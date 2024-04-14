Hollywood’un en ünlü ve yalnız bebeği artık 18 yaşında… Yıllardır görmediği babası ona soyadından başka hiçbir şey vermedi

Haberin Devamı

Holmes, Nisan 2005'te Tom Cruise ile sevgili oldu. Tanışmalarından yedi hafta sonra, Haziran 2005'te ise nişanlandılar.





İLK BULUŞMANIN YILDÖNÜMÜNDE DOĞAN BİR AŞK BEBEĞİYDİ

Çiftin kızları Suri, ilk buluşmalarının birinci yıldönümü olan 18 Nisan 2006'da dünyaya geldi.

18 Kasım 2006'da Holmes ve Cruise İtalya'nın Bracciano kentindeki 15. yüzyıldan kalma Odescalchi Kalesi'nde Scientology kilisesinin kurallarına uygun bir törenle evlendi.

Suri Cruise anne ve babası evlendiğinde 7 aylıktı ve yıllar boyu dünyanın en ünlü bebeği / çocuğu oldu

Haberin Devamı

O yılların en ilgi çeken ünlü aşkını yaşayan çift evlendiklerinde kucaklarında 7 aylık kızları Suri de vardı.

Hollywood’un iki ünlü yıldızının kızı o günlerde “dünyanın en ünlü bebeği” olarak tüm magazin sayfalarında, televizyon programlarında baş köşedeydi.





DOĞAR DOĞMAZ DÜNYANIN EN ÜNLÜ BEBEĞİ OLDU

Hatta ailesi tarafından gösterişli giysilerle donatılan Suri bebekliği ve çocukluğunun ilk yıllarında bir stil ikonu haline geldi.

Son moda elbiseleri, giydiği tasarımcı elinden çıkma ayakkabılar, özenle toplanan saçları ve hatta dudağına sürülen rujlar onu bir magazin yıldızı yaptı.

Tom Cruise ve Katie Holmes küçük kızlarını bir modele çevirdikleri için sert eleştirilerden de paylarını aldı…





BOŞANMA DAVASINDA BABASINDAN YARDIM ALMIŞTI

Tüm magazin basını bu gözde çiftin ve kızlarının peşine düşmüşken ve Suri daha 6 yaşındayken Katie Holmes, altı yıllık evliliğin ardından sert bir avukat olarak tanınan babası Martin Holmes'un yardımıyla ve kullan-at telefonlar kullandıkları gizli bir süreç sonunda Tom Cruise’a boşanma davası açtı.

Birkaç gün sonra 18 yaşına basarak reşit olacak Suri isterse babası hakkında bilinmeyenleri anlatma şansına sahip

Haberin Devamı

Evlilikleri çok konuşulan çiftin boşanma davası da aynı şekilde ilgi topladı. Nicole Kidman'la olan ilk evliliğinden şu anda 31 yaşında olan Bella ve 29 yaşında olan Connor adında iki evlatlık çocuğu olan Cruise, bu boşanma sürecinden sonra Suri adında, kendi kanından bir çocuğu olduğunu adeta unuttu.

Suri Cruise doğduğunda küresel boyutta bir çılgınlık yaşanmış, bu ünlü bebeğin ilk fotoğrafı, 5 aylıkken dünyanın en ünlü fotoğrafçısı Annie Leibovitz tarafından çekilmiş ve Vanity Fair'in kapağında yer almıştı.





ACABA REŞİT OLUNCA KONUŞACAK MI?

İşte o bebek perşembe günü 18 yaşına basıyor ve bir seçimle karşı karşıya: Ya çocukken sahip olduğu şöhret seviyesine geri dönecek (Hâlâ Suri’nin moda ikonluğuna adanmış bloglar var) ya da boşanma davası açarak Cruise'u gafil avladığından beri annesi Katie Holmes'un kendisi için kurduğu dikkatle korunan hayatı sürdürecek.

Haberin Devamı

Artık zarif bir genç kıza dönüşen Suri Manhattan'da, 60 yaşındaki babasının Scientology Kilisesi'nden uzakta, 45 yaşındaki sevgi dolu ve son derece koruyucu annesi tarafından spot ışıklarından büyük ölçüde korunarak büyüdü.





12 YILDIR HİÇ GÖRÜŞMEDİLER

Suri, dünyanın en ünlü Hollywood yıldızlarından biri olan babasından uzakta ve ikilinin hiçbir şekilde ilişkisi yok. Tom Cruise’un öz kızını en son 2012’de gördüğü biliniyor. Suri son 12 yıldır annesinin kanatları altında.

Katie Holmes 2023'te Glamour dergisine verdiği demeçte Suri'yi halkın gözünden "korumayı" sevdiğini çünkü kızının genç yaşta çok görünür olduğunu söylemişti.

Ünlü oyuncu kendisi gibi Scientology'ye katılan iki evlatlık çocuğu Isabella ve Connor'la görüşmeye devam ediyor

Haberin Devamı

Holmes "Ebeveyn olduğum için, onun ebeveyni olduğum için çok minnettarım. O inanılmaz bir insan. O benim kalbim" diyor. Ve oldukça koruyucu bekar bir ebeveynin tek kızı olmak, Suri'nin hayatının başlangıç aşamasıyla çok büyük bir tezat oluşturuyor. Tom Cruise kızı Suri ile en son 2012'de birlikte görüldü

“HAYATIM BOYUNCA BABA OLMAK İSTEDİM” DEMİŞTİ

Tom Cruise 2006 yılında VF'ye verdiği demeçte "Hayatım boyunca hep baba olmak istedim" demişti.

