında saatlerce baş başa kalıyorlardı

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Onları uzaktan izleyenlere sorsanız "hiçbir şey Hugh ile Deborra'yı ayıramaz" derlerdi. Yine de çift, ortak bir açıklamayla evliliklerinin bittiğini duyurdular. Sonra da sakin bir şekilde yuvalarını dağıttılar.

Bu arada...

Her ne kadar dışarıdan bakıldığında çok mutlu görünseler de yaptıkları boşanma açıklamasından sonra onları yakından tanıyanlar "Bunun geleceği belliydi" diyerek fazla derin açıklamalara girişmeden yorum yaptılar. Belli ki bildikleri bir şey vardı.

ROL ARKADAŞIYLA AŞK YAŞADIĞI KONUŞULUYOR

Aradan geçen ayların sonunda Hugh Jackman'ın yeni bir aşka yelken açtığı duyuldu.

Üstelik adının birlikte anıldığı kişi öyle yabancı biri değildi. Tam tersine ikisi de eşleriyle evliyken Broadway'da birlikte sahneye çıktığı rol arkadaşı Sutton Foster'dı.

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Daha da ötesinde Foster da bu aşk söylentisinin duyulmasından kısa bir süre sonra ikinci kocası Ted Griffin'den boşandığını açıkladı.

Durum böyle olunca da artık herkes Jackman ile Foster'ın aşk yaşadığına kesin gözüyle bakmaya başladı.

Çifte yakın kaynakların belirttiğine göre Hugh Jackman ile Sutton Foster, gerçekten romantik bir ilişki yaşıyorlar.

Henüz bunu gözler önüne sermeye hazır değiller. Ama yine de el ele kırmızı halıya çıkmaları ya da aşklarını sosyal medyadan ilan etmeleri an meselesi.

BAŞKALARIYLA EVLİYKEN YAKINLAŞTIKLARI İLERİ SÜRÜLDÜ

Bütün bunlar olup biterken Jackman ile Foster cephesinden yeni iddialar da gelmeye başladı.

Bunlara göre Hugh Jackman ile Sutton Foster'ın yakınlaşması her ikisi de eşleriyle evliyken başladı. Bu iddialar da Foster'ın daha birlikte müzikalde sahneye çıktıkları sırada anlattıklarıyla bağdaştırıldı.

49 yaşındaki Foster bir röportajında 56 yaşındaki Jackman ile müzikalde çalıştıkları sırada yakın bir dostluk geliştirdiklerini anlattı.

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Söylediğine göre 2021 ile 2023 arasında perde açan The Music Man adlı müzikalin her gösterisi öncesinde Foster'ın giyinme odasında buluşup orada baş başa sohbet ediyorlardı.

Buna da kendi aralarında "Halı sohbeti" diyorlardı.

HER GÖSTERİ ÖNCESİ 'HALI SOHBETİ'

Bunun nedenini de Sutton Foster röportajında şöyle anlattı: "Çünkü benim giyinme odam her zaman karışık olurdu. Bu yüzden de halıda oturup sohbet ederdik."

Oyuncunun söylediğine göre bu "halı sohbetleri" Jackman ile ortak çalışmalarının en zevkli kısmıydı.

İkili arasındaki aşk söylentilerinin yayılmasından sonra Sutton Foster'ın iki yıl önce söylediği bu sözler bir kez daha akıllara geldi.

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Bütün bunlara, Jackman'ın boşandığı eşi Deborra Lee Furness'in, onlardan şüphelendiği iddiaları da eklenince dedikodu çarkları başka türlü dönmeye başladı.

Şimdi daha fazla insan Hugh Jackman ile Sutton Foster'ın ilişkisinin daha boşanmalarından önce o müzikal sırasında başladığına inanmaya başladı.

İleri sürülenlere göre Deborre Lee Furness, aynı müzikalde oynadıkları sırada kocası Hugh Jackman ile rol arkadaşı Sutton Foster'dan şüpheleniyordu.