"Kendime her zaman çocuklarımın bana güvenebileceklerini ve her zaman yanlarında olup onları seveceğimi, çocuklarıma asla tutamayacağım bir söz vermeyeceğimi söyledim. Ben bir çocuğu çok fazla sevgiyle şımartabileceğinize inanan insanlardan değilim. Bir çocuğa asla çok fazla sevgi veremezsiniz. Bunun imkanı yok"

Haberin Devamı





SCIENTOLOGY’YE KATILAN İKİ ÇOCUĞUNA İDEAL BİR BABA OLDU…

Cruise bu sözlerini evlatlık çocukları Bella ve Connor için gerçekleştirdi. Nicole Kidman’dan da olaylı şekilde ve yine Scientology yüzünden boşanan yıldız oyuncu iki çocuğu onunla birlikte Scientology takipçisi olduğu için çok mutlu ve hayatları boyunca onların yanında oldu.

Tom Cruise, Haziran 2012'de İzlanda'da "Oblivion" filminin setindeyken eline geçen boşanma evraklarına hazırlıksız yakalanmış ve büyük bir şaşkınlığa uğramıştı. O ve kızı Suri en son 2012 yazında Disney World'de birlikte görülmüşlerdi.

Kasım 2013'te "Top Gun" yıldızı, magazin dergilerine karşı verdiği 50 milyon dolarlık mahkeme savaşındaki bir ifade sırasında, Holmes'un "Suri'yi Scientology'den korumak için" boşanma davası açtığını itiraf etmişti. Ünlü çiftin dünyanın gözleri önünde yaşanan aşkı yine aynı şekilde sona erdi

ONU HİÇ GÖRMEDİ, SADECE NAFAKASINI ÖDEDİ

Aralarında hiçbir ilişki olmamasına rağmen boşanma anlaşmalarına göre, tahmini 600 milyon dolarlık bir servete sahip olan Cruise, Holmes'a Suri 18 yaşına gelene kadar yılda 400.000 dolar ve gelecekteki "tıbbi, diş, sigorta, eğitim, kolej ve diğer müfredat dışı masrafları" ödemeyi kabul etti.

Suri'nin geleceğine ilişkin soruların temelinde Scientology yatıyor. Katie Holmes'un, Cruise ile evliliği ve Scientology'de geçirdiği dönem hakkında konuşmasını engelleyecek çok sayıda gizlilik belgesi imzaladığına inanılıyor.

Ancak Suri 18 yaşına girdiğinde, New York eyaleti, bir bireyin yasal olarak yetişkin kabul edildiği reşitlik yaşına geldiğini ilan eder. Bu da Suri'nin babası, inançları ve aralarındaki anlaşmazlık hakkında konuşmasına olanak sağlayacak.

EVLATLIK ÇOCUKLARINI GÖRÜNCE KORKTU

Ancak Suri Curise’un bu konu hakkında herhangi bir şey söyleyip söylemeyeceği şu an için elbette bir muamma…

Katie Holmes kızını tek başına, herkesten ve her şeyden korumaya çalışarak büyüttü

Yıllardır Scientology hakkında haberler yapan gazeteci Tony Ortega’ya göre Katie Holmes’un Suri 6 yaşına gelince Tom Cruise’dan ayrılmasının en önemli sebebi onun evlatlık çocukları Isabella ve Connor'ın Scientology'ye katıldığını görmesiydi.

KIZINI SANKİ HİÇ VAR OLMAMIŞ GİBİ SİLİP ATTI

Cruise Scientology'nin en ünlü takipçisi ve muhtemelen lideri David Miscavige'den sonra en güçlü figürlerinden biri olarak görülüyor. Scientology'den ayrılan üyeler dışlanır ve Scientology'de kalanlara bu kişilerle ilişkilerini tamamen kesmeleri söylenir.

Tom Cruise'un kızını yok saymasının nedeni annesi Katie Holmes'un onu Scientology'den koparması

Scientology'den ayrılan kimi eski üyeler Suri’nin başına gelenin de bu olduğunu "Sanki varlıkları sona eriyor ve Suri'ye olan da bu" sözleriyle anlatıyor. Kimleriyse Tom Cruise’un kızından vazgeçmediğini ve reşit olana kadar bekledikten sonra onu kendi inancına çekmek için yeniden harekete geçeceğini söylüyor.

BOŞANDIKTAN SONRA KENDİNİ SADECE KIZINA ADADI

Katie Holmes Tom Cruise’dan ayrıldıktan sonra yeniden evlenmedi. Yıldız oyuncu Jamie Foxx’la altı yıl süren bir aşk yaşayan Holmes bu ilişkiyi de 2019’da sonlanana kadar gizli tutmaya çalıştı.

Holmes, şu anda üniversiteye hazırlanan kızı hakkında çok fazla konuşmamaya özen gösteriyor. Kızıyla ilgili olarak nadir demeç veren Holmes bir keresinde Suri için "Çok güçlü çıktı. Her zaman güçlü bir kişilik oldu" demişti.